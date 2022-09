Hoy como en ningún otro momento, la idea de buscar nuevas oportunidades y de cambiar el rumbo de la vida toma mucha fuerza entre muchos colombianos que ven en el exterior una excelente alternativa para establecerse.

Uno de esos destinos que ofrecen atractivas opciones de inversión es España, con lo que además se expande el panorama hacia distintas ciudades de Europa.



En términos de adquisición de bienes raíces, vale la pena recordar que España siempre ha sido un país muy estable en temas inmobiliarios, pues como lo indican datos y registros de compra-ventas desde 1975 y de evolución de los precios –pese a momentos históricos específicos como el periodo tras las Olimpiadas, el burbuja inmobiliaria en 2007 o más recientemente por el covid-19– la tendencia ha sido al alza.



Además, como lo explica Enric Jiménez Gragera, CEO de Property Buyers by Somrie, empresas como esta tienen cortos plazos de inversiones en rentabilidad en torno al 5 o 6 por ciento muy seguras, y luego a mediano plazo cuando se termina vendiendo esa rentabilidad puede alcanzar el 15 o el 20 por ciento.



“España ofrece es seguridad y buenos intereses en el caso en el que haya financiación por parte de las personas que vienen de fuera. A los no residentes se les otorga financiamiento, aunque por supuesto esto depende del perfil, de los ingresos que pueden demostrar y la seguridad que brinden, pero se puede hablar de entre el 50 y el 60 por ciento de hipotecas para las viviendas, donde la banca española da esos porcentajes de préstamos de dinero para invertir en la compra de propiedades”, explica Jiménez.



De acuerdo con este experto, en España existen dos tipos de inversiones: por una parte, la que tiene que ver con rentabilidad, donde al ser el euro más fuerte en el cambio, cuando se retira esa rentabilidad se obtienen beneficios económicos importantes.



Y después están quienes quieren comprar por inversión de Golden Visa, donde a partir de €500.000 pueden conseguir la ‘Green Card’, que permite movimiento total en la zona Schengen, contar con un seguro médico, cuentas corrientes y poder vivir en ese país, lo que también conlleva beneficios en materia fiscal.



“A los inversionistas por lo general lo que les gusta es que sus hijos puedan estudiar en universidades de Europa, mientras ellos pueden disfrutar de todos estos países, con excepción del Reino Unido, con lo que han logrado en sus lugares de origen. Abierta la puerta en España y teniendo ese NIE también pueden hacer otro tipo de inversiones y negocios en este continente”, destaca el CEO de Property Buyers by Somrie.

Personal Shopper Inmobiliario

La diferencia de una inmobiliaria normal y una compañía como Property Buyers by Somrie es que las primeras ofrecen el producto que tienen en cartera o disponible en sus plataformas, mientras que la segunda –como empresa líder en Personal Shopper Inmobiliario en España y con más de 10 años de experiencia– se encarga de buscar lo que justamente está necesitando cada uno de sus clientes, según el tipo de inversión, nivel de riesgo y rentabilidad que quiera, gracias al equipo humano con el que cuenta, conformado por 80 profesionales, y su cobertura en 20 ciudades españolas.



“Nosotros representamos a los compradores, no tenemos producto para vender, no cobramos a los propietarios, por lo tanto como cobramos al cliente comprador o inversor que contrata nuestro servicio, los apoyamos en la negociación para lograr el mejor precio posible y una vez adquirido el activo es muy importante saber qué compras, dónde está ubicado, la parte legal, cómo está el edificio en términos generales, etcétera, con el objetivo de comprar con seguridad”, subraya Jiménez, quien agrega que también brindan apoyo en la financiación a través de las entidades bancarias españolas, en la búsqueda de colegios para los niños y asesoría en las clases de visa que se pueden obtener.



Esta compañía, aparte de su operación en España, donde reciben la mayoría de las inversiones y los compradores, igualmente tiene franquicias en Colombia, Ecuador, Argentina, México y en Brasil.



Con relación a los requisitos que debe cumplir un colombiano que quiera comprar vivienda en España, el ejecutivo dice que lo primero que se les exige es la apertura de una cuenta corriente en ese país, para conocer el origen de los fondos, además de que esto determina la capacidad para poder comprar de contado o si debe hacerlo con financiación.

Los interesados en invertir en bienes raíces en España o conocer más información al respecto, pueden ingresar a: https://realestate.propertybuyers.es/es-co/invierte-en-espana-desde-colombia.