Créditos hipotecarios en EE.UU. esperan por inversionistas colombianos

Contrario a lo que sucedió en gran parte del mundo, las autoridades del estado de la Florida le dieron a la pandemia un manejo particular, que incluyó un cierre no total de espacios públicos y comerciales. A eso se sumó el nivel de responsabilidad de sus habitantes.

Como resultado de dichas conductas, el interés por la Florida ha crecido, tanto por parte de estadounidenses como de personas de otras naciones. Las cifras evidencian que cerca de 34.000 neoyorquinos cambiaron su licencia de manejo al “estado del sol”, evidenciando el enorme apetito inversor actual en Orlando y Miami, especialmente.

“La Florida es, hoy, un mercado confiable y con un importante inventario de propiedades usadas. Esto hace que las inversiones en el estado sean sólidas”, asegura Mauricio Ordóñez, socio fundador de The QKapital Group.



Otro aspecto que llama a los inversores a poner sus ojos y capital en la Florida es que los bancos tienen tanta liquidez que necesitan colocarla y ponerla en movimiento.

Ese nivel de solvencia tiene dos razones: la primera, que luego de la crisis inmobiliaria de 2008 en Estados Unidos, las entidades bancarias de ese país aprendieron a crear y facilitar créditos hipotecarios, por lo que son financieramente sanas.



La segunda razón es que los bancos fueron los encargados de manejar los sistemas de ayuda del Gobierno Federal establecidos para las entidades empresariales y los particulares, llevándolos a ganar mucho dinero.



Lo interesante es que esta situación no solo beneficia a los norteamericanos. También, los inversionistas extranjeros pueden disfrutar de este “boom” financiero, y esto incluye a todos los colombianos que tengan las ganas y el interés de comprar una propiedad en los Estados Unidos.



Sumado a lo anterior, el clima del estado de la Florida es muy bueno y el tema impositivo tiene beneficios tanto para los locales como con para los extranjeros.

Procesos muy fáciles



El fenómeno de prestarles a clientes internacionales en ciudades como Miami y Orlando no es nuevo. Se remonta a décadas. Y el principal motivo para este comportamiento financiero es que el proceso que les permite a los extranjeros acceder a préstamos hipotecarios es extremadamente sencillo.



Silvia Barreto, Representante Internacional de QKapital en Colombia, comenta: “En realidad, es muy fácil obtener un préstamo para compra de propiedades en Estados Unidos. Podemos hablar de cinco requisitos iniciales: pasaporte y visa, referencias bancarias, un recibo de algún servicio público, un certificado de ingresos y los extractos bancarios”.



Por otra parte, con un poco de liquidez y sin necesidad de ser millonarios, los colombianos pueden tener una propiedad en Estados Unidos gracias a que en este momento las tasas de interés son las más bajas del mercado y están son las mismas que se manejan para los estadounidenses, y que empiezan en un 3,5 por ciento efectivo anual.



Otra ventaja es que no importa la edad del inversionista ni se exige seguro de vida para estos préstamos.



“Cualquier persona puede optar por créditos a 15 o 30 años. Así mismo, la cuota inicial del 30 o 40 por ciento da confianza al momento del otorgamiento de los préstamos, cuyos montos mínimos oscilan entre los 150.000 y los 175.000 dólares, cifras que les permiten a los inversionistas adquirir muy buenas propiedades en la Florida.”, asegura el socio fundador de The QKapital Group.



Y agrega: “La realidad es que hacen falta más compradores internacionales, especialmente de Colombia, que inviertan en Estados Unidos con el dinero de los bancos norteamericanos”.



Andrés Rivera, Gerente para Colombia The Qkapital Group, resalta que “los colombianos no necesitan de historial crediticio, porque la garantía es el inmueble que adquieren en Estados Unidos. El sistema financiero de este país no tiene en cuenta las centrales de riesgo, que es una de las inquietudes más frecuentes de nuestros clientes”.



Junto con eso, el valor por metro cuadrado en Orlando y Miami es más bajo que el registrado en las mejores zonas de las principales ciudades en Colombia. Además, por cada cien mil dólares de crédito se pagan $495 dólares mensuales de capital e interés, aproximadamente, cantidad que resulta ser mucho menor que la que se suele manejar por parte de los bancos de nuestro país.

Seguridad en el acompañamiento y asesoría



Previo a la pandemia, los colombianos invertían en Estados Unidos mediante la compra de apartamentos vacacionales e inmuebles comerciales con el fin de diversificar sus portafolios.



“Luego de la coyuntura sanitaria, los latinoamericanos se dieron cuenta de que tener todo su dinero en un solo mercado es sumamente riesgoso. Eso ha motivado a las familias a tener un plan B, dadas las situaciones sociales locales y la incertidumbre de futuro de sus naciones. Por eso, el interés es ahora vivir en territorio estadounidense”, manifiesta Andrés Rivera.



Visto este panorama, The QKapital Group se presenta como la mejor opción de asesoría y acompañamiento para los colombianos que quieran aprovechar las facilidades que ofrece el sistema financiero norteamericano.



The QKapital está licenciado en la Florida, Texas, Colorado y Nueva York, y cuenta con oficinas y socios locales en Bogotá, Colombia, en Argentina, México, Chile y Bolivia.

“Estamos habilitados para ofrecer créditos hipotecarios, como cualquier banco en Estados Unidos. Nuestro mensaje es que aquí existe la opción fácil y asequible para cualquier persona de invertir en dólares con ayuda de las entidades financieras norteamericanas”, señala Silvia Barreto.



