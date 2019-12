Conozca el dispositivo que transforma su hogar en una galería de arte

Mucho se ha dicho- y escrito- sobre el valor y la importancia que el arte tiene para la humanidad: algunos lo califican como la máxima expresión del ser humano, otros lo consideran el motor de desarrollo de la sociedad, hay quienes ven en él un elemento liberador y desestresante, otros lo valoran como una herramienta curativa, para otros es una manera alternativa de entender la vida y conectar el alma con la realidad externa.

Pero, también están aquellos para quienes una pieza artística cobra un significado valioso cuando adornan el hogar y se convierten en un elemento que no solo inspira si no que aviva la creatividad, genera y refleja emociones, da color, transmite sentimientos, crea estilos y nuevas formas de expresión.



Sin embargo, no siempre es fácil acceder a él, ya sea por los altos precios que tienen o porque solo se pueden admirar en los grandes escenarios culturales del mundo. No obstante, ahora no será necesario invertir enormes sumas de dinero para tener a su alcance las grandes obras del arte clásico y contemporáneo, pues Samsung, con su televisor The Frame, pone lo mejor del arte mundial en su casa.

Bien lo decía el poeta británico John Keats, “Una obra de arte es un gozo eterno”. Un gozo- y un privilegio- que ahora se puede vivir, sentir y disfrutar desde la pantalla de The Frame, el asombroso televisor que cuando se apaga se convierte en un cuadro lleno de magia y encanto.



Un cuadro que, como el arte, no solo inspira si no que aviva la creatividad, genera y refleja emociones, da color, transmite sentimientos, crea estilos y nuevas formas de expresión, características que solo una pieza artística puede brindar.



Y es que gracias a The Frame ahora es posible tener y exhibir en casa las más representativas obras de los museos más grandes del mundo como el Museo del Prado de Madrid, el Museo Albertina de Viena, el Museo de Berlín, el Museo Van Gogh de Ámsterdam o el Museo de Bellas Artes de Bélgica, entre otros.



Así mismo, con el fin de enriquecer esta colección digital de obras de arte con representación nacional, Samsung, en alianza con el Banco de la República de Colombia, incluirá para el 2020, 10 obras del maestro Fernando Botero en la Tienda de Arte.

En Modo Arte



Con The Frame, los usuarios podrán acceder de forma gratuita a 20 obras, 10 de arte clásico y 10 contemporáneas precargadas en el TV, y podrán suscribirse a la plataforma de Modo Arte de Samsung, para acceder a más de 1.200 obras de arte, la colección de arte digital más amplia del mundo en la cual se podrán adquirir obras específicas, según el gusto y diseño del hogar.



El Modo Arte de The Frame permite que las obras seleccionadas adquieran un efecto especial que conserva en la imagen de la pantalla las texturas, colores, trazos y diseños como si se tratara de la obra original. Además, da la posibilidad de cargar fotografías e imágenes personalizadas, decorando cualquier parte del hogar.



El televisor cuenta, además, con sensor de movimiento que permite que se apague al no detectar movimiento en el espacio luego de un tiempo determinado, y sensor de brillo que ajusta los colores de las obras de arte según el contexto de luz del espacio, o apaga el televisor cuando no haya luz en el lugar.



De otro lado, The Frame incluye un soporte de pared sin espacio en la parte posterior que hace que no quede espacio entre el televisor y la pared al momento de instalarse. Y para quienes no deseen instalarlo en la pared, da la posibilidad de ponerlo en el Studio Stand, un caballete metálico para generar la sensación de estar en una galería.



Así mismo, el dispositivo cuenta con marcos personalizables e intercambiables de fijación magnética disponibles en colores marrón, beige, negro y blanco con lo que el televisor adquiere el carácter de cuadro real.