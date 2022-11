Así, en materia de gestión del riesgo, y en especial del asociado a las lluvias, las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, CAR, asumen varios deberes y tareas, entre los cuales se pueden enumerar:

- Tienen un papel complementario y subsidiario respecto a la labor de las alcaldías y gobernaciones, promoviendo la conformación y activación de los consejos municipales, distritales y departamentales para la gestión del riesgo.

- Apoyan a las entidades territoriales de su jurisdicción en estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo.

- El 100 por ciento de las CAR cuentan con planes de contingencia ante fenómenos de variabilidad climática como la temporada de más y menos lluvias.

- Promueven, apoyan y adelantan acciones de limpieza de ríos, quebradas, humedales, en convenio con entidades territoriales.

- Avanzan con proyectos de restauración ecológica en ecosistemas que regulan el agua.

- Adelantan actividades de participación y educación ambiental, para concientizar sobre el conocimiento y la reducción del riesgo.

- Divulgan circulares y alertas del Ideam.

- Identifican y realizan visitas a sitios críticos.

- Lideran la evaluación de los daños ambientales y definen estrategias de restauración de los ecosistemas afectados por el desastre.

¿Cómo prepararse para una emergencia?

- Permaneciendo atento a los sistemas de alerta temprana y dar aviso a las autoridades, ante una emergencia.

- Teniendo a la mano el kit de emergencias.

- Recordando rutas de evacuación y determinando con su familia puntos de encuentro.

Kit de emergencia

- Agua: considera dos litros por persona al día.

- Comida: enlatada, barras energéticas y comida deshidratada.

- Linternas, baterías, velas, fósforos, encendedor.

- Radio portátil con baterías adicionales.

- Botiquín de primeros auxilios.

- Ítems especiales: medicamentos y anteojos.

- Llaves de repuesto de casa y carro.

- Dinero en efectivo.

- Saco de dormir o una cobija, por persona.

- Papel higiénico.

- Pito o silbato.

Recomendaciones

- Cuidar y no intervenir en las obras de estabilización y protección contra inundaciones y remociones en masa.

- No botar basura a los ríos, quebradas, canales y sumideros, ya que taponan el flujo del agua y generan represamientos.

Disfrute Navidad en paz con la naturaleza

Llega la época de Navidad en la que renovamos nuestros compromisos familiares y en la que también debemos renovar nuestro compromiso con la protección del medioambiente.

Las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible recomiendan disfrutar la Navidad en paz con la naturaleza:



- Usando materiales reciclables para los adornos navideños.

- No utilizando musgo o líquenes para elaborar pesebres.

- No utilizando pólvora, ya que asusta a los animales y puede causar daños a las personas y al bosque.

- No elevando globos, porque al caer, pueden provocar incendios.