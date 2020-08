‘Crónica’, ¿la ciudad de la desventaja o de la esperanza?

Sería una ciudad con una población con cerca de 500 mil habitantes, la cifra estimada de niños y niñas que en Colombia sufren de desnutrición crónica.

Si fuera una sola ciudad, sería una ciudad en la que deberíamos preguntarnos: ¿Por qué los niños y niñas tienen una estatura menor a la normal?, ¿por qué se ven distraídos, poco expresivos y habladores?, ¿a qué se debe a que estén cansados, que les cueste más concentrarse, que les falten ánimos para jugar y se vayan quedando atrás en la carrera de la vida?, ¿será que los adultos a su alrededor vemos esto como algo extraño, o nos hemos acostumbrado a verlos así?



Si fuera una sola ciudad, sería una ciudad empinada y difícil de recorrer, donde la leche materna brilla por su ausencia, donde los alimentos no llegan en cantidades y calidad suficientes para nutrir la vida de sus niños, donde el agua no ha sido el líquido purificador que hidrata y da salud, sería una ciudad donde el juego y el amor han sido esquivos.



Porque la desnutrición crónica es real. Como también lo son los efectos en la vida de los niños.



La desnutrición crónica es un mal silencioso, al que hay que prestarle mucha atención y, frente al cual, se necesitan muchos oídos, más ojos y todos los sentidos despiertos para alejar a los niños de esta condición, que se genera por insuficiencia de alimentos, el escaso acceso a servicios de salud, por la insalubridad del agua y la falta de cuidado y amor.



Por eso, es necesario estar atentos a sus señales para actuar con prontitud.



Sin embargo, no todo es sombra. Muchas personas, entidades, sectores e iniciativas pueden ser luz y solución en la vida de los niños y niñas que la padecen.



Por ejemplo, la promoción de la lactancia materna, el principal antídoto contra la desnutrición crónica que protege a los menores en sus primeros años. El objetivo es superar los prejuicios sociales, la falta de conocimiento y de apoyo para que más cantidad de madres y familias brinden todo su amor representado en leche y salud.



De otro lado, también están maestras, enfermeras, médicos, abuelos y sabedoras que enseñan el valor de los alimentos sanos y así contribuir al desarrollo de sus hijos. Así mismo, las familias que se esfuerzan por aprender y llevar, cada día, a la mesa alimentos que nutren solo un cuerpo en desarrollo, sino momentos de compartir llenos de armonía.



A ellos se suman padres, madres, tíos, abuelos y padrinos que, con un cuento, una canción, un juego o una mirada les brindan a los niños el alimento espiritual y reconocen la grandeza de los pequeños. Les llenan su alma y los inspiran a superar sus propias dificultades y así, salir al mundo a compartir, a jugar y a crecer con otros.



La esperanza está en ellos. ¿O está en mí? ¿Yo vivo en esa ciudad? Cada ciudadano, de cualquier región de Colombia, debería poder identificar este padecimiento en un niño o niña que tenga cerca.





A través de esta re-creación, narrada en la serie web de cinco capítulos titulada ‘La ciudad de la desventaja’- que se puede ver a través de www.laciudaddeladesventaja.com, la Fundación Éxito busca sensibilizar y concientizar a los colombianos sobre este enemigo silencioso que trae consecuencias nefastas a los niños y niñas en la primera infancia.



Los efectos que esta enfermedad pueden causar en cada ser humano y en toda una sociedad, hacen urgente cambiar el rumbo en el estado de salud de los niños, con una intervención adecuada que incluya la estimulación integral, apoyando y promoviendo una mejor nutrición. Para no permitir que ‘Crónica, la ciudad de la desventaja’ siga existiendo.



Sabía, por ejemplo, que...



· Según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional, ENSIN, 2015 la prevalencia de desnutrición crónica en Colombia es de 10,8% (1 de cada 9 niños la padece).



· Es una condición que surge entre la gestación y los dos años de edad.



· Los más afectados son los niños y niñas menores de 5 años.



· El cerebro se desarrolla con menor potencial.



· Causa estragos en el desarrollo físico y cognitivo de los niños y niñas.



· La evidencia científica muestra que, en la adultez, los niños y niñas que padecen desnutrición crónica antes de los 2 años podrían llegar a tener 14.6 puntos menos de coeficiente intelectual, acumular 5 años menos de escolaridad y recibir 54% menos de ingresos.



· Sus efectos pueden llegar a ser irreversibles si no se detecta y se interviene a tiempo.