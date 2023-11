¿Cómo motivar a los niños a la hora de comer?

Cuando se les brinda a los niños la oportunidad de explorar alimentos sin imponerles obligaciones, ellos se sienten seguros para probar nuevas opciones, al entender que su elección no está cargada de presión. Es crucial recordar que este proceso es gradual, y es positivo alentarlos a desarrollar una relación saludable con la comida. Evitar el uso de alimentos como premios o castigos es clave durante la primera infancia, ya que sienta las bases para que se conviertan en adultos con hábitos alimenticios saludables.

Es esencial comprender por qué los adultos y los niños comen de manera diferente. Los adultos pueden comer por diversas razones, como hambre, ansiedad, aburrimiento, por un buen o mal día, entre otros motivos. En cambio, los niños tienden a comer principalmente por hambre. No es recomendable presionar a los niños para que coman más de lo que desean. Fomentar una relación sana con la comida es un regalo invaluable que les proporcionará beneficios a lo largo de su vida.



En lugar de utilizar frases como "come más" o condicionar el consumo de postres a cambio de comer, es preferible ofrecer opciones y permitir que el niño decida cuánto comer. Se debe evitar elogiar o aplaudir durante las comidas, ya que comer no debería considerarse un mérito, sino una necesidad básica. El niño debe comer para satisfacer su hambre, no para complacer a los demás.



Es crucial no condicionar el afecto o la aprobación a la cantidad de comida que consumen. Al proporcionar a lo largo del día alimentos reales y nutritivos, los padres cumplen con su misión de asegurar que el niño aprenda a autorregularse en cuanto a su alimentación. Este enfoque contribuirá positivamente a su desarrollo y bienestar a lo largo de su vida. Para obtener más información, los invitamos a seguir las redes sociales de Valeria Quintero.



Instagram: @Valeriaquinteror

Facebook: @Valeriaquinteror