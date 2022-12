El Invima que es la entidad que certifica que los medicamentos con los que contamos en el país tengan el sello de calidad, seguridad y eficacia para el bienestar de quienes los requieren. Actualmente, la entidad está atravesando por dos importantes transformaciones. Por un lado, la modificación de su marco regulatorio, el Decreto 677 de 1995 y, por otro, el anuncio de su reestructuración de la agencia, hecho por el Gobierno Nacional.

Esos fueron los temas de conversación del Foro Construyendo el futuro de la regulación sanitaria en Colombia, organizado por Afidro, Fifarma, la Cámara de Comercio de Bogotá con apoyo de la Casa Editorial El Tiempo, que nos permitió conocer experiencias del mejor nivel que enriquezcan los procesos de fortalecimiento de la entidad que se adelantan en el país.

Foro Construyendo el futuro de la regulación sanitaria en Colombia. Foto: Afidro

María Clara Escobar, presidente ejecutiva de Afidro, hizo un llamado para en la modernización de la entidad y en el merecido mejoramiento de las condiciones de su talento humano no se descuide la calidad, ni de ninguna manera se reduzcan los estándares que garantizan que los colombianos tienen a su alcance medicamentos seguros y eficaces para su salud.



En ese sentido, Yaneth Giha, directora ejecutiva de Fifarma, explicó que la tarea con este tipo de conversatorios es que cada agente pueda tomar el aprendizaje que considere le permite mejorar su rol. "Si todos nos ponemos en la tarea de construir, en unos años podremos decir que tenemos una agencia que responde a los desafíos y que está a la vanguardia para atender las necesidades en salud de los pacientes colombianos", dijo.

En la relacionado con la difusión de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para el fortalecimiento de los Sistemas Regulatorios, el espacio contó con la intervención de Camilla Horta Gomes, de Fifarma , dijo que se debería trabajar en la promoción de cooperación regulatoria, convergencia y transparencia a través de redes de colaboración, trabajo y confianza regulatoria.



Horta Gomes recordó que estos avances son trascendentales, pues se estima que dos mil millones de personas en el mundo no tienen acceso a los medicamentos esenciales, cerrándoles la puerta a los beneficios de los avances de la ciencia y las medicinas modernas.

Así mismo, María Antonieta Román, química farmacéutica bióloga de la Universidad Nacional Autónoma de México, de Fifarma, contó que son cuatro las áreas de oportunidad necesarias para fortalecer los sistemas regulatorios en América Latina y el Caribe: “integrar iniciativas y principios de transparencia; garantizar consistencia en la aplicación de la guía regulatoria; adoptar la tecnología para mejorar eficiencia y apoyar la innovación impulsada por el progreso científico”.

¿Qué sugieren otros expertos?

Mario Alanis del Centre For Excellence in Regulatory Science (CIRS), mencionó que debido a la pandemia han surgido o se han acelerado algunas prácticas que antes no se tenían previstas, como la mayor interacción entre las agencias y la industria y una mayor colaboración internacional. Sobre todo, teniendo en cuenta que tanto las agencias regulatorias, como los gobiernos tienen recursos limitados, necesidad de acceso a medicamentos, información rápida y eficiente, enfoques basados en riesgos y desarrollo de sinergias para uso eficaz de los recursos.

De acuerdo con la Federación Europea de Industria Farmacéutica y Asociaciones, representada en el evento por Rodrigo Palacios, las recomendaciones que le dan a los sistemas latinos se basan en la colaboración entre los proveedores de software, los reguladores y los laboratorios. Por lo mismo, es clave modernizar los procesos, tener un formato estándar electrónico con los requerimientos del país para avanzar en una plataforma electrónica que haga más eficiente la presentación del dossier en los trámites de registro sanitario.



Se hace necesario implementar un programa de transformación digital y maximizar el uso de la tecnología a través del uso de metadatos, portales electrónicos y sistemas en la nube.

También se conoció la experiencia de la Dirección Nacional de Medicamentos de El Salvador, su director, el Licenciado Noe García, contó los avances que ha logrado su país en eficiencia regulatoria, con resultados sorprendentes en tiempos de registro, gracias a estandarizar, homologar, modernizar y armonizar los procesos. Así mismo, García aseguró que es clave que exista una buena relación de confianza y compromiso entre las partes que no deben ser contraparte sino un equipo aliado que garantice lo mejor para los pacientes.

Finalmente, se contó con la participación de los gremios farmacéuticos. Mariana Sarasti de la Cámara de la Industria Farmacéutica de la ANDI, Santiago Marroquín de Amcham, Sonia Tolosa de ARI, Afidro y Fifarma hicieron el llamado a un ejercicio de cocreacion para la reestructuración del Invima con la participación de todos los agentes y con la garantía de que se mantengan los mejores estándares de calidad por la seguridad de la población.



Reviva este foro en: https://www.eltiempo.com/foros-el-tiempo/construyendo-el-futuro-de-la-regulacion-sanitaria-en-colombia-725133