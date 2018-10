Con el Bogotazo llegó la expansión de la ciudad

Octubre de 1938 - septiembre de 1948.

La Cámara de Comercio estaba en el centro, donde Bogotá se fracturaría en el antes y el después del Bogotazo. Allí cerró su séptima década y comenzó la octava ayudando a impulsar la reconstrucción de la ciudad.



El 9 de abril de 1948, el día en que mataron al político liberal Jorge Eliécer Gaitán, y el centro de la capital fue destrozado, tras una ola de violencia y vandalismo que se desató tras el crimen, sorprendió a la Cámara de Comercio en plena campaña para motivar a los comerciantes a inscribirse en el registro mercantil. Pero la asonada que se desató ese día no dejó espacio para las campañas, porque los destrozos causados a la infraestructura, sobre la carrera 7.ª y la avenida Jiménez, modificaron la dinámica

urbana y del país.



Los daños afectaron el área comprendida entre las calles 26 y 6.ª de la carrera 2.ª a la 13, en especial la 7.ª y la Jiménez, donde se concentraba el comercio y la vivienda. También resultaron afectados San Victorino, que tenía las ferreterías y decenas de

negocios comerciales, y los alrededores de la plaza de Bolívar.



Del centro desaparecieron el tranvía, la plaza de mercado de La Concepción, la iglesia de Santa Inés y el Hotel Granada. El balance que recoge la Cámara de Comercio de aquel día fue la destrucción de 136 edificios, con pérdidas por 37 millones de pesos

de la época y la decisión del alcalde de entonces, Fernando Mazuera, de no invertir esfuerzos en restaurar o reconstruir lo afectado. Todo se haría nuevo.



Tras la catástrofe, se presentó el plan piloto diseñado por el arquitecto Le Corbusier, que invitaba a construir en altura. La arquitectura neoclásica francesa y el comercio tradicional fueron reemplazados por construcciones y negocios modernos.



La Cámara de Comercio, que tenía su sede en el centro, decidió quedarse, pero asumió la tarea de promover nuevos núcleos urbanos en el norte y occidente para que la ciudad se expandiera y en caso de disturbios no quedara arrasado el centro.

Hitos de la ciudad

Con la Empresa de Teléfonos se creó también el servicio de telefonistas femenino. Foto:

1940. Se conforma la Empresa de Teléfonos de Bogotá con carácter público.

1943. En el aspecto cultural y religioso, 25 años duraron construyendo la iglesia de La Porciúncula (localidad de Chapinero), que se entregó en 1943. Está ubicada en la calle 72 con carrera 11.

1945. Empezó la construcción del Parkway, un modelo de ciudad jardín que buscaba privilegiar las

caminatas y, por ende, a los peatones. A la postre, se daría prioridad a los vehículos.

Funcionarios que dejaron huella

1947. El nombre de Carlos Torres Durán es inolvidable en la historia de la Cámara. Por más de 30 años ejerció como secretario general. El 15 de marzo de 1947, le ofrecieron un homenaje por sus servicios. Torres era periodista, poeta y erudito en economía. El

“empleado modelo” había sido director general de estadísticas de su natal Bucaramanga. “Veraz, discreto y responsable”, lo describió EL TIEMPO en abril de 1945.

A inscribirse en el Registro de Comercio

1948. Ante las posibilidades de olvidos “voluntarios” o desatenciones graves, la Cámara publicó avisos en periódicos para recordarles a los empresarios la importancia de ponerse al día con su Registro de Comercio. Las leyes 28 de 1931

y 38 de 1932 hacían obligatorio el registro, pero muchos comerciantes, por carencia de información, no cumplían con este requisito.