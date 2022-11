Un total de 28.748 especímenes han sido recibidos en los Centros de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (Cavf) de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible del país (CAR) a septiembre de 2022, gracias al trabajo articulado con entes territoriales, Policía, Fuerzas Militares, entre otros, y con el apoyo fundamental de las comunidades.

Hoy, el número de especímenes es menor respecto a los dos años anteriores, marcados por la pandemia del covid-19, en la que se recibieron 31.477 animales en el 2020 y 38.140 en el 2021, en los que aumentaron los rescates de fauna silvestre, que, por la reducción de las actividades hu-manas, fueron detectados en zonas urbanas o muy cerca de ellas.



En los registros de estos tres últimos años predomina el rescate de animales como resultado de su llegada a las CAR, le sigue la entrega voluntaria y, finalmente, los decomisos. Cabe destacar el compromiso de la comunidad con la protección de la fauna colombiana.



Así mismo, de los 28.748 animales que ingresaron a los Cavfen 2022, el 49% corresponde a reptiles, 28% a aves, 22% a mamíferos y el 1% a anfibios. Esto deja claro que persiste el tráfico de animales silvestres, dentro de los que se destacan reptiles, sobre todo en las regiones Caribe y Pacífica, como la tortuga hicotea, por lo que las CAR reiteran el llamado a proteger nuestras especies de fauna y flora.

Por ejemplo, en la CVS, en el departamento de Córdoba, de los 6.127 animales recibidos, 5.530 corresponden a reptiles. Sumado a ello, Corpamag reporta 13.591 huevos de iguana recibidos y 357 ejemplares marinos atendidos.



Sumado a ello, al revisar los datos por regiones naturales, figura que en las regiones Andina y Caribe, se concentra el mayor porcentaje de fauna que llega a los Cavf, con un 39% en cada una; le sigue la región Pacífica con 13%, y Orinoquía y Amazonía con 4%. Por especie, el 59% de los reptiles recibidos en el país llegan a la región Caribe, mientras que el 57% de las aves y el 62% de los mamíferos llegan a la región Andina.

Las CAR atienden las denuncias de la comunidad, instituciones y autoridades, al tiempo que adelantan e intensifican operativos constantes contra la comercialización y tráfico ilegal de fauna y flora silvestre, y paralelamente realizan actividades de educación ambiental.

Héroes de la fauna

De acuerdo con su capacidad institucional, las CAR cuentan con Centros de Atención y Valoración (y/o Rehabilitación) de Fauna (Cavf) propios, hogares de paso y centros de rehabilitación donde los “héroes de la fauna” propician el manejo integral con consulta, evaluación clínica, examen físico, evaluación comportamental, diagnóstico diferencial y pronóstico, exámenes de laboratorio, tra-tamiento, cuarentena, alimentación, nutrición, rehabilitación y la medida de manejo correspondiente, como una eventual liberación.

¿Se liberan o se quedan?

Cuando el animal cumple con el protocolo de atención para regresar a la libertad, la CAR define zonas acordes con su hábitat, especialmente en áreas protegidas, para que logren desarrollarse naturalmente en su ecosistema y sin perjudicar a otras especies. Este procedimiento lo realizan en coordinación y apoyo entre las mismas CAR, otras autoridades ambientales, Fuerzas Armadas, fundaciones, zoológicos, entre otros. En lo corrido de 2022, las CAR han liberado 14.496 animales.



Cabe resaltar que algunos animales no pueden regresar a su hábitat natural porque se encuentran muy humanizados y no es posible recuperar sus instintos naturales; por ello, la Resolución 2064 de 2010 establece otras figuras como la reubicación en más de 14 tipos de espacios diferentes que incluyen: zoológicos, acuarios, ‘Red de amigos de la fauna silvestre’, zoocriaderos con fines de repoblamiento, centros de investigación, liberación en semicautiverio, tenedores de fauna silvestre, entre otras.



Los anteriores datos demuestran el gran trabajo desarrollado por las CAR, que son las entidades ambientales que más logros y acciones ambientales reportan al país, ya que implementan las políticas ambientales; además, lo que es muy importante, tienen una presencia permanente y actúan en el territorio. Las CAR no detienen su labor de protección de la biodiversidad colombiana.

Más de 50 individuos de fauna silvestre fueron incautados con apoyo de la CRC

En un trabajo de articulación con la Policía Nacional, Ejército Nacional y la Corporación Autónoma Regional del Cauca -CRC, se llevó a cabo un importante operativo en zona rural del corregimiento de Mondomo, municipio de Santander de Quilichao, donde se logró la incautación de más de 50 individuos pertenecientes a 20 especies de fauna silvestre que se encontraban en cautiverio para su posterior comercialización.



En el operativo, se logró la captura de un hombre que será judicializado en el marco de la Ley 2111 de 2021, donde se enfatiza en conductas que atentan contra los recursos naturales y el medio ambiente.

CAR logró segunda oportunidad para una tortuga africana

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) trasladó a la Estación Biológica Tropical Roberto Franco, ubicada en Villavicencio (Meta), a una tortuga de espolones africana (Centrochelys sulcata).



Se trata de un reptil de especie exótica, es decir, que no es nativa de Colombia, y que pese a haber sido rehabilitado no podrá ser liberado, ya que afectaría a las especies nativas colombianas.



La tortuga fue encontrada por un habitante en el barrio Buenos Aires del municipio de Girardot y tras protegerla, se comunicó con el Cuerpo de Bomberos de esa ciudad, organismo que trasladó al reptil a la Dirección Regional Alto Magdalena de la CAR.

Así protege la fauna la CVS

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS en Córdoba, identificó 78 especies focales de fauna silvestre, que por sus características son de especial interés para la conservación y se convierten en “especies sombrilla”, que permiten conservar otras especies y sus ecosistemas (Franco, Amaya, Umaña, Baptiste, & Cortes, 2009).



De las 78 especies focales registradas, la Corporación ha trabajado con 38, a través de la implementación de planes de manejo y estrategias de conservación, ejecutadas con la participación de las comunidades.

Más de 2.850 especímenes de fauna silvestre incautados por la CRQ durante 2022

El resultado se da gracias a los puestos de control que la Corporación Autónoma Regional del Quindío –CRQ y autoridades como la Policía y Ejército Nacional han desplegado en puntos estratégicos del departamento, además de recorridos por sitios de alto tránsito de fauna silvestre.



El 80% de las incautaciones y operativos que se han realizado este año obedecen a animales que no han sido extraídos de los bosques del Quindío, sino de otras zonas del país y llegan de tránsito al departamento o para ser comercializados en fincas de la región.

Corpocesar articula esfuerzos para prevenir el tráfico ilegal de fauna y flora

La Corporación Autónoma Regional del Cesar –Corpocesar busca unificar criterios técnicos y jurídicos frente al control y prevención del tráfico ilegal de flora silvestre.

En este sentido, los integrantes del Batallón La Popa y la Policía Nacional del Cesar se capacitaron en herramientas técnicas y jurídicas necesarias a la hora de realizar un operativo para el control del tráfico de flora silvestre y con el fin de reconocer los tipos de madera, los grados de transformación y la ubicación de la misma

Guardianes de la Fauna: nueva estrategia de Corpouraba

Con el objetivo de seguir fortaleciendo la protección y conservación de la biodiversidad en el territorio, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá – Corpouraba creó la estrategia denominada Guardianes de la Fauna.



Esta red de monitores, conformada por 25 personas campesinas, de las cuales 13 son hijos de usuarios de la estrategia BancO2 de los municipios de Apartadó y Turbo y 12 son miembros de cabildos indígenas de Chigorodó y Mutatá, reciben capacitaciones y contarán con incentivos económicos para la protección y conservación de la fauna silvestre en territorios estratégicos de la serranía de Abibe.

2.400 animales atendidos por la ambulancia de Cormacarena

Luego de más de un año de operación en el departamento del Meta, la moderna ambulancia de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena – Cormacarena ha logrado atender y rescatar 2.438 animales silvestres.



Los casos de especies silvestres que más ha atendido la ambulancia son zarigüeyas, tortugas terecay, monos fraile, morrocoyes patirrojos, palmeros, iguanas, búhos y durante la temporada de lluvias serpientes como güios perdiceros, ojo de gato, lomo de machete, entre otras.

Corpoboyacá trabaja por la conservación de la fauna silvestre

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá -Corpoboyacá liberó un águila de páramo, luego de un proceso de recuperación y rehabilitación médico-veterinaria de fauna silvestre entre Corpoboyacá y la Fundación Universitaria Juan de Castellanos.



Este hermoso ejemplar de Geranoaetus melanoleucus fue recuperado luego de ser visto herido deambulando por el territorio boyacense. La comunidad alertó a la Corporación que recuperó el ave. Luego de un trabajo de varios meses, los funcionarios de las entidades recuperaron la visión del águila de páramo que había sido afectada por el perdigón de una escopeta. Se realizaron pruebas de vuelo y exámenes que confirmaron la viabilidad de su liberación.