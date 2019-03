¿Cómo proponer soluciones efectivas en la asamblea de su conjunto?

Durante esta época del año los conjuntos y propiedades se programan porque llega la Asamblea General de Copropietarios, la famosa reunión en la cual se evalúan las acciones ejecutadas del año anterior por parte de la administración, los gastos presentados, el presupuesto para el año actual, y se dan soluciones a los problemas que estén afectando los inmuebles.

Pero realmente, ¿cómo es una Asamblea General de Copropietarios? En la mayoría de los casos solo se presentan preocupaciones, como aquel personaje que no deja hablar a los demás, otro que repite las mismas ideas, uno que no está de acuerdo con nada, ese que está atrasado varios meses en el pago, y otro que va solo por hacer presencia, pero está más aburrido que nunca.



¿Cómo cambiar esta situación? Para evitar pasar horas y horas sin resolver los temas importantes y a la final llegar a conclusiones como “hay que pedir cuota extraordinaria”, “se va a evaluar lo propuesto”, “citaremos a otra asamblea”, y “no tenemos presupuesto”, Seguros Bolívar ha creado una solución que usted puede llevar a esta citación.



Se trata del Seguro Cuotas de Administración al Día, el primer seguro en el país que le garantiza a las copropiedades contar con el dinero mensual que necesitan para cubrir las obligaciones, a pesar de los residentes que no pudieron pagar a tiempo. Es decir, si por falta de ingresos no se han podido pintar los edificios o las casas, no se han hecho esos cambios de bombillos, tuberías, y pequeños detalles, con ese monto recaudado será posible hacerlo.



Por lo tanto, al obtener este tipo de seguro, contarán con la ayuda para la gestión de cobro de la cartera pendiente, y recibirán en solo cuestión de días, ese dinero faltante de las cuotas de administración que no fueron canceladas. En ese sentido, será de gran provecho presentarse a la Asamblea General de Copropietarios con esta iniciativa que definitivamente ahorrará problemas y retrasos y abandono del mantenimiento que constantemente se le tiene que hacer a cada predio. Tenga en cuenta que estará disponible para los conjuntos de Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga.



