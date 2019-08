Conozca buenos hábitos alimenticios en el Mes del Corazón

Evidentemente, el corazón es esencial para todos los ámbitos de la vida. No en vano, los artistas lo han representado durante siglos en poemas, canciones, pinturas y esculturas. Además, en el habla cotidiana, todos empleamos metáforas que nos indican que nuestra vida equivale a nuestro corazón. Decimos, por ejemplo, que alguien ‘tiene un buen corazón’ cuando es generoso con los demás, o que alguien le ‘pone corazón’ a algo cuando da todo de sí para alcanzar un objetivo.

Este órgano vital, como cabe esperar, es también fundamental en la salud. Por eso, se celebra en septiembre el Mes del Corazón con el propósito de recordar la importancia del bienestar cardiovascular. Y es que, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades cardiovasculares, definidas como un conjunto de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos, constituyen la principal causa de muerte en el mundo.



En Colombia, explica el Ministerio de Salud y Protección Social, la situación no es muy diferente. Por tanto, es urgente que nos preguntemos, no solo en el Mes del Corazón sino frecuentemente, si realmente cultivamos hábitos alimenticios que nos ayuden a prevenir enfermedades cardiovasculares.

Y es que, a las habituales recomendaciones de bienestar físico y emocional, es fundamental añadir una buena alimentación para la salud del corazón.

De hecho, el Ministerio de Salud y Protección Social explica que muchos problemas cardiovasculares se deben a la obstrucción de las arterias por culpa de la acumulación de grasa y colesterol.

Claves para una buena alimentación

¿Qué significa exactamente alimentarse bien? Según Nathalia Vargas, nutricionista de Investigación y Desarrollo de Harinera del Valle, una buena alimentación consta de cuatro características.



En primer lugar, esta debe ser completa, es decir que debe incluir todos los grupos alimenticios, entre los que se incluyen básicamente siete: la leche y sus derivados; las carnes de distinto origen animal y los huevos; los tubérculos, las legumbres y los frutos secos; las verduras y las hortalizas; las frutas; el pan, la pasta, los cereales y el azúcar; y, por último, las grasas, los aceites y las margarinas.

Una segunda característica es que las dietas deben ser adecuadas, por lo que han de ajustarse a las necesidades de cada persona según factores particulares, como la edad y el género.



En tercer lugar, la nutrición debe ser balanceada, lo que significa que los distintos grupos alimenticios deben incluirse en raciones acordes a las necesidades de cada uno.



Por último, pero no menos importante, la buena alimentación debe ser deliciosa, pues las mejores dietas son las que siempre tienen en cuenta los gustos personales y no las que nos fuerzan a consumir platos que no nos agradan en absoluto.

Para todo esto, es importante seleccionar muy bien los alimentos según sus características y aportes nutricionales. Es, por ejemplo, altamente recomendable acudir al omega 3, que se encuentra en productos como aceites y esparcibles Canola Life.

Los omegas son grasas cardioprotectoras que ayudan a cuidar el corazón a través de la disminución de los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre. Además, al dar mayor sensación de llenura, regulan el metabolismo y evitan el sobrepeso.



También, como explica Nathalia Vargas, el omega 3 tiene beneficios adicionales según las diferentes etapas de la vida: “En general, los ácidos grasos de omega 3 aportan al desarrollo neuronal de los niños y a su adecuado crecimiento. Además, hay que tener en cuenta que los accidentes cardiovasculares se presentan cada vez a edades más tempranas. Es un mito que estas enfermedades solo ataquen a los mayores, así que es fundamental consumir este tipo de grasas a cualquier edad”, anota la nutricionista.



Estos beneficios se reúnen en los productos de Canola Life, disponibles en presentación esparcible y en aceite, y que están hechos totalmente de canola, una fuente natural de omega 3 que tiene el aceite más bajo en grasa saturada del mercado.



Por lo anterior, los aceites y esparcibles Canola Life son ideales para hacer parte de una dieta nutritiva que ayude a proteger nuestro corazón, pues no hay mejores medidas en el ámbito médico que el cuidado y la prevención.