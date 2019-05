Criptomonedas, un fenómeno que sigue ganando adeptos

La entrada de las criptomonedas en los mercados financieros significaron para muchos grandes oportunidades por su misma naturaleza volátil y la posibilidad que brindan para ser operadas 24/7 al no pertenecer a un mercado oficial.



Esas razones, sumadas a otras como el futuro incierto que las rodea y los vacíos regulatorios que tienen, a otros más bien les causan preocupación y serias reservas como para tenerlas en cuenta como una forma posible de realizar transacciones.



Al respecto Víctor Ramírez, gerente de BDO en Colombia para la línea de Audit & Assurance, aclara que el bitcóin se crea como una forma de contar con una moneda que estuviera libre del control del sistema financiero global, y del control de cualquier ente gubernamental. Esto con el fin de que fuera un mecanismo de operaciones financieras totalmente descentralizado, libre del control y manipulación por parte de cualquier ente público o privado.



Y cita que el Banco de la República se ha pronunciado referente a este tema asegurando que “El bitcóin no es una moneda en Colombia y, por lo tanto, no constituye un medio de pago de curso legal con poder liberatorio ilimitado. No existe entonces obligatoriedad de recibirlo como medio de cumplimiento de las obligaciones. Tampoco es un activo que pueda ser considerado una divisa, debido a que no cuenta con el respaldo de los bancos centrales de otros países. En consecuencia, no puede utilizarse para el pago de las operaciones de que trata el régimen cambiario, expedido por la junta directiva del Emisor”.



Por su parte, la Superintendencia Financiera les indicó a las entidades que vigila “que no se encuentran autorizadas para custodiar, invertir, intermediar ni operar con estos instrumentos, así como tampoco permitir el uso de sus plataformas para que se realicen operaciones con monedas virtuales”.



La entidad, según Ramírez, hizo un llamado al público en general al señalar que “corresponde a cada persona conocer y asumir los riesgos inherentes a las operaciones que realicen con este tipo de criptomonedas, pues no se encuentran amparadas por ningún tipo de garantía privada o estatal, ni sus operaciones son susceptibles de cobertura por parte del seguro de depósito”.



Para él, las criptomonedas facilitan el movimiento de ‘recursos’ bajo un esquema seudoanónimo que limita la posibilidad de ser detectado por las autoridades. “Ahora bien, para el caso de la incidencia del bitcóin en la Bolsa de Valores de Colombia, debido a las barreras y pronunciamientos de los principales entes de control de Colombia les ha quitado mucho peso, margen de negociación y confianza a los inversionistas que quieren invertir en estas criptomonedas o bitcóin en el país.



Tenemos el ejemplo de la Comisión de Exchange y Valores (SEC) de los Estados Unidos, que señala que el bitcóin se intercambia en plataformas en su mayoría no reguladas y con riesgo de ser manipuladas”, señala.



Sin embargo, dice, es un mercado que genera mucho nerviosismo debido a su crecimiento y que, por ejemplo, en el caso de Venezuela ha sido un gran refugio para poder negociar mercancía y recibir las divisas, sin tener que recurrir a la devaluada moneda de su país.

Crece aceptación en Colombia

No obstante, el abogado David Antonio Lizarazo, de Lizarazo & Álvarez, Colombia se ha convertido en uno de los países de América Latina donde la compra y venta de bitcoines crece de manera significativa. Añade que el crecimiento ha sido tal, que se ha centrado en el top 3 de los países de la región con más uso de esa criptomoneda, puesto que es una de las opciones de los colombianos que buscan invertir y obtener rentabilidad a corto plazo, y advierte que por su auge ya existe una creciente red de cajeros para compra y venta de bitcoines. “Siendo específicos, la incidencia del bitcóin en la bolsa de nuestro país es tal que nos centramos en el top 20 de países con más transacciones”, afirma.



Lizarazo, a su vez, llama la atención sobre un reciente estudio que evidenció que zonas como Caquetá reflejan mayor interés en este nuevo fenómeno digital. Lo anterior, pone en la mira estatal a los también llamados criptoactivos ya que, al no tener una regulación, el Estado pierde control de las transacciones y se teme que estos grandes movimientos financieros, reflejados en áreas no convencionales, puedan estar relacionados con actividades delictivas.



Ese panorama vuelve a dejar en cada persona la responsabilidad de asumir o no los riesgos, conocer sus límites y asesorarse muy bien antes de tomar una decisión sobre una opción que todavía gira en torno a más dudas que certezas.