Conozca el proyecto de vivienda de la Universidad de Los Andes

En el año 2013, y debido a la necesidad de tener una institución más internacional, nació el proyecto de vivienda universitaria de la Universidad de los Andes, llamado ´Torre Séneca´. Esta iniciativa permitiría que más estudiantes fuera del país y de la ciudad, desearan hacer su carrera profesional en Los Andes.



Torre Séneca fue terminado en enero de 2016, y opera con éxito desde el 2017. La constructora encargada, y la Universidad, firmaron un acuerdo que tendría validez por 10 años, en el cual una de las tres torres sería exclusiva para brindar el servicio de vivienda a estudiantes. Además, los edificios se encuentran ubicados al frente de la Universidad, más exactamente del ML, y cuentan una capacidad para 1703 camas.

Foto: Crédito Universidad de los Andes

“Nuestro objetivo con las viviendas universitarias es ayudar y apoyar a estudiantes que llegan muy jóvenes a Bogotá a ubicarse en una gran ciudad donde no es fácil la adaptación. Con nosotros, el proceso de adaptación es mucho más cómodo y no solo hacemos eso, también extendemos la academia a sus ámbitos de vida, de manera que su formación sea más integral. Con las viviendas queremos que, además de tener una experiencia académica, tengan una experiencia personal, que crezcan en habilidades sociales, en tolerancia, en respeto y en aprender a vivir con el otro. También tiene un propósito social. Tenemos un grupo de estudiantes con beca a los cuales le ofrecemos la posibilidad de tener su espacio en CityU para que no tengan que preocuparse en un traslado de larga duración hacia sus casas, por lo que no solo es para estudiantes de fuera de Bogotá, sino también que viven en la ciudad”, afirma Ángela Carrillo, jefe de Vivienda Universitaria.



Estas viviendas cuentan con cursos para diversos temas personales como el manejo de las finanzas. Para un estudiante, que recién llega a vivir solo, es importante aprender a destinar sus ingresos con la finalidad de gastar lo estrictamente necesario. Por otro lado, y pensando en el bienestar de los mismos, se dictan clases de yoga, de zumba, y existen zonas donde tienen la oportunidad de reunirse a ver una película o jugar videojuegos.



En cuanto al tema académico se refiere, los estudiantes de primer semestre tienen acceso en las noches a diferentes actividades enfocadas en reforzar las materias complicadas como cálculo, álgebra, física, química, entre otras, dando paso de esta manera a la búsqueda de la excelencia como uno de los valores que profesa la Universidad. Asimismo, por medio de talleres psicosociales, de afectividad y de emociones, fortalecen sus habilidades sociales.

Foto: Crédito Universidad de los Andes

Un valor agregado que ofrece el proyecto de viviendas universitarias es la figura de asistentes de residencia. Estos son estudiantes de 5 semestre en adelante que cuentan con un buen promedio, y por lo tanto, se les da la posibilidad de trabajar allí. Cada uno tiene una comunidad por piso, y se encarga de orientar y guiar a quienes habiten en él.



Torre Séneca ofrece cuatro tipos de apartamentos, “suites individuales que se encuentran en el último piso con exclusividad para invitados, ya sea un conferencista o un profesor. Para los estudiantes, hay apartamentos individuales, dobles y cuádruples. La habitación siempre es personal, nadie comparte con otro por temas de privacidad, ya que culturalmente para nosotros es sumamente importante este aspecto. Y en la zona común del apartamento, comparten la cocina, baños (máximo un baño por cada dos estudiantes), sala y comedor. Los apartamentos vienen totalmente dotados, solo deben traer sus cosas personales. La habitación tiene cama, biblioteca, mesa de noche y closet. En la zona común hay nevera, horno microondas y estufa. Además, el complejo cuenta con un gimnasio 24/7 y un auditorio con capacidad para 100 personas”, comenta Ángela Carrillo.

Para los interesados en habitar CityU, a través de la página web podrán hacer la reserva indicando los datos básicos y el tipo de apartamento en el que desean vivir. Encuentre más información ingresando a https://vivienda.uniandes.edu.co