Invertir en cultura, educación, deporte, emprendimiento e infraestructura es una de las estrategias que ha tenido del Gobierno departamental durante esta actual administración para fomentar el desarrollo económico y social del departamento y convertirlo en un #ValleInvencible.

“La apuesta de este Gobierno ha sido construir un departamento con equidad, con oportunidades para todos, con más trabajo y con mejores condiciones de vida para los vallecaucanos. Porque sabemos que si todos estamos bien, trabajamos de la mano y con determinación para seguir jalonando el desarrollo del departamento y para seguir haciendo del Valle una región competitiva e invencible”, mencionó la gobernadora Clara Luz Roldán.

Cumpliendo sueños de los emprendedores

“Siento mucha satisfacción y agradecimiento por el apoyo de la Gobernación del Valle para poder conseguir los equipos que permitieron que mi negocio creciera y que a la vez podamos mejorar la competitividad del municipio y cambiar las vidas de nuestras familias y de nosotros mismos”, expresó Rubén Darío Guzmán, emprendedor cartagüeño.

"Gobernación del Valle consiguió los equipos que permitieron que mi negocio creciera y que a la vez podamos mejorar la competitividad del municipio"

Él es uno de los 103 emprendedores del norte del Valle que cumplió su sueño de dotar con máquinas profesionales de alto nivel su negocio de diseño y marketing digital, gracias a que resultó beneficiado de la convocatoria del fondo de fortalecimiento económico Valle INN #ValleINN



Con este programa se han destinado más de $102 mil millones de pesos para fortalecer con insumos, herramientas y materias primas, 15 mil pequeños y medianos emprendimientos de los 42 municipios del Valle.



Con estas convocatorias se ha impulsado también la creación de más de 78.000 empleos directos e indirectos que beneficiaron a jóvenes, mujeres, reincorporados, víctimas del conflicto y personas que resultaron afectadas por el estallido social.

Obras para la competitividad

Con la ejecución de importantes obras de infraestructura como las ‘Vías del Samán’, el puente de la Carrera Primera en Buga, la ampliación de la vía Tres Esquinas en Tuluá, actualmente en proceso de ejecución; y otras de atención por calamidad pública en municipios afectados por la temporada de lluvias, el Valle del Cauca continúa siendo líder a nivel nacional en materia de competitividad con estos proyectos que mejoran las condiciones de transitabilidad y movilidad de los vallecaucanos.





“Tenemos avances significativos de lo que se ha venido haciendo en materia de infraestructura en el Valle del Cauca, se han priorizado unos corredores productivos y turísticos fundamentales en el territorio con inversiones y proyectos por más de $500 mil millones. También se ha venido haciendo una importante recuperación de vías por afectación de temporada de lluvias y mantenimiento para mejorar las condiciones de transitabilidad”, señaló la gobernadora del Valle.

Educación de calidad

Alrededor de 7.000 estudiantes vallecaucanos tienen hoy la posibilidad de disfrutar de amplias aulas tecnológicas y zonas verdes de esparcimiento en 8 ‘Colegios 10’ que se entregaron en Ginebra, El Cerrito, La Victoria, Pradera, Candelaria y dos en Guacarí.



“Este nuevo colegio me ha gustado mucho, el otro en el que estábamos era muy estrecho pero este tiene más espacio, estamos más cómodos y me emociona mucho poder estudiar aquí todos los días”, relató Valentina Beltrán, estudiante de uno de los megacolegios de Guacarí.



Adicional a eso, las 148 instituciones educativas de los 34 municipios no certificados del departamento cuentan con aulas modernas que combinan ciencia, tecnología, arte y matemáticas y que facilita el aprendizaje de los menores en estos espacios.

Deporte Invencible

Para impulsar a los deportistas ‘Valle Oro Puro’, el Gobierno departamental sumó esfuerzos y ha mantenido para todos los deportistas, incluyendo los atletas paralímpicos, el incentivo económico para 882 deportistas a través del programa ‘Deportista Apoyado’. Así como también se han fortalecido los semilleros deportivos para forjar a las futuras generaciones que representarán al Valle del Cauca en el deporte a nivel mundial.



Gracias al trabajo de 350 monitores deportivos distribuidos en todos los municipios del Valle del Cauca, en las veredas y hasta en los resguardos indígenas, más de 12 mil niños, niñas, jóvenes y adolescentes entre los 6 y 17 años se benefician con esta iniciativa.



Adicional a eso se entregaron implementos deportivos a las ligas de fútbol, baloncesto, boxeo, canotaje, voleibol, squash y fútbol de salón, para seguir apoyando a los deportistas en su preparación para los Juegos Nacionales y Paranacionales. Y se puso al servicio de los vallecaucanos el Centro de Medicina y la Villa Deportiva.



Son muchos los esfuerzos del Gobierno departamental para fortalecer el deporte, impulsar el emprendimiento en el departamento, brindar atención integral a la población vulnerable y construir escenarios seguros para los vallecaucanos, con los que a pulso y día tras día se ha construido un Valle Invencible.



