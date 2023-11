Conecty, su puerta de acceso al internet global

Viajar es una experiencia que permite explorar nuevas culturas, descubrir paisajes y establecer conexiones significativas con personas de todo el planeta. En la actualidad, el mundo se ha vuelto más accesible que nunca, pero ha traído consigo uno de los aspectos más desafiantes al llegar a otro país: la necesidad de mantenerse conectado en todo momento. Y es que la comunicación es un elemento esencial en los viajes, sobre todo cuando se cuenta con un dispositivo que permite compartir con las personas más especiales lo que se está viviendo y buscar información relevante sobre el lugar.

En este contexto, el uso de una tarjeta SIM internacional es un recurso invaluable para los viajeros y su auge se debe a su capacidad para proporcionar conectividad ininterrumpida, sin importar en qué parte se esté. En ese sentido, ya no es esencial depender de WiFi público o del roaming internacional; aspecto que tiene claro Conecty, una empresa de telecomunicaciones experta en comunicación móvil internacional, que ofrece tanto tarjetas SIM tradicionales como las eSIM virtuales.



"Con la llegada de los últimos smartphones, las eSIM se convirtieron en las grandes aliadas de los viajeros. Sin embargo, no todas las personas tienen acceso a dispositivos compatibles con las eSIM y es por eso que nosotros manejamos las dos tecnologías", afirma Laura Mejía Calle, gerente de mercadeo de Conecty, agregando que "sabemos lo que es viajar al extranjero y buscar WiFi por todas partes o activar el roaming y estar dispuesto a esperar sorpresas con cargos extra en la facturación o simplemente no tener una buena señal durante el viaje".



Siguiendo con la directiva, Conecty trabaja en colaboración con los más grandes operadores locales de cada país. Hoy, en más de 190 destinos de Europa, América, Asia, África y Oceanía, asegurando una amplia cobertura. "El costo-beneficio de Conecty no se limita solo a su capacidad para ofrecer a los usuarios una cobertura extensa, sino también a la calidad de la señal que pueden disfrutar durante sus viajes. Con nosotros es poco probable que experimenten dificultades para navegar como desean y siempre encontrarán solución a cualquier inconveniente. Brindamos soporte en español las 22 horas del día y los siete días de la semana", argumenta Mejía Calle.



En línea con ello, Conecty convierte en realidad el sueño de tener acceso a internet desde el momento en que se aterriza en otro territorio, garantizando además la disponibilidad de asesoría personalizada en caso de ser requerida. Conecty proporciona a cada usuario instrucciones detalladas para el uso adecuado de sus productos y presenta de manera clara los planes disponibles junto con sus condiciones.



Por ejemplo, la información que brinda es clara y detallada, lo que le permite a los usuarios entender las capacidades en GB que tiene cada destino, el consumo promedio durante el viaje y el plan que mejor se adapte a sus necesidades. Los planes están disponibles desde tan solo cinco días en adelante, ya que se trata de un servicio prepago diseñado para estancias cortas, y dan la oportunidad de tener datos y minutos sin necesidad de cambiar de número de teléfono dentro de las aplicaciones. Es importante tener en cuenta que la disponibilidad de la red 4G o 5G dependerá de la infraestructura y la tecnología móvil del operador local en el destino, así como de la compatibilidad del dispositivo.



"La importancia de estar conectado con el mundo no debe ser subestimada. Hay que sacarle todo el provecho al viaje sin contratiempos y sin arriesgar la información conectándose a redes inseguras. La misión de Conecty es que las personas puedan estar tranquilas y en línea", concluye Mejía Calle.



Finalmente, para adquirir los productos de Conecty puede acercarse a sus oficinas ubicadas en Bogotá y Medellín o visitar su sitio web en www.conecty.co