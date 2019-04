Cuatro formas de alcanzar sus sueños de forma más rápida y segura

Mucho se escucha acerca de la importancia de tener visión en la vida, lo que implica que una vez se van cumpliendo logros y sueños, se debe ir más allá para alcanzar el éxito. A pesar de ello, existen momentos en los que no se sabe cómo dar el primer paso para obtener eso que se quiere con tanto anhelo.



Si entre sus planes está adquirir un inmueble, montar un negocio, iniciar estudios para mejorar su perfil profesional, viajar, o realizar algún tipo de inversión para su futuro, y el de su familia, tenga en cuenta los siguientes consejos:

1. Planee el cómo y los medios para alcanzar la meta



La planeación es, sin duda, la parte más importante y donde se debe poner especial energía y cuidado. No siempre se tiene el capital suficiente para ir por ese inmueble, estudio o negocio, por eso para lograrlo es importante realizar un diagnóstico de las finanzas, entendiendo cuáles son los gastos fijos mensuales (aquellos que se deben pagar y no se pueden modificar), y conocer cuáles son aquellos gastos que se pueden disminuir.



Con base en esto, es recomendable hacer una lista o un cuadro que permita ver todo el panorama de las finanzas, para de esta manera poder calcular el plan adecuado y definir el momento en el que se pondrá en marcha.



En este sentido, es importante añadir los ingresos adicionales, sin dejar nada por fuera, así será más sencillo seguir un plan y ejecutarlo, que dar inicio a algo que no se ha pensado previamente.

2. No se rinda a mitad de camino



Todos los inicios están cargados de emoción, por lo que es común que en los primeros meses se siga el plan con disciplina; sin embargo, es importante aclarar que los resultados toman tiempo y dedicación, que este no sea un motivo para desmotivarse y volver atrás.



Cabe recordar que las metas a mediano plazo son objetivos que requieren entre uno a cinco años para su consecución total, por lo que tener una meta bien definida y unos plazos reales, permitirá no perder el rumbo del plan ni el objetivo.



Un consejo que nunca falla es llevar registro del proceso, para así identificar cómo se va acercando a la meta estipulada en el plan inicial, este debe ser revisado periódicamente y mantenerse actualizado.

3. ¿Cuánto va a destinar al cumplimiento de su meta?



Este punto es uno de los más importantes y requiere completa racionalidad para tomar decisiones acordes a la realidad financiera.



El consejo por excelencia es: ahorrar mínimo el 10 por ciento de los ingresos, y si se puede aumentar ese monto, sin afectar los gastos fijos mensuales, mucho mejor.



Para nadie es un secreto que cumplir los sueños y alcanzar el éxito es un camino de mucho esfuerzo, por eso es importante ver el ahorro como una inversión para el futuro. No importa el monto de los ingresos, eso no define si se puede ahorrar o no, lo realmente primordial es adquirir este hábito; ahora, hay quienes consideran que definitivamente el ahorro es imposible porque no les queda nada a final de mes, en estos casos se debe identificar qué gastos son innecesarios para reducirlos y hallar la solución.

4. ¿Cómo poner a trabajar los ahorros en función de sus sueños?



El camino de la planeación financiera requiere de cambios de mentalidad, entre ellos empezar a tener visión de inversionista. El ahorro no es solo un montón de dinero que mes a mes va creciendo, el ahorro es una inversión, y como toda inversión es posible que genere rentabilidad si se ejecuta de la manera correcta.



Sin embargo, hay que saber qué hacer con el dinero ahorrado y recordar que la plata no se multiplica debajo del colchón, ni en una caja fuerte. Para lograr un rendimiento se debe formalizar el ahorro y buscar cómo rentabilizar el capital, es decir, aumentar el dinero.

Para ello, lo ideal es ahorrar en entidades sólidas y rentables como Financiera Progressa, cooperativa con más de 23 años en el mercado y que cuenta con cerca de 36.000 asociados, quienes han confiado allí su dinero por sus excelentes tasas de rentabilidad y beneficios adicionales, lo que posiciona a la financiera como una de las más competitivas en el mercado.



En Financiera Progressa, es posible obtener rentabilidades desde el 3,70 por ciento hasta el 7,25 por ciento Efectivo Anual (EA) en productos como el CDAT, y se puede hacer la apertura desde un mes en adelante; a mayor plazo, mayor será la tasa de rentabilidad y ganancias.

En este orden de ideas, si usted tiene un ahorro y quiere empezar a capitalizarlo, la apertura de uno o más CDAT’s será una opción muy rentable; adicional a los beneficios representados en descuentos hasta del 70 por ciento en productos y servicios que podrá recibir en Financiera Progressa al convertirse en asociado.



Un factor importante es que en Financiera Progressa la inversión es protegida por el Seguro de Depósitos Fogacoop, de esta manera es posible aumentar su capital de manera segura.



