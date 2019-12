Cuidar la fuente de origen del agua, una premisa básica

Se sabe que el agua es imprescindible para la vida humana y para la supervivencia de los ecosistemas. No obstante, lo que no se sabe o considera como se debería es que se trata de un recurso muy limitado y vulnerable. Del mismo modo, poco o casi nada se conoce acerca de cuál es el origen del agua de consumo.

¿Por qué se considera que esto último es relevante? Porque no todos los países disponen de fuentes naturales para el agua de consumo y algunos tienen severas restricciones de uso. Colombia, afortunadamente, no pertenece a ese grupo de países.



En este, como en tantos otros temas, Colombia es un país privilegiado en cuanto a posición geográfica se refiere y por la relación de esta última con el origen del agua para consumo.



“Según la FAO, Colombia es el séptimo país con más recursos hídricos en el mundo, después de Brasil, Rusia y China”



En efecto, tres cuencas hidrográficas, una exclusiva y dos continentales, son las que le otorgan esa característica. En ellas se encuentran las principales fuentes que suministran agua pura a Bogotá.



H2: El origen del agua que se consume en Bogotá



Las cuencas son zonas donde confluyen escurrimientos de agua; en ellas, el agua de lluvia se reúne y escurre a un punto en común que luego fluye a un río, lago o mar. Dentro de estas cuencas es donde se encuentran los páramos, entre los 2 900 y los 5 000 metros de altura.



En los páramos se forman lagunas, charcos y espacios con musgos que actúan como verdaderas esponjas. Por eso, por la altura a la que se encuentran y por ser tan húmedos, son los lugares ideales para el origen del agua. Al bajar desde allí, se forman las quebradas y los ríos de agua dulce.



Colombia es uno de los países privilegiados en cuanto a cantidad de páramos, que son considerados fábricas de agua. Los más importantes son los de:



· Cundinamarca (incluye los de Sumapaz, Chingaza, Guerrero, Rabanal y río Bogotá).



· Boyacá (incluye los de Iguaque, El Cocuy, Pisba, Tota, Guantiva-La Rusia, Iguaque y Merchán).



· De los Santanderes (Incluye Santurbán, Tama, Almorzadero y Yariguíes).



· Viejo Caldas Tolima.



· Sierra Nevada de Santa Marta.



· Macizo Colombiano.



· Nariño Putumayo.



Estos lugares son los responsables del origen del agua para consumo de más de la mitad de la población colombiana. En el caso particular de Bogotá, el 80 % del agua para consumo proviene del Parque Nacional Natural Chingaza, del Parque Nacional Natural Sumapaz y del Páramo de Guacheneque, estos dos últimos ubicados en la cordillera Oriental.



Las principales fuentes de abastecimiento para la ciudad de Bogotá son:



· Quebrada sistema Chingaza



· Rio Guayabero



· Quebrada de Zuate



· Quebrada La Leona



· Rio Guatiquía



· Quebrada del Whisky



H2: Fuentes naturales de origen del agua: uso responsable y protección



Los páramos y los manantiales que se forman en ellos son ecosistemas sumamente frágiles que deben ser protegidos y conservados. La vida en numerosas ciudades de Colombia depende de las fuentes de agua dulce que ellos proporcionan. Por lo tanto, la cantidad y la calidad del agua producida deben ser aseguradas.



La protección y conservación de la vegetación de los páramos y de las montañas resulta vital para la preservación no solo del origen del agua, sino de las comunidades que las rodean y dependen de ellas. Una explotación consciente y responsable de los manantiales solo es posible bajo premisas de sostenibilidad.



¿Quieres saber por qué nos esforzamos por mantener intactas las propiedades de origen de nuestra agua? Porque su salud es nuestra mayor preocupación. Ingresa a nuestro sitio web para conocernos más.