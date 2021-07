¿Cómo saldar las deudas con un banco?

Aunque terminar con los atrasos financieros no es un proceso sencillo y requiere de un verdadero esfuerzo y sacrificio, ante este reto existen diferentes alternativas, que ayudan a cumplir correctamente con las obligaciones. Evitar la solicitud de nuevos préstamos hasta no haber saldado la deuda, acercarse a la entidad financiera encargada para exponer la situación y estar dispuesto a escuchar alternativas viables por parte de la misma o acudir a una reparadora de crédito y obtener un esquema de pago son algunas de ellas.

En lo que se refiere a la última opción, las reparadoras de crédito como Resuelve tu Deuda actúan como mediadoras entre el deudor y el acreedor. Su misión es ayudar a las personas que ya no pueden seguir pagando sus cuentas y brindarles asesoría financiera, además de canalizar las llamadas de cobranza y negociar con las entidades bancarias, para lograr descuentos que pueden ser de hasta el 50 por ciento.



A lo anterior, se suma el apoyo que este tipo de compañías le ofrecen a los deudores durante el debido proceso de pago, fomentando en ellos el hábito del ahorro y buscando que liquiden las deudas con sus propios recursos. Estas empresas operan mediante un plan personalizado y adaptado a las condiciones económicas de quienes acuden a ellas, en donde cada uno de sus clientes debe realizar un ahorro mensual, para que cuando cuente con suficiente dinero ahorrado, se dé inicio a las negociaciones con los acreedores, lo que se convierte en un beneficio para ambos lados de la moneda, pues, por un lado, la persona natural logra liquidar sus deudas con descuentos y adquiere un hábito de ahorro, y por el otro, la entidad recupera el capital que daba por perdido.



En medio de ese panorama, Resuelve tu Deuda, la primera reparadora de crédito en Colombia, se enfoca en devolverle la tranquilidad financiera a sus usuarios dándoles la oportunidad de mejorar su calificación crediticia en las centrales de riesgo, a través de un reporte que se genera al finalizar el plan desarrollado por profesionales de la empresa, evidenciando el buen comportamiento del deudor, siempre y cuando este lo cumpla en detalle.

Consejos para no endeudarse y no caer en deudas con el banco



Para los expertos de la firma Resuelve tu Deuda, no endeudarse y no tener deudas, sí es posible, y para ello, recomiendan tener en cuenta lo siguiente:



1. Reducir gastos: Esta es la parte más importante a la hora de liquidar las deudas, ya que permite destinar mayor porcentaje de los ingresos al pago de las mismas o incluir dicho dinero en el plan de ahorro para ir recuperando la salud financiera y mejorar el comportamiento crediticio. Un ejemplo de los gastos que se tienen que reducir son las compras innecesarias o por diversión, los antojos y las compras internacionales.



2. Tener un plan de ahorro: Es la mejor forma para saber qué, cómo y cuándo se van a hacer los pagos. Liquidar las deudas sin un plan de ahorro resulta poco seguro, pues convierte el proceso en algo lento y complicado.



3. Qué deudas se deben pagar primero: Lo mejor es cancelar las más pequeñas y las que tienen intereses más altos, así se podrá terminar con una y usar ese dinero para la siguiente disminuyendo el tiempo de pago y crecimiento de la deuda.



4. Aprender a decir “no”: En medio de un proceso de pago es esencial no malgastar por compromiso ni por darse un gusto cuando se sabe que no es momento para hacerlo.



5. Utilizar efectivo para pagar: Si se adquirió un crédito para pagar una obligación, y por eso se generó la deuda, hay que dejar de usar el mismo para cumplir con los acuerdos. Lo mejor es empezar a utilizar el efectivo que se tiene para que la deuda no siga creciendo.



Mas información: Resuelve tu Deuda