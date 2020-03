Conversaciones inspiradoras para una Colombia más sostenible

El pasado miércoles 3 de marzo, la sostenibilidad, la innovación y la creatividad se tomaron el Parque Metropolitano El Tunal en el marco del Festival Detonante Bogotá 2020. El evento, que viene realizándose desde 2015, congregó a importantes referentes de la industria, el gobierno, la academia y fundaciones quienes dialogaron en torno a las sinergias que necesita el país para avanzar en materia medioambiental y de desarrollo sostenible.

La comunión de esfuerzos con miras a un futuro más verde, donde los residuos (como el plástico, por ejemplo) sean la solución y no el lastre, fue uno de los tópicos recurrentes a lo largo de la jornada, la cual se desarrolló en cinco conversaciones: ‘Bogotá, territorio de buenas ideas’; ‘Colombia vista desde afuera’; ‘Colombia digital’; ‘Movilización de ideas’ y ‘Economía Circular’.



La jornada contó con la presencia de la alcaldesa Claudia López, el ministro de Ambiente Ricardo Lozano, el periodista Ricardo Silva Romero, la rectora de la Universidad Ean Brigitte Baptiste, el exministro TIC David Luna, el humorista Alejandro Riaño y el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) Bruce Mac Master, entre otros.



“Esta edición del festival nos permitió tener reunidos a actores comprometidos a largo plazo para generar transformaciones. Todas las conversaciones partieron de las ideas para buscar soluciones y promover cambios positivos en temas ambientales y también de emprendimiento. Esto es lo que queremos y lo que nuestros aliados apoyan”, manifestó José Francisco Aguirre, cofundador de Detonante.



Además de la participación de los líderes de las compañías que están mandando la parada en materia de innovación aplicada a la ecoeficiencia -como The Coca-Cola Company (patrocinador del Festival Detonante Bogotá 2020) o Tetra Pak-, el evento contó con una intervención del conferencista alemán Michael Braungart, precursor del revolucionario concepto ‘Cradle to Cradle’ (‘Cuna a Cuna’), el cual propone un modelo industrial inspirado en la naturaleza que sustituye el concepto de residuo por el de nutriente, donde los productos y procesos de manufactura contribuyen a mejorar el entorno desde el diseño sostenible.



“Fue una jornada inspiradora, llena de ideas nuevas, vimos a gente que está apostándole a la sostenibilidad con optimismo. Todo se resume en el último panel de ‘Economía Circular’, donde se mostró el compromiso que tiene industria, academia, gobierno y el consumidor de trabajar hacia un fin común”, señaló María Carolina Gil, líder del programa ‘Un mundo sin residuos’ de The Coca-Cola Company.



Escenario de propuestas disruptivas



A su vez, el primer día del Festival Detonante Bogotá 2020 fue la ocasión donde The Coca-Cola Company, a través de su marca Brisa, dio a conocer su última innovación en beneficio de la economía circular: la producción de la primera botella que se fabricará 100 por ciento de botellas recicladas; en la misma línea, Brisa visibilizó sus proyectos de acceso a agua potable para comunidades vulnerables en el país.



“La nueva botella de Brisa es resultado de una excelente disposición de residuos que nos permite utilizar envases ya utilizados, reincorporarlos a la cadena de producción y transformarlos en resina 100 por ciento reciclada, con todos los estándares de inocuidad y seguridad alimentaria que el Invima ya certificó. Esta innovación es una muestra de que le debemos apostar a la economía circular y que esta puede ser realmente exitosa gracias a las buenas ideas”, acotó Juan Sebastián Jiménez, gerente de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad de The Coca-Cola Company.



De acuerdo con Jiménez, este envase significará a una menor cantidad de plástico en el ambiente, dado que habrá menos botellas en vertederos y rellenos sanitarios. Cabe destacar, igualmente, que este adelanto incluye un impacto social para las cerca de 100.000 familias que obtienen su sustento del reciclaje en Colombia, a quienes The Coca-Cola Company apoya.



Consumidores reconocen esfuerzos



Como fue una de las conclusiones de la conversación de ‘Economía circular’, este tipo de tecnologías, precisamente, son una respuesta a las necesidades a las necesidades de los consumidores, quienes hoy por hoy se interesan por el proceso de producción de los productos y prefieren aquellos que permitan hacer una gestión posconsumo idónea de sus residuos.



“Para The Coca-Cola Company un mundo sin residuos a partir de la economía circular es vital. Tenemos la meta de recoger el equivalente a todos los envases que ponemos en el mercado de aquí a 2030. Por ello, participar en este tipo de eventos nos permite invitar al público a ser más conscientes sobre los productos que consume y su correcta disposición”, puntualizó María Carolina Gil.



Finalmente, la responsabilidad que tienen las marcas para promover el reciclaje como un cambio necesario en los hábitos de las personas fue una de las reflexiones más aplaudidas por el público asistente, y se llegó a la conclusión de que la industria debe llegar a consensos que permitan hallar soluciones creativas de la mano de la sostenibilidad ambiental y el impacto social.