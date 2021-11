Conozca posibilidades de inversión en EEUU sin salir de casa

El negocio de bienes raíces es sinónimo de rentabilidad. Cada vez más personas deciden adquirir un inmueble con el propósito de que éste les asegure dividendos estables para el resto de su vida o de que se valorice con miras a una futura venta.

Se trata de un tipo de inversiones que, hasta hace poco, eran exclusivas de quienes contaban con grandes capitales y que requerían desplazarse hasta la zona de ubicación del inmueble. Afortunadamente esto ha cambiado, como se dará a conocer durante un evento virtual que se llevará a cabo el próximo viernes tres de diciembre a las 2:30 pm. en el canal de YouTube de El Tiempo y al cual se podrá ingresar realizando la inscripción en el siguiente enlace: http://bit.ly/Finca-raiz-usa



“Somos especialistas con mucha experiencia en el sector inmobiliario, sabemos dónde están las opciones y oportunidades de inversión con excelente rentabilidad y estamos disponibles para ayudar en todas las partes del proceso de compra, sin importar que nuestros clientes no se encuentren en los Estados Unidos. La tecnología nos permitirá llevarle, de la mano de nuestra experiencia, a la mejor inversión posible”, señala Omar Jiménez-Cano, asesor global para inversiones inmobiliarias en La Florida y quien estará presidiendo el webinar.



Junto a él estará Harold Calle, Broker inmobiliario con alta experiencia en el sector de bienes raíces. “El mercado inmobiliario en Estados Unidos ha ido creciendo en medio de la pandemia a un ritmo muy acelerado y en este momento existen excelentes opciones que queremos que conozcan, inversiones con la mejor valorización, que permitirán la protección del patrimonio en dólares al tiempo que se accede a innumerables ventajas como las bajas tasas de interés al comprar”, señala.



Tecnología, aliada para conocer los proyectos

Llegar a potenciales clientes que no se encuentran en Estados Unidos será posible gracias a la tecnología que los acercará en diversas partes del mundo a los proyectos con mayor futuro en La Florida, sin tener que salir de casa. De esta forma y durante este espacio, los asistentes podrán conocer de voz de los expertos acerca de varios proyectos como Casa Bella Residences y Missoni Baia, que se posicionan entre los más emblemáticos y rentables del Estado.



Casa Bella Residences es un edificio boutique de 56 pisos y 306 apartamentos, que constan de entre una y cuatro habitaciones y que pueden llegar a tener un área de 203 metros cuadrados y más de 67 metros cuadrados de espacio exterior, además de áreas sociales y comunes que han sido diseñados por expertos de alto nivel. “Con este proyecto queremos ofrecer todo un estilo de vida, ya que se encuentra ubicado en la avenida principal del downtown de Miami, un lugar en donde es posible caminar con total tranquilad y que ofrece además acceso a zonas como parques, teatro, museos y tiendas que complementarán un lifestyle de alto nivel” indica Calle.



Por su parte, Missoni Baia es un complejo habitacional de lujo localizado en Miami y que consta de 249 residencias que van de los 72 hasta los 456 metros cuadrados. Está ubicado al frente de la bahía de Biscayne y se configura como uno de los proyectos con más alta valorización de la zona.



A estas opciones se suman, y los expertos recomiendan, los Vacation Homes, especialmente en Orlando, sugiriendo cuatro razones del porqué comprar una casa de vacaciones: “diversificar sus ingresos, construir patrimonio y riqueza, pensarlo como lugar de jubilación y la posibilidad de tomar vacaciones fáciles y asequibles en el tiempo deseado”.



Asesoría con transparencia y seguridad



Omar Jiménez, realtor y asesor global para inversiones inmobiliaria en la Florida, cuenta con más de 10 años de experiencia aconsejando a inversionistas extranjeros y junto a Harold Calle, Broker inmobiliario, estarán presentes el próximo tres de diciembre para dar a conocer las posibilidades y ventajas de invertir en territorio americano; “y aún mejor, les ayudaremos a conseguir financiamiento para su inversión con bancos americanos”, señala.



Los expertos estarán acompañando a los inversionistas en todo el proceso de compra, financiación, costos, impuestos (taxes), seguros, mantenimiento de la propiedad y otros factores, recomendando los mejores profesionales con el más alto nivel en cada área y la confidencialidad exigida para su total tranquilidad.



“Actualmente, existen opciones excelentes para asegurar y ampliar el patrimonio, sobre todo en el estado de Florida. Todo es cuestión de contar con un asesor independiente, que tenga los conocimientos y la experiencia para identificar las mejores opciones y sugerirlas a los clientes”, explica Calle.



Si quiere conocer más no se pierda el ‘webinar’ gratuito el tres de diciembre a las 2:30 p:m en el canal de YouTube de El Tiempo, en donde Harold Calle y Omar Jiménez-Cano brindarán amplia información sobre dónde invertir adecuadamente en Miami y Orlando, ventajas e importancia de tener su asesoramiento integral, profesional y conocedor a profundidad el mercado inmobiliario estadounidense en Centro y Sur de Florida.

