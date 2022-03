El rol de las mujeres se ha transformado en la sociedad: hoy, ellas cuentan con una mayor presencia en diferentes espacios como la educación superior, el mercado laboral y escenarios políticos .



A esto se suma un mayor empoderamiento, el cual ha impulsado a algunas mujeres a tomar decisiones autónomas sobre sus proyectos personales y profesionales .



Y es que, a diferencia de lo que sucedía hace apenas unas décadas, según un estudio realizado por PlanM en 2019 con ayuda de Invamer, las prioridades de las mujeres colombianas han cambiado, Hoy, dentro de su top cinco de prioridades se antepone el deseo de crecer profesionalmente, estudiar y viajar por el mundo, quedando en el cuarto y quinto lugar, el deseo de casarse y tener hijos .

De hecho, según la Unesco, en América Latina hoy la población universitaria está compuesta en un 55% por mujeres, lo que representa un salto cuantitativo con respecto a finales del siglo XX, cuando el porcentaje rondaba el 37%.



Asimismo, la American Society anota que la participación laboral de las mujeres en la región pasó del 36% en 1988 al 52% en la segunda década del siglo XXI. No solo se trata de números, sino también de calidad, pues las mujeres están contando con mayores espacios en cargos directivos, según la Andi en el caso del país un 25% de estas posiciones son ocupadas por el sexo femenino .



De acuerdo con estadísticas de la consultora Mercer, el porcentaje de las mujeres ha venido aumentando en las juntas directivas de las empresas colombianas, rondando el 20% de participación. Esta cifra, si bien constituye un salto con respecto a años anteriores, necesita crecer para alcanzar el 30%, que indica el mínimo en términos de paridad.



Lo anterior es fundamental para lograr una sociedad equitativa, en la que mujeres y hombres puedan desarrollar sus proyectos de vida en igualdad de condiciones.



Sin embargo, se siguen presentando obstáculos para que ellas puedan hallar un balance entre sus sueños personales y profesionales. El tiempo es un factor clave en esto, ya que, según el DANE, las mujeres trabajan, en promedio, 2 horas y 8 minutos más que los hombres, debido a que muchas de ellas, además de dedicar horas al mercado laboral, destinan un tiempo significativo al trabajo del hogar.



Teniendo en cuenta factores como estos, algunas mujeres que desean ser madres postergan el momento de conformar una familia, y otras renuncian a la idea por mitos según los cuales las mujeres solo pueden ser madres si son “jóvenes”.



Más allá de los deseos y planes de cada una, es fundamental que las mujeres y la sociedad en general puedan acceder a información confiable y completa para conocer las alternativas y decidir sobre su proyecto personal.

La importancia de planear el futuro

Así pues, planear el futuro tiene que ver con lo laboral, pero también con lo familiar para aquellas mujeres que desean ser madres. La planeación familiar no solo involucra la anticoncepción, pues este concepto no se limita a evitar un embarazo, también tiene que ver con decidir cuándo se quiere buscar que el “reloj biológico” coincida con las aspiraciones profesionales y financieras.



Para que las mujeres puedan tomar decisiones autónomas en este aspecto, es fundamental superar los tabúes y difundir las opciones disponibles. Por ello, y en aras de democratizar el conocimiento sobre estos temas, se fundó PlanM, una iniciativa que ya completa dos años y medio en Colombia y que acompaña a las mujeres durante su proyecto de vida, con información científica sobre salud sexual y reproductiva, fertilidad, desarrollo profesional y balance entre vida personal y laboral.



“PlanM nació como un proyecto de empoderamiento para que las mujeres puedan tomar decisiones informadas. Lo que hemos observado en Colombia es que hay un número de mujeres cada vez más elevado que estudia, cerca de un 56% versus un aproximado de 43% de hombres, mujeres que llegan a cargos de liderazgo, lo que es muy positivo, pero genera en ellas una preocupación sobre cómo equilibrar lo personal y lo profesional. Ahí es donde nuestra apuesta por la autonomía tiene un sentido profundo, a través de una información completa y veraz sobre salud reproductiva y planeación familiar”, explica Vincent Payet, líder de PlanM.



En ese sentido, la información que comparte PlanM se relaciona con los temas que impactan la vida de las mujeres de hoy, la fertilidad, el proyecto de vida, el balance vida- trabajo, la pareja, el empoderamiento, entre otros. “Para ello, nos apoyamos con una red de médicos, especialistas de la fertilidad y psicólogos, que proporcionan información científica a las mujeres, especialmente las que se encuentran en nuestra comunidad, conformada en su mayoría por mujeres entre los 23 y 35 años”, añade Payet.



En esta vía, PlanM también brinda información sobre técnicas de reproducción asistida y de planeación de la fertilidad y promueve el acceso a la construcción de familia.

No obstante, el proyecto familiar no debe limitarse a la esfera individual y, por ello, según anota Payet, es preciso que actores clave se comprometan en este propósito, como empleadores, bancos, seguros de salud públicos y privados, entre otros, con el objetivo de que las mujeres tengan facilidades para perseguir sus proyectos de vida.



“Es importante entender estos temas desde una perspectiva amplia. De hecho, PlanM es un proyecto de #ProjectFamily, una iniciativa que tiene el propósito de ayudar a la construcción de familias de todo tipo, incluso monoparentales y homoparentales, para apoyarlas desde la concepción hasta un parto seguro, con el firme compromiso de educar y capacitar a las personas para que comprendan mejor las opciones de fertilidad y construcción familiar". manifiesta el líder de PlanM.

Un foro con historias de vida

En sintonía con su objetivo de facilitar el acceso a información completa y de calidad, PlanM, junto con la Casa Editorial El Tiempo, llevarán a cabo un foro virtual el próximo martes 29 de marzo, a partir de las 11 a.m.



El evento contará con la presencia de Gabriela Tafur, emprendedora e influenciadora, Adriana Cárdenas, Gerente General de Visa, Alejandra Arrieta, Human Resources Generalist en Hubspot y Juliana Tamayo, ginecóloga de Ferttes, para conversar sobre sus historias, experiencias de vida, balance entre sus sueños personales y profesionales, y cómo las empresas y la sociedad las han acompañado durante la construcción de sus proyectos de vida.



