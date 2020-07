¿Cómo tener éxito en los negocios con el trabajo en casa?

Mucho se habla del trabajo en casa y de cómo sortear la situación por medio de consejos como establecer rutinas, crear hábitos nuevos, disponer de un espacio inspirador, y un largo etcétera.



No obstante, poco se habla de cómo el trabajo en casa está transformando el mundo de los negocios, tema bastante relevante en la actualidad, ya que, según estimaciones del Ministerio de Trabajo, alrededor de seis millones de colombianos se han visto obligados a laborar bajo la modalidad de ‘home office’ por cuenta de la pandemia.

Y es que el trabajo en casa no solo exige estrategias para mantenerse concentrado y evitar el estrés. También es importante saber identificar, en qué medida, esta nueva situación cambia las reglas del juego para alcanzar el éxito.



Las dinámicas, en muchos sentidos, son diferentes. El relacionamiento con los clientes, por ejemplo, se ha modificado de maneras drásticas para empresas y emprendimientos, al igual que las necesidades de los equipos de trabajo, ya sean grandes o pequeños.



Así mismo, muchas ideas de negocio que no tenían un componente digital se están enfrentando de lleno a una realidad que ya hace tiempo se venía anunciando: la tecnología es esencial para no desaparecer.

Pero también es necesario saber identificar las necesidades tecnológicas de cada empresa o emprendimiento. Este es un tema del que poco se habla, pero que es fundamental para negocios pequeños, medianos y grandes.



or esa razón, HP, Intel y El Tiempo han organizado, conjuntamente, el foro virtual “Disrupción y trabajo en casa: claves para el éxito de los negocios en la era digital”, que se celebrará el próximo 5 de agosto a las 9 a.m.



Los asistentes al evento podrán disfrutar de dos conferencias: “Tecnología que se adapta contigo”, impartida por Mateo Figueroa, gerente general de HP Inc. Colombia; y “Empleados seguros. El reto de las compañías durante el teletrabajo”, a cargo de Camilo Eusebio Gómez Cristancho, vicepresidente de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros.

Así mismo, se celebrará un conversatorio que lleva por título “Ciberseguridad en casa”, en el que intervendrán Mateo Figueroa, gerente general de HP Inc. Colombia, como conferencista; José Antonio Sánchez, gerente de Contenidos Digitales de El Tiempo, quien fungirá como moderador; y Víctor Solano, asesor de TI, que hará las veces de ‘speaker’.



Para asistir a este evento y conocer los retos y, muy especialmente, las posibilidades del trabajo en casa para tener éxito en los negocios, inscríbase en el siguiente enlace: www.eltiempo.com/contenido-comercial/foro-virtual-disrupcion-y-trabajo-en-casa-519342.