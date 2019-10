Comprar vivienda desde el exterior sí es posible

Colombia siempre será el hogar de esos 4,7 millones de compatriotas que, por diferentes razones, han tenido que radicarse en otras partes del mundo y extrañan, desde la distancia, esta tierra que también los echa en falta. La nostalgia y el extrañamiento suelen ser tan fuertes que no son pocos los que sueñan con regresar algún día y radicarse de nuevo aquí.

No nos digamos mentiras: el país se lleva por dentro. Nuestra gastronomía no es fácil de reemplazar y nuestros paisajes no se pueden olvidar de la noche a la mañana. El colombiano que se va siempre estará cargado de recuerdos y, en su corazón, latirá a cada instante la necesidad de retornar.



Sin embargo, uno de los mayores inconvenientes que tienen, luego de dejarlo todo, es no saber en dónde van a vivir cuando vuelvan.



Pensando en esos compatriotas que quieren regresar y recuperar sus raíces o que anhelan tener de nuevo un fuerte vínculo con Colombia, Constructora Bolívar tiene un programa robusto que les permite adquirir vivienda desde el país en donde se encuentren, con asesoría especializada durante todo el proceso y teniendo en cuenta siempre sus necesidades y exigencias particulares.



Por eso, si usted o su familia, no importa en qué parte del mundo se encuentren, desean comprar un inmueble para su regreso a Colombia, o como inversión, deben saber que sí puede acceder a un crédito hipotecario. Para solicitarlo debe ser colombiano, porque los extranjeros tienen que adquirir la propiedad de contado. Este es el primer requisito.



¿Cómo hacerlo?

Se puede iniciar la compra de vivienda desde el extranjero presentando el documento de identificación colombiana (incluso contraseña de la cédula en caso de pérdida) y con pre aprobado de crédito.



Para hacer la solicitud de esa pre aprobación y aprobación, Constructora Bolívar cuenta con una serie de brokers que le pueden ayudar durante esa solicitud, dependiendo de su actividad económica y del país en donde reside. Los brokers le podrán solicitar la documentación que consideren necesaria con el fin de radicarla ante el banco escogido.



Tenga en cuenta también que, si usted es empleado, necesita presentar la declaración de impuestos del último año del país en donde reside actualmente y una carta laboral.

Pero si usted es independiente, debe presentar también el documento de identidad en el que conste que es colombiano y la declaración de impuestos del último año de su país actual de residencia.



Una vez se cumplan estos requisitos, Constructora Bolívar le enviará a su correo electrónico un formulario de precalificado que debe ser diligenciado con los datos de la nación en donde vive hoy.



La revisión del reporte de crédito tarda tres días hábiles, luego de los cuales se le informará qué entidades bancarias van a financiar su plan de vivienda.

Lo interesante es que usted y Constructora Bolívar escogerán juntos la ubicación del proyecto con las características de su interés, y se pacta el plan de pagos de la cuota inicial ajustado a su presupuesto y a las políticas de la Constructora.

Vivienda para el regreso

Además, debe tener en cuenta que, para hacer esa adquisición de vivienda en Colombia, tiene que contar con un apoderado que lo represente en los diferentes procesos de compra del inmueble. Todos los efectos, las obligaciones y los derechos estarán siempre a su nombre.



Por ejemplo, el primer pago debe ser enviado a ese apoderado para apartar la vivienda. En adelante, Constructora Bolívar le ayudará a hacer los pagos directamente desde su smartphone o dispositivo móvil.



Otro aspecto que debe tener en cuenta es que, debido a que el subsidio de vivienda familiar es un beneficio que se otorga a las personas o grupos familiares con ingresos mensuales no superiores a cuatro salarios mínimos que compran su vivienda para habitar por primera vez, desde el extranjero no es posible acceder a él.

Tampoco es posible acceder a los derechos sobre la vivienda durante el proceso de compra.



Entonces, sí es posible que usted, desde donde se encuentre, pueda adquirir una casa o un apartamento para que su regreso a Colombia sea cada día más posible y vuelva a disfrutar de las bondades de nuestra patria.



Recuerde que comprar vivienda desde el exterior es fácil y Constructora Bolívar lo hace posible.