Conciencia, una de las claves para combatir la leucemia mieloide aguda

Septiembre es el mes de crear conciencia sobre los cánceres de sangre, que se caracterizan por un crecimiento descontrolado y anormal de células sanguíneas, y que afectan a muchas personas en el mundo. Sin embargo, pocos saben, por ejemplo, que “leucemia” es un término que engloba distintos tipos de cáncer en la sangre.



Especialmente compleja es la leucemia mieloide aguda (LMA), que afecta, principalmente, a personas mayores. De hecho, la edad promedio de aparición es 67 años y es la leucemia más común en los adultos de Occidente, al representar el 25 % de todas las leucemias.

Pero lo más alarmante son las cifras en el pronóstico de curación de la LMA, que oscilan entre el 35 y el 40 % en los pacientes adultos menores de 60 años, y entre el 5 y el 15 % en quienes superan esa edad, que constituyen la población más afectada. Asimismo, cabe destacar que los pacientes mayores que no pueden someterse a quimioterapia intensiva suelen tener una supervivencia media de entre apenas 5 y 10 meses.



“Hay que aclarar que las cifras de pacientes son cada vez mayores porque estamos viviendo mucho más y estamos venciendo más enfermedades, lo que hace que el número vaya en aumento”, señala Guillermo Quintero, hematólogo.



¿Pero por qué es una enfermedad de tanto cuidado? A diferencia, por ejemplo, de la leucemia mieloide crónica, que se produce por una alteración específica que origina el cromosoma Filadelfia, en la LMA no hay una alteración específica, sino muchas, que hacen que la médula produzca con anormalidad las plaquetas y los glóbulos rojos y blancos. De hecho, más que una enfermedad, la LMA es un conjunto de enfermedades dentro del que se pueden identificar distintos subtipos.



Pero, volviendo al tema, la LMA se caracteriza por afectar a todo el organismo, ya que los glóbulos blancos anormales (llamados mieloblastos) pueden desplazar a las células sanguíneas saludables, lo que ocasiona infecciones, anemia y sangrado. Además, las células leucémicas pueden expandirse a otros órganos, incluyendo el sistema nervioso central, la piel y las encías.



Por todo esto, es una enfermedad agresiva y compleja. Pero hay esperanza para los pacientes.

¿Cómo se identifica y se trata?

No hay manera de prevenir la LMA, pues el único factor de riesgo conocido es la edad. Es importante, sin embargo, identificar señales de alarma. “El paciente puede presentar síntomas como fiebre, falta de aire, debilidad, cansancio, pérdida de peso o apetito, manchas bajo la piel y fácil formación de hematomas o hemorragias”, señala Quintero.



“Para diagnosticarla, es preciso hacer un hemograma y un estudio de médula ósea (mielograma y biopsia). De determinarse la enfermedad, es necesario informar al paciente y conversar con él sobre sus posibilidades. Es fundamental brindar una atención inmediata, pues esta enfermedad avanza rápidamente”, añade el hematólogo.



¿Pero cómo se trata la LMA? “Una vez confirmado el diagnóstico, el paciente deberá ser hospitalizado en la mayoría de los casos para recibir un tratamiento intensivo de quimioterapia, a menos que su condición sea tan frágil que su médico considere que no podría tolerarla”, agrega la hematóloga Virginia Abello.



De seguir el tratamiento, la primera etapa es la de inducción, que consiste en una hospitalización en la que el paciente permanece aislado mientras se le practica una quimioterapia que afecta a todas las células mieloides, tanto malignas como sanas.

El protocolo de esta quimioterapia es llamado “7+3”, pues se trata de un esquema en el que, durante siete días, se administran siete dosis de un medicamento y tres de otro.



Al final de la inducción, el paciente volverá a su casa por un tiempo y luego regresará al hospital para la etapa de consolidación, en la que se espera destruir cualquier célula leucémica que haya quedado y que, aunque no esté activa, pueda producir una recaída.



Posteriormente, se practicará otra quimioterapia mieloablativa. Dado que la quimioterapia destruye también células sanas, estas deben reemplazarse con un trasplante de células madre, obtenidas de la médula ósea de un donante, con el propósito de que la enfermedad no regrese.



Vale la pena recordar que no todos los pacientes son aptos para un trasplante, como ocurre, por ejemplo, con personas mayores de 60 años.

Sí hay esperanza

De acuerdo con el hematólogo Guillermo Quintero, aunque el panorama no sea fácil, siempre hay esperanza, y esto se debe, en buena medida, a los avances recientes en el tratamiento de la leucemia mieloide aguda.



Sin embargo, es preciso generar mayor conciencia sobre la enfermedad, pues algunos de los mejores tratamientos disponibles en el mundo no han llegado aún a los pacientes colombianos, a pesar de que esta patología está priorizada por el Gobierno en la Resolución N.° 0003339 del 11 de diciembre de 2019.



“Particularmente en LMA, nos hacen falta opciones de tratamientos para los pacientes mayores y más frágiles, y mejor acceso a moléculas de investigación, además de la creación de centros de excelencia. También hay que mejorar el acceso al trasplante de médula ósea, pues aunque esta tecnología existe, menos del 30 % de los pacientes llegan a trasplante por las barreras de acceso que han establecido las EPS”, señala Virginia Abello.



Esto es especialmente importante para los pacientes que no son candidatos a recibir quimioterapia intensiva, pues ellos, en otros países, cuentan con terapias innovadoras que aumentan su esperanza de vida.



Por esa razón, empresas biofarmacéuticas como AbbVie buscan lograr un impacto notable en pacientes con leucemia, mejorando el estándar de atención para ayudarlos a vivir mejor y por más tiempo.



“Aunque hoy se sabe más sobre la biología y la genética de la leucemia mieloide aguda que hace una década, una cosa sigue siendo muy limitada: la disponibilidad de opciones de tratamiento. Por eso, en AbbVie exploramos e invertimos en nuevas vías, tecnologías y enfoques, tomando nuevos desafíos en algunos de los tipos de cáncer más extendidos y difíciles de tratar, como la LMA que dan esperanza de vida para atender las necesidades insatisfechas de los pacientes”, concluye la empresa biofarmacéutica.