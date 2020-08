¡Conéctese con la Línea Dorada!

¿Cómo es su alimentación diaria? ¿Quién cocina en la casa? ¿Con qué frecuencia lo hace? Estas son algunas de las preguntas con las que un experto equipo de nutricionistas se está acercando a los adultos mayores de los hogares colombianos a través de un servicio de atención telefónica gratuita.



Se llama Línea Dorada, es una iniciativa Fenavi–Fonav, única en su género que acompaña y asiste al adulto mayor de una forma cercana y oportuna, desde la seguridad de su casa, y está avalada por la Asociación Colombiana de Nutrición y Alimentación Clínica.

Los nutricionistas que atienden y hacen seguimiento a las llamadas, además de conocer el perfil de salud del usuario, están capacitados para brindarle asesoría integral, y más ahora cuando esta población, altamente vulnerable al covid-19, modificó el desarrollo de sus actividades habituales como medida de prevención del contagio y por eso mantiene el distanciamiento social con miembros de su familia y amigos. Entonces, la Línea Dorada (operada por Red de Datos, empresa experta en investigación de mercados y asesoría telefónica de alto nivel), surge como una compañía incondicional.



Esta iniciativa, sin duda, es una manera de enaltecer y mejorar la calidad de vida de las personas en la edad dorada, y más si se tiene en cuenta que “hay un incremento progresivo del grupo de adultos mayores en la población colombiana. Durante las últimas seis décadas, el índice de envejecimiento se ha triplicado alcanzando un 49,8 por ciento y se estima que para el año 2050, dos de cada diez personas serán mayores de 60 años”, advierte la nutricionista Luz Stella Hidalgo.



Según la experta, la pérdida de apetito y la disminución en la ingesta de alimentos es prevalente entre esta población, debido a factores familiares, ambientales y conductuales, entre otros. Por eso, a través de la Línea Dorada se está concientizando no solo a los mayores de 60 años, sino también a sus familiares y cuidadores sobre la importancia de llevar un estilo de vida saludable, además de incentivarlos a practicar alguna actividad física y de fortalecimiento cognitivo.

Educación en línea

Y como parte del acompañamiento, se les orienta, entre otras cosas, en salud y cocina para que aprendan distintas formas de preparar alimentos como el huevo, esencial en esta etapa de la vida porque es una proteína con 97 por ciento de absorción, de alta digestibilidad, que ayuda a proteger su memoria, visión y su sistema osteomuscular, gracias a su valor proteico y a que contiene vitamina B12, entre muchos otros nutrientes.



La asesoría es individual y personalizada. Más de mil adultos mayores han sido atendidos desde que se puso en funcionamiento este servicio en Colombia, en abril pasado. Y como la idea es mantener una comunicación continua con los expertos, se pueden contactar a través del teléfono fijo (744 1909, en Bogotá), de la línea gratuita nacional (01 8000 518 4370) o vía celular (305 734 2095). Y quienes no puedan llamar tienen la opción de comunicarse a través del servicio de chat de huevos.com.co o de sus cuentas en Facebook e Instagram @elpoderdelhuevo.



El alcance de esta línea no tiene precedentes en Colombia, porque adultos mayores de las regiones Andina, Caribe, Pacífica y Amazónica se han beneficiado y ha impactado a personas e incluso hogares geriátricos, asilos y ancianatos en corregimientos y municipios apartados, donde no se tiene fácil acceso a este tipo de orientación y educación nutricional.

Una compañera incondicional

La Línea Dorada, de Fenavi–Fonav, funciona de lunes a viernes entre las 8 a. m. y las 8 p. m., no hay límite de tiempo en la atención de la llamada o en el número de veces para establecer comunicación con el adulto mayor. Más de 1.500 personas se contactan cada mes y esto ha permitido contar con una rica base de datos sobre las patologías que más los afectan, carencias nutricionales frecuentes y los mitos que tienen alrededor de la alimentación. Los nutricionistas no solo asisten al usuario, sino que han evidenciado que a través de este ayudan a mejorar también el estilo de vida de su familia.



Si alguien en su casa está en la edad dorada o conoce un amigo en esta etapa de la vida, cuénteles que pueden tener una asesoría nutricional telefónica, premium personalizada, sin límite de tiempo y con atención profesional.

Aprender más, un superpoder

Mañanas de Salud es otro de los espacios en el que la población en la edad dorada y su familia pueden conocer más del valor y la composición nutricional del huevo y de la nutrición en general, además de recibir información valiosa para el cuidado integral de la salud. La Asociación Colombiana de Endocrinología y Diabetes, la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica, el Centro Colombiano de Nutrición Integral y Asovascular son algunas de las organizaciones que se suman a esta iniciativa en la que también participan nutricionistas, endocrinólogos, médicos deportólogos, entre muchas otras especialidades médicas.

Agéndese para este 11 de septiembre a Mañanas de Salud, un espacio con expertos para aprender de nutrición. Entérese de más en: http://www.huevos.com.co FB, IG, YouTube y Pinterest @elpoderdelhuevo