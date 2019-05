¿Cómo salvaguardar los archivos?

La facturación electrónica es ya una realidad en Colombia, por consiguiente, las empresas que ya están aplicando este nuevo sistema deben pensar en poner en práctica una serie de medidas para salvaguardar los archivos que se generen con este proceso.



Alberto Redondo, director de ‘marketing’ de Seres para Iberia y Latam, indica que este paso es algo fundamental e insiste que lo primero es no descuidar esta parte del proyecto. Es tan importante como el hecho de enviar o recibir facturas electrónicas.



La tecnología aplicada al archivo ha permitido desapegar el tiempo de obligatoriedad de almacenamiento legal al hecho de almacenar sin fecha de purga.



Ante esto Redondo anota: “En la actualidad cada vez más empresa archivan documentos a los cuales se le han pasado la fecha de almacenamiento obligatorio. La razón es el abaratamiento del precio de la tecnología y los discos duros”.



Otro aspecto que deben tener presente las compañías para proteger estos documentos, es el cumplimiento de la normatividad fijada en el decreto 2242 de 2015, en el artículo 6 donde se determinan los parámetros para la conservación de la factura electrónica.

Los archivos

Los empresarios también tendrán que entender que deberán invertir en archivos, porque esa solución será más económica y, además, les dará mayor capacidad, calidad y seguridad que con el registro de papel.



Igualmente tienen que comprender que almacenar no es guardar en un ‘pen drive’ los ficheros. “Es algo más y esa solución requiere de un entorno donde conjuguen, ficheros, datos, servicios y procesos técnicos, accesos, etc. de forma longeva”, enfatiza Redondo.



Para el equipo de Alegra.com, la factura electrónica, las notas crédito y débito se deben conservar en el formato electrónico de generación establecido por la Dian para efectos fiscales (XML), en este sentido, tanto el obligado a facturar electrónicamente como el adquirente deberán conservar los comprobantes en ese medio.



“La representación gráfica, que puede ser impresa o digital podrá ser almacenada en el formato en que la recibió. Asimismo, por disposición de la Dian, para efectos comerciales los comprobantes se deben conservar por 10 años, y para efectos fiscales, se tiene que guardar mientras la respectiva declaración quede en firme”, comentan los expertos de Alegra.com.



Los técnicos de Certicámara S.A., al respecto anotan: “Los archivos electrónicos que se generan con la facturación electrónica corresponden a un par de documentos en formato XML y PDF que contienen los datos de la factura, sin embargo, ambos al ser documentos electrónicos, podrán almacenarse inclusive en diferentes ubicaciones siendo todas las copias, originales, gracias a la firma digital que la respalda”.



Un punto importante a tener en cuenta es que los archivos de factura electrónica son de formato XML, por lo que deben conservarse bajo un mecanismo accesible para su posterior consulta.



Aunque no existe un lineamiento que indique las condiciones en que debe conservarse este tipo de archivos, la recomendación que hacen los expertos de Alegra “es elegir un sistema en la nube y especializado para aprovechar todas las ventajas que ofrece esta tecnología, como el acceso a la información desde cualquier lugar, tener los archivos guardados bajo altos niveles de seguridad, optimizar el trabajo en equipo y poder tener un control en tiempo real de la situación de facturación del negocio”.



Asimismo es recomendable contar con un archivo de respaldo para evitar situaciones críticas. Se debe tener presente que cuando se genera una factura, se almacena generalmente en tres ubicaciones: la infraestructura del operador tecnológico, la del adquirente y la de la Dian, aunque esta última solo conservará el archivo XML.

Balance

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) advierte en un informe que desde el 1 de septiembre del 2018 unos 2.000 grandes contribuyentes debieron comenzar a facturar bajo este nuevo mecanismo dispuesto por el Gobierno Nacional.



Pero advierte que de los 3.430 seleccionados por la Resolución 10 de 2018, para que iniciaran dicho proceso, ya se encontraban facturando de manera electrónica 226 empresas responsables del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto Nacional al Consumo.



Sin embargo, precisa, que 1.208 entidades de las escogidas por la Resolución 10 de 2018, solicitaron la prórroga que les confiere esta norma, para extender hasta diciembre el plazo de implementación de dicha obligación argumentando que no podían hacerlo por inconvenientes de tipo tecnológico.