Computadores cómodos para personas exigentes.

Los equipos de la línea Ideapad de Lenovo son ideales para aquellos usuarios que buscan un portátil cómodo, liviano y con una excelente configuración ya sea para trabajar y estudiar o para divertirse al finalizar el día, y también para estar en contacto con nuestros seres queridos.

Actualmente se dividen en dos familias: Ideapad S340 e Ideapad S145. Tienen en común aparte de su peso y tamaño, el contar con los nuevos procesadores Intel Core de 10ª generación. Esta nueva familia no solo es más pequeña (Pasaron de un tamaño de 14 nanómetros (nm) a 10 nm), sino que mejora su eficiencia en cuanto al consumo de la batería de los equipos (¡Ojo! La duración de la batería depende del tipo de trabajo que se hace y a configuraciones como el brillo de la pantalla).



A esto hay que agregar que muchas de las funciones del procesador son compatibles con inteligencia artificial gracias a la tecnología Deep Learning Boost: gracias a su red neuronal hace cálculos más precisos y aprende de lo que hacemos en el equipo para optimizar el funcionamiento de este. No olviden que serán compatibles con WiFi6, que nos brindará una conexión a internet más veloz y estable y con menos consumo de energía.



Los equipos Lenovo cuentan con tecnología Rapid Charge, la cual hace que la batería cargue el equivalente de dos horas de uso con tan solo 15 minutos de estar conectado y llegar al 80% de la capacidad con una hora de conexión. Y para finalizar: todos los equipos portátiles y todo en uno Lenovo con sistema operativo Windows 10 cuentan con un software propio de la marca: Lenovo Vantage. Saca el mayor provecho de tus equipos con esta aplicación que cuenta con un aspecto fácil de usar y nos permite:



· Ajustar fácilmente la configuración del equipo (Ajustes de pantalla, batería, sonido, conectividad Wifi).



· Mejorar la seguridad de tus conexiones Wifi, detectando las redes peligrosas cercanas a tu hogar o sitio de trabajo.



· Buscar e instalar tanto las actualizaciones del sistema operativo como del equipo.



· Ejecutar diagnósticos del dispositivo para saber cómo está funcionando.



· Puedes comprobar el estado de la garantía y acceder fácilmente a los números de serie del sistema, número de producto, BIOS.



· Solicitar soporte, acceder a consejos para mejorar el funcionamiento del PC, noticias sobre tecnología y mucho más.



Características de las 2 máquinas.



Además de ser muy ligeros (Cada equipo pesa tan solo 1,6 Kg), las pantallas de 14.4” están diseñadas para abrirse con una sola mano. Sus bisagras les permiten abrirse hasta 180°, de modo que no deben preocuparse por forzar la apertura como solía suceder. Lenovo introdujo los bordes delgados para tener un mayor rango de visión y un escritorio más amplio para trabajar (Lo cual agradecerán quienes trabajen en programas como Excel).



Sus pantallas antirreflejos permiten trabajar por más tiempo sin brillos molestos e inclusive cerca de una ventana o de una lámpara y su teclado silencioso se ajusta fácilmente a las yemas de los dedos y es más fácil de limpiar. Pero lo mejor es que su almacenamiento ahora viene en unidades de estado sólido; además de ser silenciosas y consumir menos energía, encienden en aproximadamente 10 segundos, buscan más rápido los documentos.



Nuestra línea de computadores y tabletas tiene certificación Dolby Audio, la cual permite disfrutar de un sonido inmersivo a la hora de disfrutar de películas, videos y música o usar los parlantes del equipo a la hora de hacer video conferencias o estudiar.



Hablando de Ideapad S340, su cubierta externa está hecha en aluminio, lo que le otorga una mayor durabilidad y un toque de elegancia con su color azul. En sus puertos cuentas con lector de tarjetas 4 en 1, un puerto USB C de alta velocidad y reversible, por lo que permite insertar el conector sin importar la orientación de este. Este puerto permite disfrutar de una mayor velocidad en la transferencia de datos y mayor intensidad de la energía eléctrica si vas a cargar tu teléfono, tu tableta u otro dispositivo.



En este equipo la cámara web tiene una pestaña con sistema True Block para tapar el lente y evitar que algún inescrupuloso active remotamente la cámara web, protegiendo así tu intimidad y la de tu familia. Si se trata de trabajo exigente, cuentas con un procesador Intel Core I7 y los gráficos integrados Intel Iris y la velocidad del almacenamiento SSD de hasta 256 GB.



En cuanto a Ideapad S145, aunque no incluye el puerto USB-C ni el bloqueo de la cámara, tiene una cubierta resistente en Policarbonato ABS, lo que le proporciona un peso ligero, una gran durabilidad y es resistente a impactos y a los cambios de temperatura. Este equipo actualmente está disponible en dos versiones: una con 256 GB de almacenamiento en estado sólido y procesador Intel Core I5 de 10ª generación y gráficos Iris integrados.



La versión de Ideapad S145 con procesador Intel Core I3 de 10ª. Generación y 128 GB en estado sólido, trae preinstalada la más reciente versión de Office, rebautizada como Microsoft 365: incluye los programas necesarios para trabajar desde casa como Word, Excel, Power Point y el gestor de correo Outlook y 1 TB de almacenamiento en la nube para subir sus archivos y consultarlos donde y cuando sea.



Recuerda: Lenovo Ideapad S340 es un portátil confiable y cómodo, mientras que Ideapad S145 ha sido diseñada para ofrecer un rendimiento duradero.



Consíguelos en Alkosto y Alkosto.co