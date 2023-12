Conecty, la clave para viajar y mantenerse conectado

Viajar a otros países siempre resulta en una experiencia enriquecedora, no solo por la oportunidad de conocer nuevas culturas, sino por la posibilidad de ampliar la perspectiva que se tiene del mundo. Sin embargo, en medio de esa aventura, cada vez es más necesario mantenerse conectado a través de un servicio móvil para poder aprovechar y disfrutar al máximo cada momento. La conexión facilita la comunicación con aquellos que no han viajado, así como el acceso a información en tiempo real en situaciones donde sea necesario. Desde mapas hasta recomendaciones locales, contar con acceso a una red se vuelve esencial.

A lo anterior se suma la capacidad de gestionar itinerarios, traducir idiomas cuando no se tiene conocimiento, mantenerse al tanto de los acontecimientos a nivel mundial y, por supuesto, compartir videos, fotos y experiencias en redes sociales. En este contexto, la clave reside en elegir un aliado que ofrezca servicios y productos que garanticen una conectividad ininterrumpida. Un ejemplo destacado es Conecty, una empresa de telecomunicaciones especializada en comunicación móvil internacional, que proporciona tanto tarjetas SIM tradicionales como eSIM virtuales.



“Nuestro propósito principal es permitir que las personas se mantengan conectadas durante sus viajes. Sabemos que las eSIM virtuales están en auge gracias a los últimos lanzamientos de dispositivos de marcas reconocidas; no obstante, en Colombia, hay una amplia variedad de teléfonos que también requieren tarjetas SIM tradicionales. Por eso, en Conecty, ofrecemos ambos servicios, comprendiendo que no todos tienen un celular de alta gama”, comenta Katerine Rojas, coordinadora de mercadeo de Conecty.



Continuando con la coordinadora, Conecty trabaja con los mejores operadores en cada uno de los más de 190 países donde tiene cobertura, garantizando a sus usuarios una navegación sin interrupciones a través de las redes, infraestructuras y torres de señal locales. “Quienes adquieren nuestros productos no tienen que esperar a llegar al país de destino a buscar o comprar las SIM o los servicios de comunicación ni a realizar algún tipo de papeleo. La SIM tradicional les llega a su casa el mismo día o al día siguiente en ciudades como Medellín y Bogotá, de uno a dos días hábiles en ciudades como Cali, Barranquilla y Cartagena, y de tres a cinco días hábiles en el resto del país. Con la eSIM virtual reciben un código por correo electrónico un día antes del viaje. Esto se traduce en que contarán con acceso a internet desde el momento en que aterrizan y no hay nada más cómodo que ello”, destaca Rojas.



Y es que Conecty ofrece diversos canales de atención, tanto para ventas como para soporte, disponibles en español los siete días de la semana y durante 23 horas al día. Por ejemplo, las SIM tradicionales y las eSIM virtuales pueden adquirirse a través de WhatsApp, Facebook e Instagram, al igual que en su sitio web que fue renovado hace aproximadamente mes y medio. Esto se logra siguiendo una serie de pasos que les permite descubrir el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Asimismo, en www.conecty.co encuentran un quiz que les ayuda a entender su nivel de consumo de datos, las aplicaciones que más utilizan y el plan recomendado por la empresa según el destino al que vayan a viajar.



Según Rojas, “contamos con planes desde 20 dólares, dependiendo del destino, gigas y minutos deseados. Nos aseguramos de que la experiencia sea positiva mediante un equipo altamente capacitado que consta de 60 personas en las oficinas principales ubicadas en Medellín y Bogotá, y Quito, Ecuador. Además, con más de 200 distribuidores a nivel nacional e internacional, así como con personal residente en Europa encargado de atender las solicitudes de aquellos que viajan a países de dicho continente”.



El futuro de la conectividad Conecty



Finalmente, Conecty concibe la conectividad de una manera integral, incorporando elementos tecnológicos esenciales en su portafolio. Su equipo reconoce que para mantenerse conectado, no basta solo con una SIM tradicional o una eSIM virtual, sino que también se requieren cargadores, adaptadores de energía y baterías portátiles.



"Es crucial ampliar nuestro catálogo de productos y servicios. Por eso, en Conecty, además de lo mencionado anteriormente, ofrecemos servicios de alquiler de carros y tarjetas de asistencia o seguros de viaje (...) Entendemos la importancia de evolucionar al ritmo de la conectividad y continuaremos fortaleciendo nuestro compromiso con el sector a través de alianzas estratégicas que superen las expectativas del mercado. Siendo una compañía 100 por ciento colombiana que pronto cumplirá diez años, estamos decididos a demostrar nuestro sólido compromiso con el país en el sector de las telecomunicaciones", concluye Katerine Rojas, coordinadora de mercadeo de Conecty.



Para mayor información ingrese a www.conecty.co