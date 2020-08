Conozca la importancia del HMB para cuidar sus músculos

Los músculos son los responsables de nuestros movimientos, nuestra fuerza y nuestra postura. Es decir que son esenciales para casi todas nuestras actividades cotidianas, incluso las más sencillas. Por eso, es fundamental cuidarlos evitando su desgaste y favoreciendo su recuperación.

Se suele pensar que este objetivo se puede conseguir simplemente consumiendo proteína, pero hay ocasiones en las que se necesita más que eso.



El HMB (ß-hidroxi-ß-metilbutirato) es un nutriente que desempeña un papel muy importante en esta labor. Se trata, en términos científicos, de un metabolito activo de la leucina, un aminoácido esencial que las células utilizan para sintetizar proteínas.



Desde 1990, se han venido estudiando los beneficios que el HMB proporciona a los músculos. Así, tras 27 años de investigación, más de 80 ensayos clínicos, 20 revisiones sistemáticas de ensayos aleatorizados y 30 estudios en adultos mayores sanos u hospitalizados, se ha podido concluir que este nutriente ayuda a reducir la pérdida de masa muscular y contribuye a su recuperación.



¿Cómo lo hace? Durante momentos de estrés muscular, un complejo proteico que actúa en la descomposición de las proteínas musculares se sobreactiva, afectando a los músculos y generando una inflamación crónica. En este proceso, además se dificulta la síntesis de proteínas por parte de nuestros músculos.



El HMB ayuda a disminuir esta inflamación crónica inhibiendo el complejo proteico y activando la síntesis de proteínas. De este modo, se aminora el ritmo de descomposición de los músculos y se incrementa la cantidad de proteínas a nivel muscular.



Así mismo, el HMB ayuda a mantener la masa muscular y a recuperarla en aquellas personas que la han perdido por diversas razones, como lesiones, cirugías, enfermedades y envejecimiento.



¿Pero dónde se consigue el HMB?



Ese es el quid de la cuestión. Los estudios científicos afirman que nuestro cuerpo requiere 3 gramos de CaHMB diarios*. No obstante, este nutriente tiene una presencia escasa en el organismo y, además, solo se encuentra en pequeñas cantidades en algunos alimentos. Por tanto, resulta muy difícil obtenerlo únicamente a partir de la alimentación diaria.



De hecho, para consumir el HMB necesario para nuestro organismo tendríamos que comer cerca de 600 gramos de proteína diarios, ya que esta cantidad contiene 60 gramos de leucina de la que solo el 5% se convertirá en HMB.



Además, para consumir 600 gramos de proteína, tendríamos que consumir al día 110 huevos, 1.500 filetes de bagre, 6.000 aguacates o 6.000 porciones de espárragos.



Está claro que estas cantidades son inalcanzables para todos. Además, la mayoría de los complementos alimenticios que se ofrecen en el mercado no contienen HMB y, por lo tanto, no son tan efectivos para mantener una buena salud muscular.



Por fortuna, hay algunos productos nutricionales científicamente diseñados que dentro de su fórmula contienen vitaminas, minerales y nutrientes especiales, entre ellos el HMB.



Si debido a su estado nutricional necesita consumir este tipo de nutrición especializada, esta le ayudará a conservar y recuperar su masa muscular, permitiéndole desarrollar sus actividades diarias con normalidad.



* “Nutritional role of the leucine metabolite β-hydroxy β-methylbutyrate (HMB)”. Artículo publicado por Steven Nissen y Naji Abumrad en “The Journal of Nutritional Biochemistry”, volumen 8, número 6, junio de 1997.



“Effects of beta-hydroxy-beta-methylbutyrate (HMB) on exercise performance and body composition across varying levels of age, sex, and training experience: A review”. Artículo publicado por Gabriel Wilson, Jacob Wilson y Anssi Manninen en “Nutr Metab”, volumen 5, número 1, enero de 2008.



“Efficacy of β-hydroxy-β-methylbutyrate supplementation in elderly and clinical populations”. Artículo publicado por Peter Fitschen, Gabriel Wilson, Jacob Wilson y Kenneth Wilund en “Nutrition”, volume 29, número 1, enero de 2013.