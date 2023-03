De acuerdo con la Superintendencia Financiera de Colombia, las personas con cuentas de ahorros gastan en promedio $19.040 al mes en cuota de manejo, $5.200 por transferencias a otros bancos y entre $2.950 y $6.400 por retiros en cajeros electrónicos.

Ante ese panorama de altos costos por administrar el dinero en cuentas de ahorro, Banco Falabella decidió ofrecerles a los colombianos una alternativa en la que no tienen que incurrir en costos adicionales cuando realizan transacciones tan cotidianas como transferir plata entre bancos o retirar plata en efectivo. Se trata de la Cuenta de Ahorros Costo $0, una cuenta de ahorros para independientes, empleados o cualquier colombiano, que hace fácil pasar o recibir plata desde cualquier banco, pagar servicios, hacer compras por internet con la tarjeta débito o retiros en cajeros electrónicos, entre otros.



“La Cuenta de Ahorros Costo $0 es una cuenta como las que ya se conocen en el mercado, pero con la diferencia de que no cobra por los servicios o transacciones que usualmente se hacen a través de este producto”, dice Felipe Gaviria, gerente de División de Productos Financieros del Banco Falabella, agregando que “creemos que esta es una de las mejores opciones del mercado porque además de ahorrarles a las personas los costos que usualmente cobran otros bancos, les ofrecemos a nuestros clientes una app fácil y segura para realizar diferentes transacciones, les damos acceso a descuentos en una red de alianzas muy robusta y les permitimos acumular CMR Puntos que después pueden utilizar para comprar productos o experiencias”.

Sin costos de verdad

Abrir una Cuenta de Ahorros Costo $0 en Banco Falabella es evitar situaciones cotidianas que pueden llegar a ser un problema para el bolsillo. Por ejemplo, los usuarios no deben pagar por cuota de manejo ni por transferir a cuentas de cualquier otro banco, tienen la posibilidad de retirar en cajeros propios cuantas veces lo requieran sin pagar comisión y, en caso de no encontrar un cajero del Banco Falabella, dirigirse a uno de los más de 2.200 cajeros de la red Servibanca que hay en el país y hacer retiros ilimitados sin costo alguno. Adicionalmente, efectuar hasta tres retiros mensuales en cajeros de cualquier banco en el país, totalmente gratis.



A lo anterior, se suma el poder depositar dinero en efectivo sin costo en más de 10 mil puntos de Puntored a nivel nacional y recibir abonos desde cuentas de cualquier banco a través de PSE; una transacción que no tendrá costo ni para el usuario de Banco Falabella ni para quien realiza el abono, sin importar de qué entidad financiera venga la transferencia.



“Las condiciones de nuestro producto demuestran el interés que tenemos por brindarles a nuestros clientes beneficios que realmente les ayuden a ahorrar dinero y hacerles la vida más fácil. Con esta Cuenta de Ahorros Costo $0, ya no se tendrán que preocupar por no encontrar un cajero de determinado banco en un centro comercial, transferirle a un amigo, pagarle a un proveedor si tiene cuenta en un banco distinto al suyo o no estar cerca de una sede de la entidad para depositar dinero”, continúa Gaviria.

Más beneficios para los usuarios

Adicional a los atributos en mención de la Cuenta de Ahorros Costo $0, se unen otros diferenciadores que obtienen los clientes con la tarjeta débito de la cuenta como tener todos los días descuentos en más de 40 aliados a nivel nacional como Homecenter, Falabella, Linio.com, Cruz Verde, Cinemark, Frisby, entre otros, así como acumular CMR Puntos (uno de los programas de lealtad líderes en Colombia) en cada compra que realizan.



“Por lo general, los puntos que otorgan los bancos están asociados a las tarjetas de crédito y al canje de millas, pero nosotros damos la opción de acumular CMR Puntos con todas las compras que se hacen con la tarjeta débito de esta cuenta, los cuales se pueden redimir por miles de productos en Falabella, Homecenter, Linio.com, Viajes Falabella y muchos comercios más”, dice Gaviria.

Requisitos y apertura

Para abrir la Cuenta de Ahorros Costo $0 de Banco Falabella, lo único que se debe hacer es clic aquí, diligenciar los datos y cumplir con el requisito de ser mayor de edad.

“Para comodidad de los clientes, la apertura es 100 por ciento digital, se logra hacer en minutos y queda activa inmediatamente para recibir abonos, realizar transacciones desde la app, pagar servicios o realizar compras por internet con la tarjeta débito digital que también se verá en la app. La tarjeta débito la enviamos gratis a la dirección que la persona desee. La invitación es a que la conozcan y recuerden que si son empleados de una compañía, tienen la opción de escoger la cuenta donde les pagan su nómina”, finaliza Gaviria.



Para mayor información, ingrese a www.bancofalabella.com.co.