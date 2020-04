¿Cómo puede el coronavirus afectar a los niños?

Como ha sido habitual a lo largo de la cuarentena, la Casa Editorial El Tiempo continúa con una serie de transmisiones en Facebook Live en las que expertos de la salud ayudan a aclarar el panorama de la pandemia y hacen recomendaciones para evitar o reducir el impacto de la COVID-19.

En la más reciente entrega, transmitida el 27 de abril, María Camila González, periodista de El Tiempo, dialogó con los pediatras Iván Stand y Sergio Lash acerca de las infecciones respiratorias en los niños y de los efectos específicos que puede tener el nuevo coronavirus.



¿Qué son las infecciones respiratorias?



El doctor Stand, quien además de pediatra es neumólogo, explicó que las infecciones respiratorias constituyen un grupo grande de enfermedades causadas por virus o bacterias que afectan el sistema respiratorio, el cual va desde la nariz hasta los bronquios y los pulmones.



Teniendo en cuenta lo anterior, se habla de infecciones altas y de infecciones bajas: “Las infecciones altas tienen una incidencia en la zona de la cabeza, como ocurre en el resfriado común, la amigdalitis o la sinusitis. Las infecciones bajas, por su parte, tienen un impacto en los pulmones, como la bronquitis o la neumonía”, anotó Stand.



Las infecciones respiratorias también se dividen en otros dos grupos: las leves y las graves. Afortunadamente, la gran mayoría de infecciones son altas y leves, y se curan solas entre cinco y siete días. Las graves, por su parte, pueden conllevar a hospitalización, cuidados intensivos e, incluso, al fallecimiento del paciente.



Hay que tener en cuenta que los virus siempre han acompañado a la humanidad y circulan mucho en nuestra población. En Colombia suele haber picos de infecciones respiratorias entre abril y mayo, y entre octubre y noviembre, es decir, en épocas de lluvia. Incluso han circulado virus como la influenza y otros tipos de coronavirus diferentes del actual SARS-CoV-2.



El impacto en los niños



Aunque está probado que el nuevo coronavirus representa riesgos más altos para los adultos mayores, esto no significa que los niños estén libres de peligro en lo que respecta a las infecciones respiratorias en general.



“Mientras que los adultos presentan entre tres o cuatro episodios de resfriado por año, la mayoría de los niños presenta de seis a ocho, cifra que puede elevarse de 10 a 12 al asistir a guarderías, jardines o colegios”, señaló el doctor Sergio Lash.



Esto demuestra que no hay que bajar la guardia en el cuidado de los menores, sobre todo si se tiene en cuenta que el año pasado, de las siete millones de consultas, las 250 mil hospitalizaciones y las 750 muertes por infección respiratoria en el país, la mayoría de estas cifras correspondieron a la edad pediátrica.



Uno de los principales problemas en este sentido, como anota el doctor Lash, es la dificultad para los padres de reconocer si una infección es grave o leve. “Es muy usual, por ejemplo, confundir una rinitis alérgica con un resfriado. Para ello, es necesario saber que el resfriado común o rinofaringitis tiene síntomas iniciales, como carraspeo en la garganta, tos seca y malestar general, que, después de uno o dos días, derivan en un cuadro característico, con congestión nasal, fiebre, dolor de cabeza y garganta, dificultad para tragar, sinusitis, otitis o amigdalitis, entre otras manifestaciones”, añadió el pediatra.



El coronavirus en los menores



En total, el doctor Iván Stand estima que hay unos 10 o 12 virus respiratorios. El SARS-CoV-2, al ser una variante del coronavirus, es uno de ellos, pero tiene características diferentes; por ejemplo, un alto nivel de contagio en todos los seres humanos y una alta mortalidad en el caso de grupos poblacionales específicos, como adultos mayores y personas con sobrepeso, diabetes y otras comorbilidades. “Otra característica es que hay quienes pueden ser asintomáticos y aun así transmitir el virus, lo que aumenta la dificultad de evitar y rastrear el contagio”, complementó Stand.



En el caso específico de los niños, se ha visto que la COVID-19 suele manifestarse con cuadros muy leves que, incluso, pueden confundirse con resfriados comunes. Esto se debe, en parte, a que el virus, para ingresar al organismo, aprovecha receptores que son menos numerosos en los niños, como el de angiotensina II.



Actualmente, en el país hay alrededor de 150 niños menores de 10 años con el virus y han fallecido dos, uno con cardiopatía y otro con problemas congénitos. “Esto significa que, de momento, el comportamiento en pediatría es igual que en otros países, con un cuadro mayoritariamente leve que se puede manejar en casa siguiendo el aislamiento”, expresó el doctor Stand.



Pero hay que advertir que los pequeños pueden convertirse en factores de contagio. De hecho, cuando ellos regresan a guarderías o colegios después de vacaciones, se suelen presentar picos de infecciones respiratorias que pueden afectar a profesores, padres y abuelos. El nuevo coronavirus no es la excepción y de ahí la importancia del cierre de estas instituciones durante la pandemia.



De todas maneras, es importante estar atentos a la salud de los menores, especialmente en aquellos que tengan condiciones como sobrepeso, diabetes y otras enfermedades. Así mismo, es fundamental conocer los principales síntomas, que se han revelado muy amplios en el caso del coronavirus. “En los niños, la enfermedad no solo se ha manifestado con la triada habitual de fiebre, dolor de garganta y tos seca, sino también con problemas dermatológicos, diarrea, alteraciones neurológicas, perdida del olfato o del gusto, tendencias a problemas cognitivos, complicaciones cardíacas o miocarditis”, explicó el doctor Iván Stand.



Prevención



Como afirmó el doctor Sergio Lash, la prevención no debe ser contra el coronavirus, sino contra todos los virus. Para este propósito, es necesario seguir las recomendaciones habituales: aislamiento social, lavado de manos, uso de tapabocas, desinfección con alcohol o hipoclorito de sodio después de regresar a casa y lavado de ropa, entre otras.



También hay estudios que demuestran los beneficios de la vitamina D para combatir los virus, especialmente los que producen infecciones respiratorias altas.



“Lo mismo sucede con el zinc, que debe ser administrado de forma preventiva, aunque, según señalan algunas investigaciones, es posible que requiera de otros medicamentos en los adultos, como la hidroxicloroquina o la clorofila”, añadió el doctor Lash.



Por último, ambos pediatras coinciden en que la medicina biorreguladora puede ser de gran utilidad en la prevención. “Yo, personalmente, tomo el Engystol, y recomiendo el Grip Gel, el Oforbium y otros más, que pueden ayudar a evitar complicaciones asociadas al coronavirus”, concluyó el doctor Sergio Lash.