Córdoba y Sucre, cada vez más competitivos en un clima cambiante

Cuando el Estado colombiano presentó, en diciembre de 2020, su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), sabía que vendrían grandes retos. Metas para luchar contra el cambio climático más ambiciosas se consignaron en este documento, que emana de los compromisos adquiridos por Colombia en el Acuerdo de París en diciembre de 2015 y que rige todas las acciones climáticas de la nación por los próximos 10 años.

Una muestra de ello es el trabajo que se está implementando en cadenas agropecuarias como el maíz en Cereté (Córdoba) y la ganadería doble propósito (es decir, destinada a la producción de carne y leche), en San Onofre (Sucre). Estas cadenas afrontan riesgos asociados al cambio del clima en dichos municipios, a pesar de su relevancia económica y social.



Cereté, por ejemplo, representa un 14% de la producción de maíz del departamento de Córdoba que, a su vez, aporta el 16% de la producción nacional, según Fenalce. En cuanto a la ganadería doble propósito esta constituye uno de los principales renglones económicos de Sucre y representa su mayor uso del suelo. De hecho, sólo San Onofre cuenta actualmente con más de mil predios dedicados a la actividad ganadera que albergan más de 89.000 bovinos.



11 acciones para la mitigación y la adaptación al cambio climático en Córdoba y Sucre



Este trabajo de implementación de acciones climáticas se desarrolla a través de los Ministerios de Ambiente y Agricultura con el apoyo técnico de la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) con su Programa ProNDC, que apoya al Gobierno en la coordinación de las medidas, en articulación con actores públicos y privados.



Las medidas buscan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (aquellos que causan el calentamiento global) y generar dinámicas que ayuden a generar acciones de adaptación de los cultivos y al ganado bovino a los efectos irreversibles del cambio climático, contribuyendo al bienestar de las comunidades locales.



Algunas de las acciones propuestas son la rehabilitación de pasturas, rotación de potreros con cercas eléctricas, bancos mixtos de forraje y setos forrajeros en la ganadería y la optimización en el uso de fertilizantes, rotación con leguminosas y asociación con otros cultivos para la agricultura, entre otros.



Con estos objetivos en el horizonte, el programa ProNDC se ha hecho cargo de analizar los riesgos y el potencial de cada cadena de valor y de cada territorio, por medio de estudios detallados y de diálogos con los actores locales, tanto institucionales como de la sociedad civil. El resultado ha sido la concertación entre actores de 11 acciones de mitigación y adaptación para la cadena del maíz en Cereté y de la ganadería doble propósito en San Onofre, que buscan generar una agricultura y ganadería climáticamente inteligentes y más productivas.



Entre las acciones sobresalen la gestión de la información para la toma de decisiones productivas asociadas al clima; la mejora del drenaje en predios a través de nivelación o densidad de siembra; la siembra dinámica asociada a variaciones en los pronósticos agroclimáticos; las mejoras en la producción y la calidad del recurso hídrico, entre otros.



Dichas acciones, tienen como objetivo hacer frente a problemáticas altamente localizadas a lo largo de las cadenas de valor, como los impactos que producen las sequías y las inundaciones en los cultivos y el ganado. Por ejemplo, reducir los impactos en la naturaleza y en los animales causado por el traslado de ganado para pasar la temporada seca en zonas más ricas en agua como la Mojana sucreña.



Altas expectativas en la comunidad y las autoridades locales



Yolanda González comienza a trabajar cuando todavía no se ha asomado el sol. Su rutina, como la de muchos otros campesinos del país, inicia en la madrugada, pues la tierra exige muchos esfuerzos y cuidados que no dan espera. Ella lo sabe a la perfección y, por eso, compagina sus labores en el campo con la responsabilidad de ser presidenta de la Asociación de Desplazados de los Montes de María del Municipio de San Onofre, una organización afro que beneficia a más de 100 familias y que combate el cambio climático.



“Nos hemos vinculado a las iniciativas del Gobierno porque como campesinos somos quienes más sufrimos el cambio climático. Hace poco hubo seis meses de verano en los que se perdieron muchos cultivos y se murió mucho ganado. Eso no lo podemos permitir. Por eso, nuestra asociación busca educar en la necesidad de evitar los agroquímicos y de cuidar el agua. También llevamos a cabo acciones como la siembra de árboles nativos y la restauración de fuentes hídricas”, explica Yolanda.



La mujer también manifiesta que las expectativas son altas en la comunidad: “No esperamos solucionar todos los problemas con este proceso, pero sí creemos que avanzaremos mucho y que nos convertiremos en un ejemplo. Queremos que el mundo se dé cuenta de que hay en Colombia un lugar apartado y azotado por la violencia donde un grupo de desplazados trabajan juiciosamente por la mitigación y la adaptación al cambio climático”.



En el mismo sentido se pronuncia Carmen Villalba, asesora de la Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, encargada de la cadena cárnica y láctea del departamento de Sucre: “El 80% del territorio del departamento se dedica a producir carne y leche. Por eso



son necesarias las mediciones, pues nos permitirán saber en qué estamos fallando y en qué estamos bien para tomar mejores decisiones”.



Las claves del éxito



Hay muchos factores de los que depende el éxito del proceso. Carmen Villalba destaca la necesidad de que todos los actores se comprometan a trabajar conjunta y articuladamente y a “cambiar el chip”, para adoptar mejores prácticas que permitan conservar los empleos y asegurar la competitividad y la sostenibilidad a largo plazo de mercados importantes para el país.



Asimismo, es fundamental que el proceso cumpla con los mayores estándares no solo en términos de implementación, sino también de monitoreo, según lo explica Mauricio Cote, PhD, asesor de cambio climático del programa ProNDC.



“Es un punto en el cual se está innovando también, ya que por primera vez se están introduciendo estándares internacionales a nivel local, por medio del Marco Reforzado de Transparencia, un conjunto de reglas que responden al artículo 13 del Acuerdo de París y que indican cómo medir y reportar, con estándares comunes a los diferentes países, la información climática”, asegura Cote.



Esto es fundamental por varias razones, de acuerdo con Cote, ya que ayuda a construir puentes entre las comunidades locales y los sistemas nacionales de monitoreo, como el Registro Nacional de Reducción de Emisiones de Gases Efecto Invernadero (RENARE) y el Sistema Integrador de Información sobre Vulnerabilidad, Riesgo y Adaptación (SIIVRA).



Asimismo, fortalece las capacidades regionales para que estas sean aplicadas a todas las cadenas de valor y, por último, permite que Colombia cuente con información fiable ante la comunidad internacional, lo que facilita el flujo de recursos hacia el país para fortalecer la acción climática consignada en la NDC.