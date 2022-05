Los cruceros están de regreso con más fuerza que nunca. Las vacaciones soñadas a bordo de un barco ya son una realidad y pueden ser una de las mejores opciones para esta temporada. Royal Caribbean ya tiene sus 26 barcos navegando por el mundo y estos son los destinos que marcan tendencia:

Crucero Symphony of the Seas Foto: Deluxe Travel

Cruceros por el Caribe desde la Florida

En este momento Royal Caribbean tiene 7 cruceros saliendo de la Florida hacia el Caribe y las Bahamas. Los colombianos tienen un principal interés en los barcos más grandes del mundo, como el Symphony of the Seas, el Harmony of the Seas, o el Allure of the Seas, todos barcos hermanos muy similares entre sí. Cada uno recorre itinerarios diferentes por islas paradisíacas del Caribe, con una duración entre 6 y 8 noches.

Crucero Wonder of the Seas Foto: Deluxe Travel

Crucero por Europa

Para la temporada de Europa que se da entre mayo y octubre, Royal Caribbean tendrá disponibles 8 de sus 26 barcos en este destino. Estos cruceros viajan por el Mar Mediterráneo saliendo de Barcelona o Roma; las Islas Griegas saliendo de Roma, Venecia o Atenas y el Mar Báltico saliendo de Copenhague. Los dos barcos más nuevos de la flota, el Wonder of the Seas, el más grande del mundo, y el Odyssey of the Seas, el más tecnológico del mundo, son los más buscados por los colombianos. En general todos los cruceros por Europa están en alta demanda, ya que no requieren de visas para viajar en ellos.

Cartagena de Indias Foto: Deluxe Travel

Royal Caribbean regresa a Cartagena

Adicionalmente, Royal Caribbean lanzó hace poco la noticia de que regresará a Cartagena y permitirá embarque en ese puerto entre diciembre del 2023 y febrero del 2024. Para este crucero sin visas por el Caribe, la ruta será por las Antillas Holandesas (Aruba, Bonaire y Curazao) y Colón, Panamá, en recorridos de una semana.



Deluxe Travel es representante de Royal Caribbean para Colombia y ofrecerá asesoría a los mismos precios de la naviera en internet. Para más información puede consultar aquí https://deluxetravel.com.co/