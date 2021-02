Pa´Quererte y Enfermeras, tienen más historias que vivir

Lo que se viene en Pa´Quererte y Enfermeras está para alquilar balcón. Las tramas se volverán mucho más intensas, los conflictos exigirán lo mejor de cada uno de los personajes favoritos de los televidentes y los secretos comenzarán a salir a la luz.

Y no es para menos, porque ambas novelas están en el mejor momento de sus historias. Por eso, cada noche sorprenderán a los colombianos con nuevos capítulos llenos de adrenalina, amor, acción y ternura, robándose aún más el corazón de sus fieles seguidores.



En Pa`Quererte se avecinan situaciones inesperadas que les cambiarán la vida a los padres favoritos de la televisión nacional.



Mauricio, por fin, le pondrá freno a Isabel y decidirá imponerle su relación con Dany. Además, Octavio tendrá que buscar la manera de hacerle entender a Milagros que Julián no le conviene.



Pero habrá más.



Jorge intentará recuperar a Juliana a toda costa, ahora que sabe que ella está sola. Por su parte, Toño, gracias a sus amigos, entrará finalmente en razón y se dará cuenta de los errores que está cometiendo. ¿Será todavía posible para él recuperar el amor de Verónica y el de sus hijos, y volver a tener a su familia?



Si quiere saber cómo van a terminar estas historias, sintonice de lunes a viernes el Canal RCN, todas las noches, a las ocho.



No se pierda los próximos capítulos de Pa´Quererte, solo en Nuestra Tele.

¡El Canal RCN viene con toda!

En Enfermeras, un nuevo obstáculo se interpondrá en la relación de Carlos y María Clara. Además, Helena confirmará que está embarazada. Román, que vive ahora en casa de María Clara, no podrá ocultar su disgusto por la relación que tienen su exesposa y Carlos.



Pero la trama se complicará todavía más cuando Garnica haga más evidente la atracción que siente por la enfermera María Clara.



Y un nuevo reto pondrá en máxima alerta al Hospital Santa Rosa con la llegada de la covid-19. El virus hará que su personal médico enfrente desafíos todavía más grandes.



Todos tendrán que tomar distancia de sus familias para protegerlos, además de afrontar el rechazo de la sociedad.



A pesar de eso, las enfermeras preferidas de los hogares colombianos se dedicarán con pasión a lo que mejor saben hacer: cuidar las vidas de los demás.



No se pierda todas las noches, a las nueve, los capítulos de estreno de Enfermeras.



Luego de Pa´Quererte y Enfermeras, siga con el Canal RCN, porque a las diez puede seguir disfrutando con la historia de Beatriz Pinzón Solano, don Armando y Ecomoda en Yo Soy Betty, la fea, y a las once, La hija del mariachi, protagonizada por Carolina Ramírez y Mark Tacher.