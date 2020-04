¿Cómo mantener arriba las defensas en la cuarentena?

En estos días de confinamiento, la Casa Editorial El Tiempo continúa con su serie de transmisiones en Facebook Live, en las que expertos del área de la salud explican a la audiencia qué medidas pueden tomar para no resultar afectados por la cuarentena.

En esta oportunidad, la doctora Edda Medina explicó qué es el sistema inmunitario y cómo puede fortalecerse en el contexto de la pandemia.



Medina, médica y cirujana general de la Universidad del Bosque, y pediatra intensivista de la Universidad del Rosario, expresó que “las defensas es un término común para referirse a la calidad del sistema inmunitario, el cual nos protege de invasores externos, como virus, bacterias, ácaros, alergenos, entre otros”.



Así mismo, la médica y cirujana general explicó que el sistema inmunitario cuenta con dos líneas: una innata, con la que nacemos todos y que es la primera encargada de protegernos de los invasores; y una adquirida, que depende de la experiencia de vida de cada persona. Ambas conforman el sistema que nos defiende y que está situado en zonas de barrera, como la piel y las mucosas.



“Por eso, es muy importante mantener nuestro sistema funcionando bien, y para ello primero debemos reconocer qué cosas lo afectan, como una nutrición inadecuada o la polución. Igualmente, es necesario saber identificar los signos de que nuestro sistema está fallando, por ejemplo, cuando tenemos gripas recurrentes, alergias disparadas por virus, dolores en las articulaciones o molestias musculares frecuentes”, anota Medina.



Según la profesional, se debe prestar especial atención a los sistemas inmunitarios de niños y adultos mayores, los cuales, curiosamente, comparten muchas características, pues mientras que en un caso se va desarrollando apenas, en el otro, está envejeciendo, y por ende se necesitan cuidados especiales.



“No obstante, no deja de ser preocupante que en esta parte del mundo estemos viendo un fenómeno muy particular, y es que el virus también está afectando al adulto joven.



Evidentemente no estamos acatando las reglas y no estamos cuidado nuestro sistema inmunitario como se debe”, señala Medina.

Consejos para aplicar en casa



Hay varias acciones que se deben tener en cuenta para mantener el buen funcionamiento del sistema inmunitario. La primera de ellas es la dieta, a la que nos podemos dedicar mejor durante el confinamiento.



“La situación hace que tengamos muchas cosas enlatadas, muy industrializadas, pero al menos en estas fases iniciales de aislamiento es importante que preparemos alimentos en casa de la manera más natural posible, y que consumamos verduras y frutas que fortalezcan nuestras defensas. Son muy útiles, en este sentido, alimentos como la ahuyama, la espinaca, el brócoli, el jengibre, la cúrcuma, la miel, la pimienta, el ajo, la cebolla, entre otros”, precisa Medina, quien también recomienda evitar el alcohol, el cigarrillo, los colorantes, los saborizantes, las bebidas azucaradas e incluso los lácteos excesivamente industrializados.



Este es, pues, un buen momento para intentar hacer nuevas recetas, y también para probar medicamentos de origen natural que estimulen el sistema inmunitario. “Yo, personalmente, aconsejo uno llamado Engystol, que, como lo demuestran muchos estudios, fortalece los macrófagos, que se encargan de eliminar a los invasores, y también beneficia a los interferones tipo 1, que activan el sistema inmunitario en contra de los virus concretamente”, expresa Medina.



Otra recomendación que hace la profesional es conservar buenos hábitos. Esto implica dormir bien, pues en la mañana el sistema inmunitario produce sustancias que le ayudan en sus labores de protección a lo largo del día, mientras que en la noche repara tales sustancias.



En este mismo sentido, es muy importante aprovechar el tiempo en casa para hacer, por lo menos, 30 minutos diarios de ejercicio: “Puede ser baile, ‘spinning’, yoga, pesas, aeróbicos… cualquier alternativa es buena, siempre y cuando se cumpla ese tiempo de 30 minutos”, manifiesta Medina.



Otro consejo que da la médica y cirujana general es cuidar la salud mental: “Es muy importante tener tiempo para jugar, escuchar música, leer, estar con nuestros seres queridos. Para eso, se debe destinar un horario específico para trabajar, con pausas activas cada 30 minutos”.



Por último, Medina señala que lo importante es atravesar esta situación de la mejor manera: “El virus nos está quitando muchas cosas, pero nos está permitiendo estar cerca de los nuestros y de amigos a través de internet. Hay que aprovechar eso para evitar el estrés y para salir de esta pandemia con una visión diferente de lo que es el mundo, la solidaridad y la ética social”, concluye la profesional.