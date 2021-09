‘Conducta Empresarial Responsable’: riesgos empresariales

Las prácticas contrarias al Estado de Derecho como la corrupción, el soborno o el lavad de activos tienen graves consecuencias para la economía. Asimismo, la calidad de vida de los ciudadanos y las condiciones óptimas para el desarrollo de los negocios y ciudades implica que se debe incluir la seguridad como un tema prioritario de esta agenda de riesgos empresariales.



Es por esto por lo que la Cámara de Comercio de Bogotá es consciente que es fundamental innovar en las maneras en las que gerenciamos nuestras ciudades, para que, a través de desarrollos tecnológicos, participación de todos los ciudadanos y empresarios, y modernización de las autoridades podamos conjuntamente construir una cultura empresarial responsable a partir de la gestión de los riesgos empresariales.

De acuerdo con la Encuesta del Clima de Negocios de la Cámara de Comercio de Bogotá (2020), el 22 por ciento de los empresarios otorga una prioridad alta a la prevención de los riegos asociados a corrupción y el 31 por ciento otorga una prioridad alta a la prevención de riesgos asociados al lavado de activos. A esto se le se suma que en promedio en los últimos cinco años el 78% de los ciudadanos considera que la inseguridad ha aumentado.



En medio de ese panorama y en el marco del lanzamiento de la ‘Conducta Empresarial Responsable (CER)’, la CCB presentó su segundo eje: riesgos empresariales, con tres enfoques: la lucha contra la corrupción y gestión de la transparencia, la modernización del Estado y sus normas para profundizar en políticas de cumplimiento, y por supuesto el abordaje de la seguridad de los negocios como un elemento diferenciador en el desarrollo económico.



Transparencia empresarial



En esta oportunidad, partiendo del caso de éxito de Movistar, una compañía que trabaja de la mano de la transparencia como valor esencial para construir relaciones de confianza, la Cámara de Comercio de Bogotá quiso presentar los avances que una empresa puede tener en la materia, con el enfoque de aportar desde el sector privado a construir un país competitivo y libre de corrupción.



“Como Movistar estamos en el centro de la transformación digital como un habilitador para que se pueda dar el desarrollo de la digitalización de las personas, la sociedad, los gobiernos y las empresas. En Colombia, tenemos una presencia con 20 millones de usuarios y en el primer semestre hemos generado cerca de 2.8 billones de pesos en ingresos, junto a 6.200 empleados directos que nos colaboran a cumplir nuestra misión.”, afirmó Fabián Hernández, presidente de Movistar Colombia.



Avances de política pública en la lucha contra la corrupción y el lavado de activos



Para consolidar una agenda en materia de riesgos empresariales, el país y sus instituciones no han sido ajenos a la modernización e implementación de medidas efectivas para el acompañamiento y vigilancia de las empresas. Es por esto por lo que desde la Superintendencia de Sociedades el país ha avanzado hacia la incorporación de los temas de cumplimiento como una ruta que conduce no solo a lograr los objetivos económicos de las empresas, sino a beneficiar a las comunidades en las que desarrollan sus actividades, y por supuesto la sostenibilidad de nuestro modelo económico.



“En la Superintendencia tenemos tres actividades particulares: la posibilidad de declarar las sociedades no operativas, las de papel, que se crean muy comúnmente en Colombia y que vemos que tienen en muchos aspectos la posibilidad de ser usadas para actividades ilícitas; la supervisión de los programas de transparencia y ética empresarial, buscando cubrir los riesgos de corrupción y soborno trasnacional; y la modificación integrada al Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades, que es el llamado SAGRILAFT 3.0”, explicó Santiago López, superintendente delegado para Asuntos Económicos y Societarios de la Superintendencia de Sociedades



La seguridad ciudadana y empresarial en el eje central de la agenda de desarrollo



Construir un modelo de seguridad para cada negocio comprende una serie de retos que se deben manejar de manera conjunta, no solo porque la delincuencia se percibe de diferentes formas, sino porque es necesario trabajar con articulación entre los gobiernos nacional y local, la comunidad y el sector empresarial en general.



“En Bogotá estamos enfrentando un problema en materia de seguridad. La situación de pandemia y su crisis económica y social dinamizó la delincuencia en distintas modalidades, hoy hay una reconfiguración de los grupos delincuenciales y han cambiado la forma en la que están operando. Estamos desplegando todos los esfuerzos posibles con el Gobierno Nacional y las distintas autoridades para contener el delito y poder reducir estas acciones delincuenciales; ya estamos comenzando a mostrar resultados en ese sentido”; sostuvo Aníbal Fernández de Soto, Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá.



En esa línea aparecen los hurtos a los comercios, un delito que viene en permanente disminución, pues, en palabras de Roberto Lanz Pombo, director de Retail AB-Inbev “si comparamos cifras del 2019-2021 hay una reducción del 69 por ciento. Sin embargo, no es suficiente y es una realidad con la que tenemos que vivir”. Asimismo, es fundamental, de acuerdo con este empresario, que el análisis de las condiciones de seguridad tenga una mirada uno a uno de los casos y contextos. De esta manera, se construirá un camino para entender qué está pasando en materia de seguridad en los negocios y quiénes son los responsables de estos hechos.



Para Carmen Molina, vocera de la comunidad de mujeres cerveceras, los retos en seguridad que enfrenta la ciudad y los negocios atraviesan también por una mirada diferenciada de este fenómeno. Las mujeres deben continuar teniendo un lugar especial y diferencial en las agendas de seguridad de los gobiernos locales y nacionales. Por último, esta empresaria hizo un llamado a profundizar el trabajo en ciberdelitos y en particular aquellos que afectan y vulneran directamente a las mujeres. “Nuestra perspectiva como colectivo de empresas pequeñas en materia de cibercrimen se basa en la falta de regulación que existe en el uso de tecnologías en donde vemos vulneradas algunas de nuestras actividades”.



Nathalie Alvarado, Directora de Seguridad y Justicia del Banco Interamericano del Desarrollo “la seguridad es un valor que desafío el desarrollo económico de los países y por ende mejorarla es esencial para proteger el bienestar de los ciudadanos y es necesario para promover la inversión y el crecimiento económico”. Asimismo, hizo un llamado para que se realicen todos los esfuerzos para que en momentos de crisis económica acentuada con la pandemia de la Covid 19 la seguridad sea una primicia para el crecimiento.



Por último, Fernández de Soto destacó al final del evento que quizás lo más relevante era identificar y conocer experiencias de empresarios que tienen voluntad, participación e iniciativa en estos temas.