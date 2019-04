Crear apuesta, la nueva alternativa que ofrece Rushbet.co

Rushbet.co trabaja por mejorar su experiencia y permitirles a quienes hacen parte de la industria del entretenimiento, nuevas posibilidades para jugar y divertirse. Por esa razón, lanzaron hace algunos días el sistema que denominaron ‘crear apuesta’.

Esa funcionalidad le permite al jugador elaborar su propio logro, con una cuota de ganancia interesante y la suma de varias posibilidades. Según explicó Omar Calvo, director general de la compañía, hasta el momento no se podía crear una apuesta combinada dentro de un mismo evento, es decir, está jugando Juventus vs París Saint Germain, y el cliente no podía apostar de forma conjunta que ganaba el equipo local, Cristiano Ronaldo hacía gol y se anotan más de 2 goles.



Ese tipo de apuestas no podían hacerse y en la industria actualmente es una posibilidad que es bastante popular alrededor del mundo. Este nuevo sistema permite que el jugador cree su propia combinada dentro de un mismo evento.

“Es una funcionalidad nueva que hemos puesto al servicio de los clientes y de momento somos los únicos en el mercado nacional que la ofrecemos, lo que hace muy atractivo para los jugadores que están buscando mejores retribuciones en un evento específico”, explicó.



Algo importante es que las cuotas, a diferencia de las combinadas en distintos eventos, no se multiplican de la misma manera, sino que bajan un poco por cuenta del riesgo de unir tantos factores a un solo juego, pero no deja de ser una cuota atractiva para quien la genera y apuesta así.



Esta nueva opción de juego está disponible para la Liga Águila, Champions League y otros torneos internacionales. Aún no ha sido habilitada para el 100 por ciento de los deportes y competiciones, pero sí para las principales y en las que hay más demanda por parte de los usuarios.

Innovación constante

Todas las semanas vienen haciendo ajustes e innovaciones a la plataforma, algunas son en materia de desarrollo y otras las perciben los usuarios como es el caso de crear la apuesta, ya que el objetivo es mejorar la experiencia del consumidor.



“Incluso el feedback de los usuarios se procesa internamente y si es algo que se pueda perfeccionar o agregar, se incluye dentro de las propuestas de desarrollo para trabajarlo en la medida de las posibilidades”, añadió Calvo.



Otra de las ventajas que ofrece RushBet es que sus clientes van a poder ver en vivo cualquier partido de tenis que deseen y con menos retraso en comparación a cuando se hace por televisión. Esta innovación fue incluida a propósito de que en breve empezarán torneos importantes como Madrid, Montecarlo o Roland Garros.

Centros de Experiencia, cercanía al público

La compañía cree que con estos espacios, es la manera adecuada de acercarse a los usuarios, ya que los establecimientos fueron diseñados de forma tal que sean atractivos para quienes los visiten. Además, la gente tendrá la posibilidad de acceder a sus cuentas y podrán realizar sus apuestas si así lo desean.

También pueden ver los partidos o eventos que estén sucediendo en ese momento en vivo.



Sin embargo, la intención no es que sea un sitio para que la gente se quede durante muchas horas a ver deportes, porque son locales relativamente pequeños, pero sí que sientan un poco el espíritu de RushBet y la forma en la que sienten este tipo de industria en el país.



“Los centros de experiencia empiezan inicialmente en Medellín y Bogotá, pero el proyecto es llegar a todas las ciudades de Colombia, al menos en donde tengamos la capacidad y dependiendo del comportamiento de los mismos, llegar a abrir otros espacios”, apuntó Calvo.