Coronavirus y la tormenta inflamatoria

Como ha sido habitual a lo largo de la pandemia, la Casa Editorial El Tiempo continúa llevando a cabo transmisiones en Facebook Live en las que expertos de la salud ayudan a aclarar el panorama del coronavirus y hacen recomendaciones para evitar o reducir su impacto en distintas dimensiones de la vida.

En la entrega más reciente, transmitida el 12 de mayo, el doctor Carlos Francisco Fernández, asesor médico de El Tiempo, dialogó con la médica y pediatra intensivista Edda Medina y con el reumatólogo Mario Díaz acerca de un tema que ha ganado relevancia en el contexto de la COVID-19: la inflamación.



“La inflamación es el mecanismo por el cual los seres vivos nos defendemos de diferentes agresiones químicas, físicas y biológicas”, explicó el doctor Díaz. Esto incluye ataques de bacterias, hongos y, por supuesto, virus como el SARS-CoV-2, que nos ha llevado a la situación actual. Pero, para entender con mayor precisión la inflamación, es necesario conocer la respuesta del organismo ante una amenaza de esta naturaleza.



“En la primera línea de defensa tenemos a nuestro sistema inmunitario, que cuenta con un comandante llamado macrófago, el cual detecta el virus y envía a un mensajero llamado interferón 1, una proteína que les dice a los demás componentes del ejército inmunológico que actúen para evitar la multiplicación del virus”, afirmó el reumatólogo.



Sin embargo, si este proceso no es exitoso, el macrófago envía a dos mensajeros adicionales para que los glóbulos blancos actúen y eviten que el virus avance. “Hay dos tipos de glóbulos blancos. Uno de ellos es el linfocito, del que también hay dos tipos: el linfocito T, que se encarga de buscar el virus y de enfrentarlo cuerpo a cuerpo, y el linfocito B, que produce unas proteínas llamadas anticuerpos que intentan buscar y destruir el virus. Todo este proceso se da por medio de mensajeros que activan las células. Estas, para defendernos, liberan sustancias virucidas y generan inflamación para bloquear la propagación del virus”, añadió el doctor Díaz.



Poblaciones de riesgo



La efectividad del proceso anterior depende del virus, que puede desarrollar maneras de no ser detectado, pero también de las personas, que pueden hacer parte de poblaciones de riesgo al ser mayores de 70 años, o al padecer patologías como diabetes, hipertensión, obesidad, insuficiencia renal, entre otras.



“Estas personas no pueden responder de manera eficiente ante una infección por virus porque sus enfermedades se acompañan de una ‘inflamación de bajo grado’, que no tiene la intensidad que conlleva la defensa del coronavirus, pero es persistente, por lo que deja al sistema inmunitario exhausto y sin capacidad de reaccionar a tiempo”, indicó en la charla el doctor Mario Díaz.



De la mano de lo anterior, se puede dar lugar a un hecho contraproducente: una ‘tormenta inflamatoria’ que es producto de la reacción tardía del organismo. “El sistema inmunitario se da cuenta del avance del virus y se concentra en las zonas donde hay mayor agresión, como el pulmón en este caso. El virus estimula el sistema inmunitario por la infección directa, pero también por el daño que hace a la célula. Cada célula tiene su mecanismo de defensa, y se genera una tremenda inflamación en un tejido que ya estaba lesionado. Si la inflamación es muy intensa y no se controla, el pulmón colapsa y se presenta una falla respiratoria que obliga a que la persona necesite cuidado intensivo”, manifestó Díaz.



La importancia de la prevención



Actualmente, los protocolos buscan que no haya replicación del virus y, para eso, se están utilizando medicamentos antivirales, como la hidroxicloroquina. En situaciones más extremas, para poder controlar la tormenta inflamatoria, se usan glucocorticoides o cortisona, que tratan de reducir la producción de los mensajeros proinflamatorios. Así mismo, se emplean bloqueadores de citoquina para actuar contra ese mensajero específico y poder inhibirlo.



Sin embargo, como advierte la médica y pediatra intensivista Edda Medina, aunque estos medicamentos son necesarios para curar, también es fundamental fortalecer la prevención.



“Claro que debemos usar medicamentos antivirales si es necesario, pero también debemos buscar herramientas que nos ayuden a prevenir los problemas, que tengan un soporte científico y que se puedan utilizar con seguridad. Si tenemos herramientas previas, si tenemos mucho más interferón, muchos más macrófagos, un sistema inmunitario funcionando bien, seguramente la acción inicial contra el virus va a ser mejor”, explicó la doctora.



En este sentido, la pediatra intensivista considera que hay muchos beneficios en medicamentos de origen natural: “El Engystol, por ejemplo, tiene estudios muy importantes en dos aspectos: por un lado, en el aumento de la capacidad del macrófago para devorar el virus, destruirlo y sacarlo de circulación, lo cual es un punto muy relevante para nuestra inmunidad inicial; por el otro lado, está la producción de interferón tipo 1, especialmente alfa y beta, que son los dos interferones antivirales importantes”.



Otro medicamento natural recomendado por la doctora Medina es el Traumeel, que ayuda a disminuir y modular las citoquinas, y contribuye a resolver el proceso inflamatorio.



“Si tenemos un sistema inmunitario que no está actuando bien, que exagera su acción con esa tormenta de citoquinas que no solo va en contra del virus, sino también contra nuestras células, entonces tenemos que buscar alternativas terapéuticas naturales que nos puedan ayudar”, afirmó la pediatra intensivista.



Igualmente, es necesario tener en cuenta que el ejercicio y la buena alimentación ayudan a fortalecer el sistema inmunitario, lo que favorece la prevención. El ejercicio no tiene que ser esclavizante, pues con 20 o 30 minutos diarios es suficiente. Eso sí debe ser sostenido en el tiempo, no solo en la cuarentena.



En cuanto a la nutrición, ocurre lo mismo: hay muchos alimentos que son antiinflamatorios, como la cúrcuma, el jengibre, el brócoli o las espinacas, que incorporados a la dieta regular pueden lograr que el sistema inmunitario se mantenga mucho más activo.