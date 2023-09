Cuando el sol llega a las aguas turquesas del Caribe y la arena blanca se extiende como un lienzo sin fin, sabes que estás en un lugar especial. Bienvenido al Hotel Isla del Encanto en Barú, Cartagena, un refugio paradisíaco donde la naturaleza y el ecolujo se entrelazan en una experiencia inolvidable.

Eco-Lujo a Orillas del Mar:

El Hotel Isla del Encanto se alza como un eco-lujo excepcional en el corazón de Barú. Conscientes de la belleza natural que los rodea, las instalaciones se integran armoniosamente con el entorno. Desde bungalows privados hasta suites con vista al mar, cada espacio es una oda al confort y la tranquilidad, diseñado para que te sientas como en tu propio paraíso personal.



En este hotel, la naturaleza es la anfitriona principal. Despiertas con la brisa suave del mar, y te levantas a explorar, las inigualables instalaciones, rodeadas de playa y senderos que serpentean entre la naturaleza. Allí te sumerges en aguas cristalinas que parecen una paleta de azules. Aquí, la naturaleza es más que un escenario; es un protagonista que te invita a desconectar y rejuvenecer.

Facebook Twitter Linkedin

Un hotel pensado para disfrutar y descansar con la naturaleza Foto:

Sabores que Hacen Latir el Corazón:

La experiencia culinaria en el Hotel Isla del Encanto es un viaje en sí misma. Los sabores locales y los ingredientes frescos cobran vida en cada plato. Desde mariscos recién capturados hasta frutas tropicales que explotan en sabor, cada bocado es una celebración de la rica tradición gastronómica caribeña. Deleita tus sentidos mientras te sumerges en la cultura a través de tus papilas gustativas. También acompañan todos estos platos exquisitos, de un maravilloso servicio, que se caracteriza por su amabilidad y sin igual atención, todo esto, para lograr hacer de tu experiencia la más amena.

Explora, Relájate, Repite:

Este maravilloso hotel, ofrece un sinfín de oportunidades para explorar y relajarse. Cada espacio está pensado para el deleite de cada uno de sus huéspedes, además, actualmente tienen muchas promos que están pensadas para toda la familia. Si buscas celebrar el amor y la amistad, tienen 20% OFF* en alojamiento por todo el mes de septiembre; si buscas diversión para la familia, en su Daytour, ofrecen hasta un niño entra ¡Gratis! Pero si tu plan es disfrutar de Halloween con mucha diversión, tienen 30% OFF* en alojamiento por el mes de octubre. ¡No hay una excusa válida que no te permita venir a disfrutar de esta isla paradisíaca!

Nuestro hotel hace magia:

El Hotel Isla del Encanto en Barú, Cartagena, es mucho más que un destino; es una experiencia que te envuelve en la belleza natural, la cultura y sostenibilidad. Ya sea que estés buscando aventura, relajación o un poco de ambos, este paraíso caribeño te ofrece todo lo que necesitas para una escapada inolvidable, por qué una vez que experimentes la magia de Barú, se quedará contigo para siempre, como un tesoro en el rincón más cálido de tu corazón. Ven y vive los mejores días en el encanto de Barú. ¡Es tu oportunidad de reservar hoy!



(605) 665 5454 - (57) 314 596 0927 - (57) 300 816 9666

www.isladelencanto.com.co

Centro comercial NAO FUN & SHOPPING Local 17, Avenida San Martin, Bocagrande.