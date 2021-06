¿Cómo saber si una pantalla de ‘smartphone’ vale la pena?

La experiencia de los usuarios de teléfonos móviles cada vez está más ligada a la calidad de la pantalla, pues estos dispositivos ya no se utilizan simplemente para recibir llamadas o enviar mensajes. Poder hacer videollamadas, pasar horas viendo series o disfrutar de largas partidas de videojuegos son algunas de las posibilidades que buscan las personas a la hora de decidirse por un ‘smartphone’.

Pero ¿qué hace que una pantalla sea excelente en la actualidad? Hoy en día, hay varias características que se han vuelto prioritarias dentro de la oferta de teléfonos inteligentes, como contar con colores más brillantes y con un mejor nivel de contraste.



Sin embargo, no solo es importante que la pantalla soporte una buena imagen, sino que además cuente con la tecnología necesaria para que los ojos puedan percibirla desde cualquier ángulo y bajo distintas condiciones.



Y es que, en un momento en el que los ‘smartphones’ son fundamentales en la vida diaria, ¿a quién podría darle igual que la imagen de su pantalla no pueda percibirse en un día soleado?



Asimismo, una característica imprescindible es la velocidad de respuesta, pues la interacción con el dispositivo ya no transcurre por medio de un teclado, como sucedía en el pasado, sino a través de las pantallas táctiles.



Para que la experiencia de usuario sea satisfactoria en este sentido, es necesario contar con un procesador poderoso y con una alta tasa de refresco.



Se trata, en definitiva, de un tema complejo, ya que son muchas y muy diversas las características que debe reunir un ‘smartphone’ para contar con una buena pantalla. Afortunadamente, ha llegado al mercado una excelente alternativa de gama media: el nuevo Redmi Note 10 Pro.

Redmi Note 10 Pro lleva su pantalla al siguiente nivel



Este dispositivo cuenta, en primer lugar, con una pantalla de 6,67 pulgadas, un tamaño ideal para sacar el mejor provecho a cualquier actividad que realice con su ‘smartphone’.



Además, este teléfono inteligente cuenta con la avanzada tecnología AMOLED, la cual le permite brindar a los usuarios una imagen con colores más brillantes y un contraste de excelente calidad.



Cabe destacar también que el nuevo Redmi Note 10 Pro utiliza un sensor de luz de 360° grados que le permite detectar la iluminación que hay en el entorno. De esta manera, el dispositivo ajusta automáticamente su pantalla haciendo que el brillo sea más adecuado, incluso en días soleados.



Y si se trata de velocidad de respuesta, la pantalla táctil de este dispositivo sobresale gracias a su tasa de refresco de 120 Hz y a su Qualcomm Snapdragon 732 G, un procesador octa-core potente, ágil y energéticamente eficiente que proporciona al usuario una gran rapidez y fluidez para cada acción que lleve a cabo en su Redmi Note 10 Pro.



Pero una gran pantalla solo se puede aprovechar al máximo si es posible captar excelentes imágenes y videos. Esto lo logra el nuevo Redmi Note 10 Pro con su cámara principal de 108 megapixeles, que ofrece uno de los sensores de imagen con mayor resolución en el mundo para smartphones de gama media.



Asimismo, el Redmi Note 10 Pro cuenta con un excelente telemacro que permite captar pequeños detalles de la vida cotidiana con gran fidelidad y belleza. Todo lo anterior se complementa con un Modo Nocturno 2.0 que, por medio de múltiples fotogramas, consigue tomas de noche con un alto nivel de nitidez.



El nuevo Redmi Note 10 Pro ya está disponible en Colombia. Para mayor información, visite mixiaomi.co