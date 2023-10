Conozca la capital de Colombia de la mano de Clic

Gracias a Clic, los turistas podrán disfrutar de una amplia variedad de planes en la vibrante ciudad de Bogotá. La conexión de esta aerolínea permitirá a los visitantes explorar los tesoros culturales, históricos y naturales que la capital colombiana tiene para ofrecer.

Uno de los puntos imperdibles para los amantes de la historia es, precisamente, el centro histórico de Bogotá. Aquí los turistas podrán caminar por sus empedradas calles y admirar los majestuosos edificios coloniales. La Catedral Primada de Colombia, el Palacio de Nariño y la Plaza Núñez, recientemente abierta al público, son paradas obligatorias en este recorrido, donde los visitantes podrán conocer sobre la historia y la cultura de la ciudad.



Sin embargo, la lista de planes por hacer no termina ahí. Para aquellos interesados en el arte, el Museo del Oro es una visita imprescindible. Con su extensa colección de piezas precolombinas de oro, este museo ofrece una mirada fascinante a la rica herencia cultural de la región. A pocos minutos se encuentra también el Museo de Botero, que alberga una amplia colección de obras del reconocido pintor y escultor colombiano Fernando Botero, famoso por su emblemático estilo de figuras exageradas.



“El paseo por la Candelaria es icónico. Se pueden hacer varias actividades: recorrer la Plaza de Bolívar, que es el centro político y administrativo del país; visitar el Chorro de Quevedo, lugar emblemático del origen de la ciudad; y desayunar en la Puerta Falsa, uno de los restaurantes más antiguos y típicos de comida santafereña típica en la ciudad. Después podrían visitar la manzana de museos, donde se encuentra el de Botero, que tiene entrada gratuita”, explicó el vocero.

Planes de aventura y conexión natural

Los amantes de la naturaleza también encontrarán opciones emocionantes en Bogotá, pues la ciudad no solo tiene arquitectura para ofrecer, sino también belleza natural. El famoso cerro de Monserrate ofrece impresionantes vistas panorámicas de la capital y se puede llegar a la cima en teleférico o a través de una caminata enérgica. Una vez allí, los turistas podrán disfrutar de deliciosos platos típicos en los restaurantes locales y comprar artesanías en los puestos de souvenirs.



Además, Bogotá cuenta con numerosos parques y áreas verdes que ofrecen espacios relajantes para disfrutar de la naturaleza. El Parque Metropolitano Simón Bolívar, con su amplio lago y sus extensos campos verdes, es el lugar perfecto para un día de picnic en familia o para disfrutar de actividades al aire libre como ciclismo, patinaje y caminatas. La Quebrada La Vieja, ubicada al oriente, por la localidad de Chapinero, es un excelente lugar para hacer senderismo, lejos de la bulla de la urbanización.



“Con Clic, los equipajes de bodega de 15 kg y 5 kg están incluidos en el tiquete, sin costo adicional. Además, el check in puede hacerse en el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo sin sobrecostos y el web check in se puede realizar incluso 36 horas antes del vuelo”, agregó el vocero.

Las delicias de la capital

La gastronomía bogotana también es imperdible, cuenta con una amplia variedad de platos típicos que deleitarán a los visitantes. Desde la tradicional sopa de ajiaco hasta las famosas arepas, pasar por alto la escena culinaria de Bogotá sería un error. La Zona G, conocida como la “zona gourmet”, ofrece una gran cantidad de restaurantes de calidad donde los comensales podrán deleitarse con variedad de sabores.



“Recomendamos el chocolate santafereño, que puede acompañarse con almojábana y queso. También está la changua: combinación de leche, huevo y calado (similar a una tostada); este plato que desata amores y odios se debe probar si visitas Bogotá”, declaró el vocero; quien agregó que el ajiaco es infaltable: una sopa deliciosa con la diversidad de papas que contamos en el altiplano cundiboyacense. Y, por supuesto, la recomendación para el postre: la sabana de Bogotá cuenta con varias delicias como la cuajada con melao (dulce a base de panela), arroz con leche, matrimonio, y muchos más.



Con la operación aérea de Clic, los turistas tienen la oportunidad de descubrir los encantos de Bogotá de una manera segura y conveniente. Ya sea disfrutando de la historia y la cultura del centro histórico, explorando la naturaleza en el cerro de Monserrate o deleitándose con la deliciosa gastronomía de la ciudad, hay opciones para todos los gustos.



Vale la pena recalcar que la operación de Clic es desde el Puente Aéreo. “El proceso en el Puente Aéreo es fácil y ágil dado que las distancias desde el chequeo del vuelo a las salas de abordaje son cortas. Adicionalmente, si no llevas equipaje de bodega podrías llegar hasta una hora antes de tu vuelo. No obstante, sugerimos que, de llevar equipaje de bodega por dimensiones o peso, lo apropiado es llegar con dos horas de anticipación”, concluyó el vocero.