Crece el mercado de programas contables en Colombia

En el celular o la tableta, así se pueden adquirir los programas contables actualmente en Colombia. Unos son gratuitos, especialmente las versiones beta, y por otros cobran.



Se pueden descargar a través de aplicaciones móviles en plataformas Android y Apple, también tiene habilitada la opción de factura electrónica, que facilita a las empresas responder a las necesidades actuales del mercado.



Según los expertos, este software sirve principalmente para llevar la contabilidad de las empresas y tener control sobre los inventarios y los pagos a clientes y proveedores, entre otras opciones que facilitan a los contadores contar con un conocimiento completo de la información financiera de sus organizaciones o ideas de negocio.



“Hoy es clave contar con estas herramientas, más aún si tenemos en cuenta el auge del emprendimiento en el país y el número de compañías que se están creando. Estas, sean pequeñas o grandes, deben mantener sus finanzas organizadas para lograr el éxito deseado, potenciar su estabilidad y crecer en rentabilidad”, dijo Hugo Ospina, presidente del Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia.



Para responder a esta necesidad, hoy se ofrecen todo tipo de softwares con el fin de preservar el orden financiero y facilitar a los usuarios reducir al máximo los riesgos por una mala gestión de la información.



De hecho, un reciente estudio de Confecámaras confirmó que el 97 por ciento de las empresas en Colombia desaparecen antes de los cinco años de operación y una de las principales razones es la desorganización.



“Es así como se abre una gran oportunidad para los empresarios del país de contar programas contables que les ayudarán a organizar su información financiera y administrativa de una forma fácil, ágil y oportuna”, agregó Ospina.

Siigo

Actualmente es la principal empresa de software contable y administrativo en el país con más de 400 empleados. Nació hace 30 años en Bogotá y hoy tiene presencia en casi todas las ciudades del país y a nivel internacional en Ecuador y Perú.



Su objetivo, es transformar la vida de los contadores y empresarios por medio de soluciones tecnológicas que faciliten sus procesos contables y administrativos.



“Contamos con tecnología 100% en la nube con la que empresarios pueden facturar, manejar sus compras, gastos, inventarios, cartera, cuentas por pagar y a la vez llevar su contabilidad de forma integrada”, destacó David Ortiz, presidente de la compañía.



Siigo tiene una app móvil que se puede descargar en la Play Store de Android y en la tienda virtual de Apple.

Ilimitada

Tiene más de 30 años de experiencia potenciando el crecimiento de las organizaciones, especialmente en el mercado antioqueño.



Fue fundada por Juan José Mejía, quien ha consolidado su gestión en la zona hasta convertir a Ilimitada en la organización líder de este importante departamento en soluciones de software contable, administrativo y comercial para pequeñas y medianas empresas.



“Tres décadas de experiencia, y una filosofía de trabajo en la que la calidad resulta fundamental, respaldan nuestro portafolio de productos y servicios. En años recientes, sumamos a nuestro trabajo tradicional, soluciones basadas en la nube y pensadas en la movilidad, tal y como lo exige el mundo corporativo hoy; además, convencidos de que la información resulta fundamental en la construcción de comunidad, hoy también nos dedicamos con ahínco a la producción de contenidos especializados en diferentes plataformas”, comentó Mejía.



Ilimitada actualmente ofrece soluciones no solo en la nube, sino también para teléfonos móviles, también permite implementar la factura electrónica, entre otros servicios.

Simetrik

Iniciativa tecnológica creada en Colombia que busca identificar las deudas y gastos excesivos, las inversiones que no aportan y evitar que las empresas sean víctimas de fraude corporativo.



Alejandro Casas, su cofundador, destacó que Simetrik nació de la necesidad que surge de los problemas que viven las compañías debido a los fraudes internos, las cuentas descuadradas, los errores crónicos en la operación y algunas sorpresas financiaras que se evidencian después de mucho tiempo.



“Existe un grave problema en Latinoamérica en el que las compañías no tienen su información financiera organizada, lo que genera una importante cantidad de pérdidas dentro de las mismas”, indicó.



Esta idea de negocio gira en torno a un proceso llamado conciliación. “Todo el tiempo se presentan casos de empresas a las que les están robando dinero y que no se dan cuenta hasta que el daño es muy grande o irreversible. Esto sucede por no llevar una conciliación clara en la organización, hecha por saldo y sin datos precisos sobre los movimientos de dinero, que además no se actualizan a diario”, afirmó Casas.



A través de esta herramienta se comparan las listas de transacciones para verificar si hay inconsistencias o movimientos extraños o fuera de lugar. "Las anomalías se identifican a través de un proceso de comparación de valores para generar un reporte de las fallas que se puedan encontrar”, señaló.



Esta compañía colombiana proyecta llegar a las empresas medianas y pequeñas en toda Latinoamérica que tienen la necesidad de controlar sus finanzas y ampliar su mercado. Actualmente ya cubren este servicio en organizaciones como Rappi, Grow, Coltanques, Skydrop y Frubana, entre otros. Su gran objetivo es continuar creciendo 10 por ciento semanal y ampliar su mercado en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay.