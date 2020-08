Confiables productos de limpieza para casa de la mano de Grupo Eterna

La emergencia sanitaria generada en el mundo a raíz de la pandemia del covid-19 ha cambiado de manera significativa el consumo de artículos que antes no se consideraban vitales.



Concretamente, el uso de productos antibacteriales ha tenido un incremento sin precedentes en la historia, debido a las nuevas necesidades de protección, ya que hoy, más que nunca, vivimos con la incertidumbre constante de enfermarnos o de afectar la salud de nuestros seres queridos al volver a casa.

Sin embargo, esto ha dado lugar a que aparezcan en el mercado muchos artículos de aseo y limpieza que no siempre cumplen con los estándares de calidad requeridos.



Entendiendo esta situación, el grupo empresarial colombiano Eterna ha desarrollado una línea antibacterial altamente innovadora, con cuatro productos respaldados por toda la confiabilidad y la experiencia de las marcas líderes Precision Care y Eterna.

Gelantibacterial Foto: ETERNA

Salud, innovación y cuidado al alcance de la mano

Uno de los cuatro productos es el Líquido Antibacterial Precision Care, que este reconocido grupo empresarial ha lanzado en el país para tranquilidad y bienestar de los colombianos, pues cuenta con una innovadora fórmula elaborada a partir de sales minerales.



Estas sales, a través de cargas iónicas, logran eliminar el 99,9 % de las bacterias. Una gran ventaja es que, a diferencia de muchos productos que se encuentran disponibles en el mercado, el Líquido Antibacterial Precision Care no afecta la piel, sino que la humecta.



“Se trata de un producto cuya fórmula fue desarrollada en Reino Unido y que contiene ingredientes de alta calidad, los cuales nos permiten asegurarles a los consumidores un uso efectivo y seguro”, afirma Julio César Herrera, gerente de Mercadeo de Eterna.



Otra opción desarrollada para los hogares colombianos de la mano del grupo empresarial es el Gel Antibacterial Precision Care. Este cuenta con una fórmula elaborada a base de alcohol que elimina el 99% de las bacterias, y que contiene ingredientes como aloe vera y glicerina, lo que da como resultado una piel protegida y, al mismo tiempo, humectada. Además, este gel no deja sensaciones pegajosas y molestas en quienes lo usan.

ETERNA Foto: ETERNA

La necesidad de desinfectar los espacios

Por más de 67 años, el Grupo Eterna se ha caracterizado por ser un gran aliado de los hogares colombianos, llevando soluciones que permiten mantener los espacios limpios y a las familias sanas. De hecho, en el marco de esta emergencia, la empresa diseñó un Líquido Antibacterial Multisuperficies que resulta ideal para una limpieza profunda de todo tipo de objetos y espacios, lo cual es fundamental, ya que las bacterias también pueden instalarse en las superficies y propagarse a través de ellas.



“El Líquido Antibacterial Multisuperficies es un producto inoloro, no tóxico y con ingredientes que cuidan las manos. No contiene cloro, por lo que protege la ropa, la piel y los elementos de decoración. Es, sin duda, un producto de alta calidad y características únicas en el mercado que, además de limpiar, desinfecta con gran efectividad”, precisa Herrera.

Liquido Antibacterial multisuperficies 500ml sin corona Foto: ETERNA

La importancia de cuidarse en cada momento del día

Si la limpieza de espacios y superficies necesita ser reforzada, la asepsia de los alimentos que consumimos no debe quedarse atrás. Y es que permanecer en casa y tomar todas las medidas es importante, pero no suficiente.



“Cuando pedimos un domicilio o compramos los víveres, nos vemos expuestos a las bacterias que pueden traer estos productos. Para desinfectarlos de manera fácil, rápida y segura, es recomendable hacer uso de productos indicados para ello”, explica el gerente de Mercadeo.



Por ello, Eterna ha apostado por un Líquido Antibacterial de Alimentos que completa su amplio portafolio de productos especialmente diseñados y desarrollados para facilitar la tarea de protegernos en tiempos de pandemia.



“Esto es así porque vemos en la limpieza mucho más que una tarea rutinaria y obligatoria. Entendemos que se trata de un estilo de vida que nos permite mantenernos en armonía y tranquilidad, además de cuidarnos y proteger a las personas que amamos. No se trata solo de limpiar; en últimas, se trata de transformar espacios y momentos”, manifiesta Julio César Herrera.



De esta manera, el Grupo Eterna, referente de la limpieza en Colombia y en los 14 países a los que ha llegado con sus productos, seguirá avanzando en soluciones que hagan del aseo y del cuidado de la salud una experiencia positiva y generadora de bienestar para todos.