Desde 1991, octubre es el mes del artista en Colombia y, dentro de sus festividades, se halla una muy especial: el 22 de octubre, fecha en la que se celebra el Día del Compositor.



Aunque parezca obvio, esa canción que usted ha cantado, bailado o escuchado alguna vez tiene un compositor: hombres y mujeres que, gracias a su talento, amenizan todos los momentos de la vida con música, letra y melodía.

Lo que muchos no saben es que existe una sociedad sin ánimo de lucro con más de 9.000 compositores afiliados cuya misión es mejorar la calidad de vida de los autores colombianos a través de la protección de sus derechos de autor.



Se trata de Sayco, la Sociedad de Autores y Compositores, que se une a la celebración del Día del Compositor colombiano en sus 22 regionales en toda Colombia.



“Es un placer para Sayco unirnos a esta celebración en el Mes del Autor colombiano, destacando el inmenso aporte de nuestros compositores a la música colombiana. En Sayco, les cumplimos a los compositores con el recaudo y distribución de sus derechos de autor, así como con la entrega de una larga lista de beneficios sociales que mejoran su calidad de vida y la de sus seres queridos”, afirma César Ahumada, gerente general de Sayco.

Los derechos del compositor



En el Día del Compositor, es pertinente hablar de derechos de autor: la vía para dignificar y formalizar una profesión cuyos aportes son parte fundamental de la identidad colombiana.



“Las canciones que disfrutamos todos los días y que hacen parte del folclor colombiano son hechas por personas, de carne y hueso, que tienen necesidades y quieren progresar. El recaudo y distribución que realizamos permite que más de 9.000 de estos autores mejoren su calidad de vida”, añade el gerente general de Sayco.



Como lo establece la ley colombiana, el compositor debe ser retribuido por la reproducción o comunicación pública de sus obras, tal y como ocurre en eventos o establecimientos abiertos al público. Sin embargo, como se dice comúnmente, del dicho al hecho hay mucho trecho.



Durante más de 70 años, Sayco se ha encargo del licenciamiento, gestión y distribución de los derechos de autor de miles de compositores en Colombia y otros países, un tiempo en el cual se ha topado con la desinformación de la opinión pública respecto a su labor.



En el Día del Compositor, Sayco aclara dos de los mitos más comunes sobre la gestión de los derechos de autor.



1. Son derechos, no impuestos: para César Ahumada, los colombianos deben saber que el cobro de derechos de autor a eventos o establecimientos abiertos al público no son impuestos, sino recursos que llegan directamente a los compositores, quienes merecen una retribución por la comunicación pública de sus creaciones.



Una fracción del dinero recaudado es invertido por Sayco en beneficios sociales para los autores, que incluyen auxilios por calamidad doméstica o enfermedad, adelanto del pago de sus derechos patrimoniales por la reproducción o comunicación pública de sus obras, pago de sus prestaciones sociales (salud y pensión) y un seguro exequial que se extendió a dos familiares del compositor y que cuenta con un auxilio económico.



2. Ojo con gestores individuales irregulares: como sociedad de gestión colectiva sin ánimo de lucro, Sayco es una entidad autorizada para el licenciamiento, recaudo y distribución transparente de dichos derechos patrimoniales.



Sin embargo, todos los días se ven casos de gestores individuales que, de espaldas a la ley, realizan cobros irregulares en nombre de autores que no representan, asumiendo competencias de un gestor colectivo sin autorización de la Dirección Nacional del Derecho de Autor (DNDA), según lo reglamenta el ordenamiento vigente.



“Los gestores individuales no son vigilados; Sayco, como sociedad de gestión colectiva, es vigilada por la Dirección Nacional del Derecho de Autor; tenemos revisoría fiscal, una asamblea general de socios y también reportamos información a la Superintendencia de Industria y Comercio”, puntualiza el directivo de Sayco.

Así celebrará Sayco

Para Sayco, el reconocimiento a los compositores merece mucho más que un día al año. Por ello, la entidad prepara festejos que se extenderán hasta el 24 de noviembre.



Cada jueves, en cuatro ciudades distintas por fecha, se llevará a cabo un evento con agasajos y regalos a los compositores en las 22 regionales de Sayco en toda Colombia. Será sin duda, una jornada llena de música, alegría y compañerismo.



Y usted, ¿ya felicitó a su compositor favorito?