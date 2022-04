Desde el 7 de julio de 2020, el gobierno colombiano reglamentó por medio del Decreto 963 la devolución automática de saldos a favor del Impuesto sobre las Ventas e Impuesto sobre las ventas, generados en las declaraciones tributarias.

A través de los servicios digitales de la DIAN se puede acceder a este reconocimiento de forma fácil y ágil.



Para que pueda llevar a cabo este procedimiento, siga estos pasos:



1. Verifique si es o no beneficiario de una devolución o saldo a favor: consúltelo directamente desde sus declaraciones, donde le aparecerá una casilla con el valor o, si aún no lo tiene claro, puede ingresar aquí para confirmarlo.



2. Consulte las condiciones para obtener la devolución automática: en primer lugar, debe tener en cuenta que el beneficio lo obtienen los responsables o contribuyentes que NO representan un riesgo alto al ser evaluados por el sistema de análisis de la DIAN. Conozca más de esta y otras condiciones en este enlace.

Para su proceso de devolución automático espere15 días hábiles desde el día siguiente del radicado. Foto: DIAN

Realice la solicitud de devolución automática a través del servicio informático que la DIAN dispone para esto: al ser un procedimiento hecho a través del portal transaccional, debe contar con firma electrónica. Para conocer cómo hacerla con firma electrónica, haga clic aquí; si no cuenta con ella, ingrese a este enlace para conocer más.



1. ¡Listo! Para su proceso de devolución automático espere15 días hábiles desde el día siguiente del radicado y hágale seguimiento a su proceso a través del Servicio Informático -SI Devoluciones,



ingresando a través del siguiente enlace:



https://devolucion.dian.gov.co/WebArquitectura/DefLoginOld.faces



Si tiene alguna otra duda de este proceso, que puede llevar a cabo a través de los servicios digitales de la DIAN, haga clic al siguiente link y obtenga más información para hacer sus trámites tributarios más fáciles.



Desarrolla el siguiente test: