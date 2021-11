Conozca la verdad acerca de los métodos anticonceptivos de larga duración

Los métodos anticonceptivos han sido siempre motivo de rumores basados, generalmente, en los supuestos. Lo cierto es que, aunque las personas tienen hoy acceso a una gran variedad de métodos que ayudan en la prevención de embarazos no planificados, persiste el desconocimiento relacionado con algunas de las opciones más modernas disponibles en el mercado, como el Sistema Intrauterino (SIU).

Observando las cifras relacionadas con el tema, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) asegura que, en 2018, el 15% de los embarazos en América Latina y el Caribe se presentó en menores de 20 años.



Al respecto, la doctora Caroll Delgado, asesora médica de Bayer para el Área de Saul Femenina, dice: “Para decidir acerca de la salud sexual y reproductiva, es fundamental recibir asesoría anticonceptiva de la mano de un profesional de la salud. De esta manera será más fácil elegir la opción que mejor se adapte a las necesidades, prioridades y expectativas de cada persona. Acudir al médico experto es muy importante a pesar de que el mercado ofrece diferentes fuentes de información, como portales y foros”.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que, en 2019, el 85% de los embarazos no planificados se produjo debido al no uso de métodos anticonceptivos. Estos datos son razones suficientes para desmitificar tantos conceptos errados que existen alrededor la anticoncepción.



Ante tal preocupación, hay que hacer claridad con respecto a los mitos más frecuentes que la gente cree y que circulan sin filtro en canales digitales.



Mito número 1. Los anticonceptivos intrauterinos no son adecuados para niñas o mujeres que no hayan tenido hijos.



Falso. Los anticonceptivos intrauterinos son adecuados para mujeres jóvenes y adolescentes, independientemente de si han tenido o no tenido o hijos. Pueden ser usados a partir de la menarca o primera menstruación.



Las principales guías de anticoncepción adolescente y los programas nacionales de salud recomiendan el uso de métodos anticonceptivos de larga duración como primera línea, entre ellos los sistemas intrauterinos gracias a su alta eficacia anticonceptiva, a la protección a largo plazo y a que no genera rutinas en su uso.



Estudios han evidenciado, además, que el Sistema Intrauterino es una opción adecuada para diferentes mujeres, entre ellas, las adolescentes y mujeres que no han tenido embarazos previos.



Mito número 2. Es más difícil quedar embarazada después de usar un SIU.



No es cierto. El sistema intrauterino previene el embarazo hasta por seis años, según reciente aprobación hecha en Colombia. Sin embargo, la mujer puede comenzar a intentar quedar embarazada tan pronto le sea extraído el dispositivo. Los estudios clínicos demuestran que muchas mujeres que desean quedar embarazadas después de la extracción del Sistema Intrauterino logran hacerlo en un plazo de un año, con tasas de embarazo similares a las de mujeres fértiles que no utilizan métodos hormonales.



Mito número 3. No tener menstruaciones debido al Sistema Intrauterino es perjudicial para la salud.



Falso. Las menstruaciones pueden volverse más escasas, menos dolorosas y, en general, menos frecuentes. En algunos casos, las mujeres usuarias de un SIU pueden experimentar ausencia de menstruaciones sin que esto genere un impacto negativo para la salud.



Por otra parte, si la mujer presenta retraso de seis semanas, es importante considerar la posibilidad de hacerse una prueba. En caso de que sea negativa, no es necesario realizarse otra prueba, a menos que presente signos como náuseas, cansancio o sensibilidad en los senos.



En caso contrario, si el sangrado se torna más abundante de lo habitual o si el sangrado es abundante después de haber sido leve durante un tiempo, es necesario consultar con un profesional de la salud.



La doctora Delgado destaca la importancia de tomar una decisión informada al momento de elegir alguno de los métodos anticonceptivos disponibles. “En unos pocos años, el estilo de vida de cualquier mujer puede cambiar por completo. Considerando eso, es ineludible que se conozcan con antelación todas las opciones disponibles para elegir la más conveniente”.



Para ayudarles a las mujeres a tomar la decisión más conveniente, Bayer ha dispuesto recursos como yoplaneomifuturoweb.com, diseñados para empoderarlas y ayudarlas a ser proactivas con respecto a su salud sexual y reproductiva.



La recomendación final es siempre acudir al médico tratante, que es el profesional de la salud indicado para resolver cualquier duda con respecto a patologías, tratamientos, riesgos y beneficios, y es también quien le indicará a la mujer los pasos que debe seguir.





Este material tiene fines orientativos; su médico tratante es el indicado para resolver dudas con respecto a su patología, tratamiento, riesgos, beneficios, etc., y le indicará los pasos a seguir. Consulte con su médico!

Si desea informar o reportar un efecto adverso o un reclamo técnico de producto asociado a un producto Bayer, por favor, póngase en contacto con su médico o profesional de la salud y/o dirija sus comentarios a farmacovigilancia.colombia@bayer.com