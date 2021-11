Consejos para startups y pequeños negocios

Emprender es apasionante, pero no suele ser fácil. En el camino se encuentran muchos retos que necesitan de esfuerzo e ingenio para que el proyecto llegue a buen puerto. La mejor manera de superarlos es dejarse asesorar por otros emprendedores que ya han pasado por situaciones similares. A continuación, encontrará 3 consejos que le ayudaran a empezar si está pensando en crear su propio negocio.

1. Elija el nombre con cuidado



El nombre del negocio o la marca de su producto debe ser fácil de recordar. Es necesario que sus clientes lo identifiquen rápido, sin espacio para dudas. Por ello, debería huir de palabras extrañas o difíciles de pronunciar. También de nombres que sean similares a los de sus competidores.



No es necesario descubrir la pólvora, ni ser el más original del mundo. A veces, las ideas más simples pueden ser las más efectivas. Lo mejor es crear una lista con muchos nombres que se le ocurran, sin encariñarse demasiado con ninguno. Después, pregunte a sus familiares y amigos cuáles les gustan más y cuáles les parecen más sencillos de recordar. Vaya descartando opciones hasta quedarse con una.



Si no se le ocurre nada, puedes contratar a un creativo. Y si se sale del presupuesto, le queda la posibilidad de recurrir a servicios online como biznamewiz.com. Son herramientas que generan nombres a partir de palabras que usted indique. Es una forma rápida y cómoda de obtener ideas.

Purolink Foto: Purolink

2. No lo haga todo usted



Los emprendedores tienden a ser como el hombre orquesta. Especialmente, cuando se trata de negocios pequeños o con un presupuesto muy ajustado. Si puede permitírselo, debería centrarse en aquello que hace mejor y delegar el resto de las tareas. Si cose vestidos, centre todas sus horas de trabajo en ello y busque otras personas que se encarguen de hacer una página web o de pintar su tienda. Obtendrá más beneficios que podrá utilizar para pagar a los miembros del equipo.



En caso de que no tenga fondos para contratar colaboradores, hay formas alternativas de conseguir ayuda. Por ejemplo, buscar un socio con el que repartir el trabajo a cambio de una parte de los beneficios. O también podría contratar a un freelancer de manera puntual para esas pequeñas tareas que le roban demasiado tiempo. Recuerde: una cosa es malgastar los fondos ¡y otra distinta es ser un tacaño!



3. Empiece con lo mínimo y reinvierta



Un error muy habitual entre los emprendedores novatos es ir desde un principio a por el negocio de sus sueños. Y esto los lleva a invertir mucho dinero al principio en detalles estéticos o que no son realmente importantes. Terminan metidos en un gasto muy grande que resulta difícil de recuperar. Especialmente, si las cosas no van según lo previsto.



No caiga en esta trampa. Analice qué es lo mínimo que necesita para que la idea funcione y arranque con esto. Si las cosas van bien, puede reinvertir lo ganado, o aportar más capital, para mejorar su empresa. Poco a poco y con el paso del tiempo se irá pareciendo a ese negocio que había soñado, pero avanzando sobre seguro.