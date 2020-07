¿Cómo llevar su emprendimiento al más alto nivel?

Es común ver que muchos emprendimientos entre los tres y diez años de operación les cueste seguir consolidándose en su nicho, explorar nuevos mercados, generar innovación, sellar alianzas estratégicas o, sencillamente, sus directivos sienten que el modelo de negocio se está estancando.

Usualmente, este tipo de empresas se ubican en una zona gris donde no son lo suficientemente grandes como para tener clara su ruta de crecimiento, ni tan pequeñas como para aún estar diseñando un modelo de negocio escalable y recibir apoyo externo. De ahí la necesidad de que estas organizaciones necesiten “un pequeño gran impulso” de la mano de expertos.



Así, el direccionamiento y el crecimiento estratégico son las claves para llevar iniciativas empresariales al más alto nivel, con miras a que impulsen el desarrollo y generen negocios de alto impacto. Esto, precisamente, es la base ‘Valle Impacta’: el programa de aceleración empresarial más importante del suroccidente de Colombia, liderado por la Cámara de Comercio de Cali (CCC) y la Fundación Bolívar Davivienda.

“Es un programa para empresarios extraordinarios de cualquier sector económico, que estén dispuestos a superar el crecimiento promedio de sus industrias. Buscamos escalar emprendimientos de alto potencial y transformarlos en empresas de gran impacto”, explica Isabela Echeverry, directora de Emprendimiento e Innovación de la Cámara de Comercio de Cali.



Por su parte, Juan Nicolás Fajardo, gerente comercial de Quack de Colombia S.A.S. -compañía innovadora en el sector de realización de eventos y participante de la más reciente edición de ‘Valle Impacta’- afirma que “este programa es el despertar de los emprendimientos del Valle del Cauca y de Colombia. Es un proceso que permite despertar, sensibilizar y educar a las compañías que están pasando por momentos cruciales en el desarrollo de sus modelos de negocio para sacar el mejor provecho del ‘plus’ que pueden brindar”.



Si la resiliencia y la autoconfianza son dos valores que lo identifican como líder, cuenta con habilidades gerenciales y está dispuesto a ser parte de un duro proceso de escogencias y renuncias estratégicas que cambiarán el futuro de su empresa, ‘Valle Impacta’ es para usted.

Emprendedores se transforman en empresarios

De acuerdo con Isabela Echeverry, “nuestra motivación es convertir esa pequeña o mediana empresa que ya está en la economía, que tiene un mercado pero no le ‘paran bolas’ porque no es un emprendedor naciente, en un empresario más avanzado. Buscamos que esas compañías evolucionen y dupliquen o hasta tripliquen sus ventas en menos de diez años”.



Desde que ‘Valle Impacta’ se lanzó en 2014, más de 118 empresas se han beneficiado con este programa y, luego de su participación, han creado un total de 4.612 empleos y generado más de $450.000 millones en ventas. Además, según datos de la Cámara de Comercio de Cali, aquellas con modelos de negocio B2B (‘business to business’) han logrado crecer un 10 por ciento más en ventas que las compañías que no ingresaron al programa.



Antonio Jiménez, CEO de Helppeople -compañía líder en soluciones de ‘software’ en la nube para la gestión y automatización de los procesos del área de TI- cuenta que “nuestro paso por ‘Valle Impacta’ fue extraordinario, pues consultores de talla internacional nos hicieron ver el camino que normalmente uno no mira por estar metido en la operación. Reenfocamos todo nuestro negocio llevándolo 100 por ciento a la nube e internacionalizamos nuestro proceso de venta, el cual hoy se hace en gran parte a través de ‘marketing’ digital, lo cual nos ha llevado a tener presencia en siete países de América Latina. Definitivamente, todo empresario debería darse la oportunidad de pasar por este programa”.

¿Qué significa ser parte de ‘Valle Impacta’?

El programa incluye una primera fase de direccionamiento estratégico, en la cual las empresas participantes de ‘Valle Impacta’ también reciben herramientas de análisis de mercados, aprenden de buenas prácticas de gerenciamiento y, en últimas, definen una meta empresarial ambiciosa que los lleve a incrementar en gran medida su rentabilidad.



A su vez, las empresas seleccionadas pasan por un proceso de entre cinco y seis meses de mentoría por parte de altos ejecutivos de reconocidas empresas, empresarios en otras partes del mundo o expertos de la Cámara de Comercio de Cali quienes hacen una retroalimentación personalizada del modelo de negocio de las compañías.



Diego Armando Gómez, CEO de Vortexbird -empresa de ‘software’ como servicio para empresas industriales, comercializadoras y financieras- afirma que “actualmente tenemos un crecimiento más organizado, gracias a que los mentores de ‘Valle Impacta’ nos ayudaron a fortalecer nuestras capacidades y encontrar un foco delimitando nuestros esfuerzos y organizando nuestros procesos”.



Una vez se ingresa al programa, los empresarios pueden pertenecer de manera vitalicia al programa, hacer ‘networking’, cerrar alianzas con otros participantes y hacer conexiones con vehículos de financiamiento.



Dentro de los logros de ‘Valle Impacta’ en los últimos años, resalta la sinergia que se creó entre dos empresas participantes: Quack de Colombia S.A.S. y Eventech –empresa experta en la realización de eventos académicos y feriales-.



“El programa nos ayudó a entender que uniendo fuerzas podemos crecer mucho más rápido, crecer en el mercado, compartir clientes con otras empresas y trabajar en conjunto. Ambas somos empresas del sector eventos, pero con énfasis diferentes: Quack se destaca por sus equipos y producción, mientras que Eventech tiene grandes fortalezas en su operación logística. Por ello, optamos por crear una alianza llamada Infinity-lab Studio”, expresa Alejandro Arzayús Gaviria, gerente general de Eventech.

¿Cómo sumarse al programa?

Las empresas interesadas en hacer parte de este programa deben cumplir una serie de condiciones: en primer lugar, su modelo de negocio, producto o servicio ofrecido debe ser totalmente innovador y diferenciado dentro de su sector; también, deben demostrar ventas anuales entre $1.000 millones y $15.000 millones, y registrar un crecimiento a doble dígito (es decir, de más del 10 por ciento) durante los dos últimos años.



Además, la compañía debe tener vinculados a diez o más empleados y tener al menos tres años de constituida; en caso de tener más de 15 años de vida, la empresa debe estar en un proceso de reinvención estratégica.

¿Qué hay de nuevo en 2020?

Con el objetivo de escalar más empresas, la Cámara de Comercio de Cali anunció que la versión de ‘Valle Impacta’ de este año se ampliará a todas las regiones de Colombia y a varios países de Latinoamérica (como México, Perú o Chile), e incluso países de Mesoamérica. Es más, empresas de ediciones anteriores pueden volver a participar.

La convocatoria empezó el pasado 21 de julio y estará abierta hasta el 31 de agosto. Los empresarios interesados pueden conocer más ingresando a www.ccc.org.co/valleimpacta o resolver sus dudas escribiendo al correo electrónico valleimpacta@ccc.org.co.



“Este año estará marcado por la Covid-19, inevitablemente. Por eso, estaremos buscando a las empresas que más rápido se han adaptado a la pandemia y están aportando en medio de las dificultades. De igual manera, nos encantan las empresas sostenibles y de economía circular”, precisa Isabela Echeverry.