Según la Clínica Mayo, el síndrome de intestino irritable es un trastorno digestivo que se caracteriza por episodios de diarrea o constipación, y que se asocia a otros síntomas, como la hinchazón y el dolor de abdomen.



Esta enfermedad es uno de los trastornos gastrointestinales más comunes, y puede afectar en gran medida la calidad de vida de la persona que la padece.

No se conoce exactamente la causa, pero se encuentra relacionada con distintos factores como la dieta y los antecedentes familiares. No obstante, se ha visto que el estado emocional también desempeña un gran papel en el desarrollo de esta enfermedad, de acuerdo con hallazgos del Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés).



El estrés es uno de los principales desencadenantes de los episodios de este síndrome. De la misma manera, enfermedades de salud mental como la ansiedad y la depresión se han relacionado con el empeoramiento de los síntomas. Incluso, estos pueden convertirse en resultados de la enfermedad cuando esta no se encuentra controlada, dice la NHS.



La ansiedad es un estado de preocupación constante que puede dificultar nuestra capacidad de concentración y manejo de emociones. Además, puede afectar la calidad de vida. Por su parte, el síndrome de intestino irritable puede exacerbar la ansiedad de distintas formas, de acuerdo con Mindset Health.



Por ejemplo, las personas que presentan principalmente episodios de diarrea pueden sentirse ansiosas en situaciones sociales, al tener que buscar continuamente un baño. También pueden manifestar dolor o incomodidad, lo cual puede afectar su rendimiento laboral o escolar, y generar aún más preocupaciones al no tener el desempeño deseado.



Cuando se combinan la ansiedad y el síndrome de intestino irritable, ambas condiciones se exacerban; por ello, es fundamental acudir a un profesional de la salud.

Instituciones como la Clínica Mayo y la Sociedad Colombiana de Gastroenterología recomiendan acciones como tener una dieta adecuada e implementar el uso de probióticos, ya que esto puede mejorar los síntomas digestivos. Asimismo, son aconsejables hábitos como meditar, hacer ejercicio, hablar regularmente con alguien, entre otras formas de reducir el estrés, puesto que se ha demostrado que esto ayuda a controlar la ansiedad y, a la larga, ambas enfermedades.



En resumen, tratar al menos una de las dos condiciones tendrá un impacto positivo en la otra.



