Conexiones espirituales a la hora de emprender

Kathe Loaiza comparte con la audiencia la relevancia de incorporar la numerología, los periodos cabalísticos y la astrología en diversos aspectos que puedan surgir a lo largo del año, especialmente al iniciar nuevos proyectos. Esto se aplica tanto al análisis de los periodos cabalísticos relacionados con el cumpleaños del emprendedor, de los socios, como también la fecha de constitución de la empresa.

Existen siete periodos cabalísticos a lo largo del año, ya sea desde el cumpleaños de la persona o desde el inicio de la empresa. En particular, se destacan el primero, segundo, quinto y sexto periodo para emprender nuevas iniciativas, proyectos y contratos, ya que la energía se encuentra en su punto más alto durante estos momentos. ¿Por qué evitar el tercero, cuarto y séptimo periodo? En el tercero, la mente podría llevar a compromisos excesivos que no podrían cumplirse, y en el cuarto, aunque el cuerpo tenga fuerza, la concentración mental podría ser menor, esto aumenta la probabilidad de tomar decisiones equivocadas, ser más propensos a engaños y no seguir lo que realmente desean. El séptimo periodo se asemeja al invierno, y según los periodos cabalísticos, se desaconseja comenzar nuevas empresas, sugiriendo en su lugar continuar con lo que ya se está haciendo, evitando lanzamientos, compras importantes y negociaciones cruciales.



Cada periodo abarca 53 días, lo que subraya su importancia. Por otro lado, resulta crucial considerar la numerología al evaluar si el nombre o la marca cumplen con los principios numerológicos. En ocasiones, se elige un nombre sin comprender su significado numérico y la energía asociada. Este principio no solo se aplica al nombre de la marca, sino también al nombre de la sociedad, la dirección de la oficina o la casa, especialmente para aquellos emprendedores que trabajan desde su hogar. La recomendación es examinar la numerología y buscar alinearse con metas y propósitos.



Finalmente, en cuanto a la astrología, es crucial evaluar los aspectos astrológicos, incluyendo los ascendentes de socio. En astrología, esto facilita llevar adelante el proyecto y la sociedad al alinear todas las energías. Si este análisis se realiza junto con un propósito claro, se podrán abordar otros aspectos como identificar los problemas a resolver y estructurar el modelo de negocio, la propuesta de valor, además de buscar aliados para desarrollar cada unidad del proyecto.



